Турагентства приоткрыли завесу тайны: как купить билет на курорт, о котором мечтают все — секреты выгодных туров
С 28 октября 2025 года жители Хабаровска смогут воспользоваться новой возможностью — прямыми чартерными рейсами на популярный филиппинский курорт Боракай. Эта новость стала важным событием для туристической индустрии региона, поскольку ранее добраться до этого острова было довольно сложно и занимало много времени. Новый маршрут призван сделать путешествие более комфортным и быстрым, а также расширить туристические возможности хабаровчан.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по вторникам — и станут альтернативой существующим маршрутам, которые предусматривают перелет в Манилу с двумя пересадками.
В настоящее время путешествие в столицу Филиппин занимает более 31 часа, включает остановки в Пекине и Гуанчжоу, а стоимость билетов начинается от 32 тысяч рублей за один билет. Новый чартерный рейс предполагает всего одну промежуточную посадку — в Китае — для дозаправки воздушного судна, что значительно сокращает время в пути.
Реализация билетов и условия покупки
Пока что приобрести турпакеты с перелетом на Филиппины можно только через туристические агентства Хабаровска. Это связано с тем, что речь идет о чартерных перевозках, которые реализуются исключительно в составе турпакетов.
Такой формат позволяет обеспечить более организованный и комфортный отдых для туристов, а также снизить риски задержек или отмены рейсов. В рамках турпакета включены не только перелеты, но и проживание на курорте, что делает предложение особенно привлекательным для тех, кто планирует полноценный отпуск.
Значение открытия нового маршрута для региона
Возобновление прямого сообщения между Хабаровском и Филиппинами стало возможным благодаря усилиям российских авиакомпаний и поддержке туристической отрасли. Это важное событие не только для любителей путешествий, но и для местных туроператоров, которые смогут предложить своим клиентам более удобные и выгодные варианты отдыха. Кроме того, такой маршрут способствует развитию деловых связей между регионами и расширяет возможности для культурного обмена.
Боракай — один из самых популярных курортов на Филиппинах благодаря своим белоснежным пляжам, кристально чистым водам и богатому подводному миру. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), за последние годы количество российских туристов, выбирающих Филиппины для отдыха, увеличилось примерно на 20 %. Особенно популярны среди россиян именно острова Боракай и Палаван благодаря уникальной природе и развитой инфраструктуре.
Три интересных факта о путешествиях на Филиппины
1. Филиппины являются архипелагом из более чем 7 тысяч островов, что делает их одним из крупнейших островных государств мира.
2. В 2019 году Боракай был признан одним из лучших пляжных направлений по версии World Travel Awards.
3. На Филиппинах находится одна из самых длинных подводных рек в мире — река Пуэрто-Принцеса, которая привлекает дайверов со всего мира.
Перспективы развития авиасообщения между Хабаровском и Филиппинами
Эксперты считают, что запуск прямых чартерных рейсов может стать началом регулярных авиасообщений между регионами. В будущем возможно расширение маршрутов и увеличение частоты полетов по мере роста спроса со стороны туристов. Также рассматривается возможность включения новых филиппинских курортов в список направлений для российских путешественников.
Открытие прямых чартерных рейсов из Хабаровска на Боракай — важный шаг к развитию внутреннего туризма России и укреплению международных связей региона с Юго-Восточной Азией. Такой маршрут значительно упростит путешествие для хабаровчан и сделает отдых на тропическом острове более доступным по времени и стоимости. Это событие откроет новые горизонты для любителей морского отдыха и станет стимулом к развитию туристической инфраструктуры в регионе.
