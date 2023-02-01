Россия не исключает, что канадские власти могут принять решение о понижении уровня дипломатических отношений. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Исключать ничего нельзя. Если это произойдет, то не по нашей инициативе. Мы, конечно, держим в уме произошедшее в Прибалтике, но до тех пор, пока наши канадские контрагенты будут придерживаться духа и принципов дипломатических отношений, мы также будем их поддерживать", — отметил Степанов.