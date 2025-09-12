Филиппины возвращаются на карту: самолёт в рай вылетает осенью
В конце октября у российских туристов появится новая возможность — прямые рейсы на филиппинский остров Панай. Это первые полёты после пандемии, и выполнять их будет авиакомпания "ИрАэро".
Расписание и маршруты
-
25 октября - первый рейс из Иркутска в аэропорт Калибо.
-
28 октября - старт вылетов из Благовещенска (с промежуточной остановкой в Хабаровске).
Полёты будут выполняться на "Суперджет-100" с дозаправкой в Китае:
-
из Благовещенска — в Нинбо,
-
из Иркутска — в Гуйлине.
Таким образом, туристов из Благовещенска ждут две остановки в пути.
Что включено
По словам замгендиректора "ИрАэро" Сергея Крупнова:
"Туры уже продаёт один из хабаровских операторов. Часть мест поступит в свободную продажу для самостоятельных туристов. Достигнута договорённость с филиппинской компанией, которая организует трансфер до Боракая".
Чем привлекает Боракай
-
Белый пляж - визитная карточка острова, 4 км мягкого белого песка.
-
Болабог - центр кайт- и виндсерфинга.
-
Разнообразие отелей и развлечений для пляжного и активного отдыха.
Перспективы направления
По мнению "ИрАэро", новый маршрут будет востребован у жителей Дальнего Востока. Год назад компания запускала рейсы из Иркутска в Манилу, но программа оказалась сезонной. Теперь перевозчик решил сделать ставку на курортное направление сразу "в точку".
Тем временем спрос на Филиппины растёт и среди туристов из европейской части России. Там пока доступны только перелёты с пересадками. В компании ITM group отмечают:
-
новогодние туры на блоках Oman Air раскупили ещё в июле,
-
программы на рейсах Etihad Airways продлены до марта 2026 года,
-
в продаже комбинированные туры на Боракай, Эль-Нидо, Корон, Себу и другие острова.
Среднее время пути из Москвы до Манилы с пересадками — 17-18 часов.
