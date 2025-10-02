Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
крыло самолета
крыло самолета
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:23

Рейс в Пермь исчез — билеты были, людей полно, но самолёты не полетят

Вахтовики и жители Нового Уренгоя пожаловались на отмену рейсов в Пермь

Жители Нового Уренгоя обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с жалобой на отмену авиакомпанией "ЮВТ Аэро" прямого рейса в Пермь. С ноября 2025 года направление исключено из расписания, несмотря на его высокую востребованность среди горожан и вахтовиков.

Что говорят жители

В обращении, опубликованном в telegram-канале "Обращения ЯНАО", горожане подчеркнули, что рейсы пользовались большим спросом:

"В период с сентября по октябрь 2025 года авиакомпания "ЮВТ Аэро" выполняла прямые рейсы Новый Уренгой — Пермь. С ноября данный рейс отсутствует в расписании. По горячей линии перевозчика сообщили, что рейсы больше производиться не будут. Направление удобно и пользуется большим спросом, билеты раскупаются задолго до вылета".

Авторы жалобы попросили губернатора оказать содействие в решении проблемы.

Позиция властей и авиакомпании

В департаменте транспорта ЯНАО пояснили, что перевозчик принял решение самостоятельно:

"Перелеты авиакомпании "ЮВТ Аэро" из Нового Уренгоя в Пермь выполняются на коммерческой основе, авиаперевозчик самостоятельно принимает решение о прекращении перелетов".

При этом ранее маршрут входил в программу субсидирования межрегиональных авиаперевозок на 2025 год. Несмотря на поддержку, рейсы на ноябрь и декабрь были отменены.

Последствия для пассажиров

Закрытие прямого сообщения вызвало недовольство вахтовиков и жителей: теперь им приходится добираться до Перми с пересадками, что увеличивает время в пути и стоимость билетов.

Альтернативные маршруты

На фоне отмены рейсов в Пермь усилилось направление на Екатеринбург: с 1 октября 2025 года авиакомпания Utair запустила ежедневные полёты. В итоге количество рейсов Новый Уренгой — Екатеринбург выросло до 10 в неделю.

Итог

Ситуация с отменой рейса Новый Уренгой — Пермь демонстрирует противоречие между интересами пассажиров и коммерческими решениями авиакомпаний. Вопрос о возвращении маршрута теперь во многом зависит от позиции региональных властей и переговоров с перевозчиком.

