Россия не исключает, что канадские власти могут принять решение о понижении уровня дипломатических отношений. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Исключать ничего нельзя. Если это произойдет, то не по нашей инициативе. Мы, конечно, держим в уме произошедшее в Прибалтике, но до тех пор, пока наши канадские контрагенты будут придерживаться духа и принципов дипломатических отношений, мы также будем их поддерживать", — отметил Степанов.
Напомним, ранее Россия понизила уровень дипотношений с рядом прибалтийских государств.
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