Гагарин победа самолет
Гагарин победа самолет
© commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:52

Турагентства приоткрыли завесу тайны: как купить билет на курорт, о котором мечтают все — секреты выгодных туров

Авиасообщение Хабаровск-Боракай: время в пути сократится до 20 часов благодаря новой чартерной программе

С 28 октября 2025 года жители Хабаровска смогут воспользоваться новой возможностью — прямыми чартерными рейсами на популярный филиппинский курорт Боракай. Эта новость стала важным событием для туристической индустрии региона, поскольку ранее добраться до этого острова было довольно сложно и занимало много времени. Новый маршрут призван сделать путешествие более комфортным и быстрым, а также расширить туристические возможности хабаровчан.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по вторникам — и станут альтернативой существующим маршрутам, которые предусматривают перелет в Манилу с двумя пересадками.

В настоящее время путешествие в столицу Филиппин занимает более 31 часа, включает остановки в Пекине и Гуанчжоу, а стоимость билетов начинается от 32 тысяч рублей за один билет. Новый чартерный рейс предполагает всего одну промежуточную посадку — в Китае — для дозаправки воздушного судна, что значительно сокращает время в пути.

Реализация билетов и условия покупки

Пока что приобрести турпакеты с перелетом на Филиппины можно только через туристические агентства Хабаровска. Это связано с тем, что речь идет о чартерных перевозках, которые реализуются исключительно в составе турпакетов.

Такой формат позволяет обеспечить более организованный и комфортный отдых для туристов, а также снизить риски задержек или отмены рейсов. В рамках турпакета включены не только перелеты, но и проживание на курорте, что делает предложение особенно привлекательным для тех, кто планирует полноценный отпуск.

Значение открытия нового маршрута для региона

Возобновление прямого сообщения между Хабаровском и Филиппинами стало возможным благодаря усилиям российских авиакомпаний и поддержке туристической отрасли. Это важное событие не только для любителей путешествий, но и для местных туроператоров, которые смогут предложить своим клиентам более удобные и выгодные варианты отдыха. Кроме того, такой маршрут способствует развитию деловых связей между регионами и расширяет возможности для культурного обмена.

Боракай — один из самых популярных курортов на Филиппинах благодаря своим белоснежным пляжам, кристально чистым водам и богатому подводному миру. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), за последние годы количество российских туристов, выбирающих Филиппины для отдыха, увеличилось примерно на 20 %. Особенно популярны среди россиян именно острова Боракай и Палаван благодаря уникальной природе и развитой инфраструктуре.

Три интересных факта о путешествиях на Филиппины

1. Филиппины являются архипелагом из более чем 7 тысяч островов, что делает их одним из крупнейших островных государств мира.
2. В 2019 году Боракай был признан одним из лучших пляжных направлений по версии World Travel Awards.
3. На Филиппинах находится одна из самых длинных подводных рек в мире — река Пуэрто-Принцеса, которая привлекает дайверов со всего мира.

Перспективы развития авиасообщения между Хабаровском и Филиппинами

Эксперты считают, что запуск прямых чартерных рейсов может стать началом регулярных авиасообщений между регионами. В будущем возможно расширение маршрутов и увеличение частоты полетов по мере роста спроса со стороны туристов. Также рассматривается возможность включения новых филиппинских курортов в список направлений для российских путешественников.

Открытие прямых чартерных рейсов из Хабаровска на Боракай — важный шаг к развитию внутреннего туризма России и укреплению международных связей региона с Юго-Восточной Азией. Такой маршрут значительно упростит путешествие для хабаровчан и сделает отдых на тропическом острове более доступным по времени и стоимости. Это событие откроет новые горизонты для любителей морского отдыха и станет стимулом к развитию туристической инфраструктуры в регионе.

