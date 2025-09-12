Филиппины возвращаются на карту: самолёт в рай вылетает осенью

В конце октября у российских туристов появится новая возможность — прямые рейсы на филиппинский остров Панай. Это первые полёты после пандемии, и выполнять их будет авиакомпания "ИрАэро".

Расписание и маршруты

25 октября - первый рейс из Иркутска в аэропорт Калибо.

28 октября - старт вылетов из Благовещенска (с промежуточной остановкой в Хабаровске).

Полёты будут выполняться на "Суперджет-100" с дозаправкой в Китае:

из Благовещенска — в Нинбо ,

из Иркутска — в Гуйлине.

Таким образом, туристов из Благовещенска ждут две остановки в пути.

Что включено

По словам замгендиректора "ИрАэро" Сергея Крупнова:

"Туры уже продаёт один из хабаровских операторов. Часть мест поступит в свободную продажу для самостоятельных туристов. Достигнута договорённость с филиппинской компанией, которая организует трансфер до Боракая".

Чем привлекает Боракай

Белый пляж - визитная карточка острова, 4 км мягкого белого песка.

Болабог - центр кайт- и виндсерфинга.

Разнообразие отелей и развлечений для пляжного и активного отдыха.

Перспективы направления

По мнению "ИрАэро", новый маршрут будет востребован у жителей Дальнего Востока. Год назад компания запускала рейсы из Иркутска в Манилу, но программа оказалась сезонной. Теперь перевозчик решил сделать ставку на курортное направление сразу "в точку".

Тем временем спрос на Филиппины растёт и среди туристов из европейской части России. Там пока доступны только перелёты с пересадками. В компании ITM group отмечают:

новогодние туры на блоках Oman Air раскупили ещё в июле,

программы на рейсах Etihad Airways продлены до марта 2026 года ,

в продаже комбинированные туры на Боракай, Эль-Нидо, Корон, Себу и другие острова.

Среднее время пути из Москвы до Манилы с пересадками — 17-18 часов.