Эйлат, Израиль
© commons.wikimedia.org by Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:33

Перелёт обещают прямой, но есть нюанс: как на самом деле полетят на курорт в Израиле

Спрос на зимние направления подталкивает авиакомпании возвращать маршруты, которые недавно ставили на паузу. Об этом сообщает ТАСС. Red Wings объявила, что прямые перелёты из Москвы в израильский курортный Эйлат с 19 февраля будут выполняться раз в неделю.

Какой формат у рейса и что планируют дальше

"С 19 февраля мы возобновим полеты из Москвы в Эйлат на самолетах Sukhoi Superjet с посадкой в Сочи на еженедельной основе", — сказал коммерческий директор авиакомпании Red Wings Александр Крутов.

Он добавил, что в 2026 году Red Wings рассчитывает увеличить количество частот по маршрутам из Москвы, а также нарастить частоты из тех регионов, откуда уже выполняются рейсы — из Сочи и Минеральных Вод.

Крутов напомнил, что прямые перелёты по этому направлению уже запускались летом 2025 года, однако затем их выполнение временно приостановили "в силу обстоятельств".

Что происходит с полётной программой между РФ и Израилем

Глава представительства Минтуризма Израиля в РФ Ксения Воронцова отметила, что в 2025 году, несмотря на непростую ситуацию для рынка, программа полётов между двумя странами стала более разнообразной. По её словам, Россия по-прежнему входит в четвёрку лидеров по турпотоку в Израиль после США, Франции и Англии. На авиационном уровне, как уточнила Воронцова, география вылетов из России в Израиль расширилась с двух до пяти городов.

Она напомнила, что в начале года в Тель-Авив летали из Москвы и Сочи две российские авиакомпании — Red Wings и "Азимут". В декабре 2025 года рейсы, по её данным, выполняются уже из пяти городов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар.

Директор по стратегическому развитию "Азимута" Иван Винокуров сообщил, что объёмы перевозок сопоставимы с прошлым годом, но ключевым отличием 2025-го стали два новых маршрута. Речь идёт о рейсах из Минеральных Вод и Краснодара — базы компании, которая "продолжительный период была закрыта наложенными ограничениями". Он отметил, что после возобновления полётов спрос, который раньше уходил через альтернативные аэропорты, в том числе через Сочи, теперь может реализовываться напрямую из Краснодара.

Эйлат и правила въезда для россиян

Эйлат — один из крупнейших курортов Израиля на южной оконечности страны, на берегу Красного моря. Город известен круглогодичным солнечным климатом и возможностями для активного отдыха. Запуск еженедельного рейса из Москвы с февраля расширяет варианты поездки именно в курортный сегмент.

Отдельно участникам рынка напомнили о действующих требованиях для въезда. С 1 января 2025 года россиянам необходимо электронное разрешение ETA-IL, действующее в течение двух лет. Стоимость подачи заявления составляет 25 израильских шекелей (около $7), дополнительно взимается сервисный сбор VFS — $5.

Руководитель отдела продаж национального авиаперевозчика Израиля EL AL Татьяна Токаренко обратила внимание на участившиеся случаи, когда пассажиры из РФ приезжали в аэропорт без оформленного ETA-IL. Она пояснила, что заполнение "на ходу" возможно, но не гарантирует немедленного результата, а оформление может занять несколько часов. По её словам, правила предполагают подачу заявления за 72 часа, и были случаи, когда люди не успевали получить разрешение и оставались до следующего рейса.

