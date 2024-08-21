Почетный консул России и директор Русского дома в индийском городе Тривандрум Ратиш Наир отправится по маршруту Афанасия Никитина из Твери в южноазиатскую республику

В честь 555-летия знаменитого путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию, почетный консул России в Тривандруме, Ратиш Наир, совершит повторение этого исторического маршрута. Его путь протянется из Твери до южноазиатской республики, охватывая 47 городов, которые посетил русский исследователь в XV веке.

Наир поделился с ТАСС, что целью его поездки, стартующей 2 сентября и завершающейся 12 октября, является не только отдать дань памяти выдающемуся путешественнику, но и продемонстрировать современный образ России мировому сообществу. Кроме того, проект призван укрепить связи между индийскими и российскими предпринимателями.

Следуя путевым заметкам Никитина, изложенным в его произведении "Хождение за три моря", Наир проследует из Твери в Астрахань по Волге, затем наземным транспортом до Дербента и Азербайджана, а оттуда в Иран. Из Исламской Республики он отправится в Оман и, наконец, в Индию, где продолжит путешествие по восьми штатам на автомобиле и поезде.

В ходе поездки Наир планирует представить туристический, промышленный и торговый потенциал различных регионов России, включая Астраханскую, Костромскую, Нижегородскую, Тверскую, Ярославскую области, а также Татарстан и Дагестан. Он намерен провести встречи с представителями бизнеса и образовательных учреждений, обсудить перспективы расширения торговых, культурных и образовательных связей, а также продвигать торговые возможности России за рубежом.

Наир подчеркнул, что его проект приурочен не только к юбилею путешествия Афанасия Никитина, но и к председательству России в БРИКС. Он также стремится привлечь внимание к развитию международного транспортного коридора Север - Юг.

По словам Наира, его проект получил поддержку российской стороны. Эта современная экспедиция не только отдает дань уважения важной странице в истории русских географических открытий, но и служит платформой для культурного обмена и экономического сотрудничества, соединяя прошлое с настоящим и демонстрируя стремление России к развитию международного взаимопонимания.

В 2024 году исполняется 555 лет с тех пор, как Афанасий Никитин совершил свое эпохальное путешествие в Индию, опередив даже португальца Васко да Гаму. Его путевые записки "Хождение за три моря" стали ценным историческим документом, открывающим окно в прошлое и вдохновляющим на новые открытия в настоящем.

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