Почетный консул России и директор Русского дома в индийском городе Тривандрум Ратиш Наир отправится по маршруту Афанасия Никитина из Твери в южноазиатскую республику

В честь 555-летия знаменитого путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию, почетный консул России в Тривандруме, Ратиш Наир, совершит повторение этого исторического маршрута. Его путь протянется из Твери до южноазиатской республики, охватывая 47 городов, которые посетил русский исследователь в XV веке.
Наир поделился с ТАСС, что целью его поездки, стартующей 2 сентября и завершающейся 12 октября, является не только отдать дань памяти выдающемуся путешественнику, но и продемонстрировать современный образ России мировому сообществу. Кроме того, проект призван укрепить связи между индийскими и российскими предпринимателями.
Следуя путевым заметкам Никитина, изложенным в его произведении "Хождение за три моря", Наир проследует из Твери в Астрахань по Волге, затем наземным транспортом до Дербента и Азербайджана, а оттуда в Иран. Из Исламской Республики он отправится в Оман и, наконец, в Индию, где продолжит путешествие по восьми штатам на автомобиле и поезде.
В ходе поездки Наир планирует представить туристический, промышленный и торговый потенциал различных регионов России, включая Астраханскую, Костромскую, Нижегородскую, Тверскую, Ярославскую области, а также Татарстан и Дагестан. Он намерен провести встречи с представителями бизнеса и образовательных учреждений, обсудить перспективы расширения торговых, культурных и образовательных связей, а также продвигать торговые возможности России за рубежом.
Наир подчеркнул, что его проект приурочен не только к юбилею путешествия Афанасия Никитина, но и к председательству России в БРИКС. Он также стремится привлечь внимание к развитию международного транспортного коридора Север - Юг.
По словам Наира, его проект получил поддержку российской стороны. Эта современная экспедиция не только отдает дань уважения важной странице в истории русских географических открытий, но и служит платформой для культурного обмена и экономического сотрудничества, соединяя прошлое с настоящим и демонстрируя стремление России к развитию международного взаимопонимания.
В 2024 году исполняется 555 лет с тех пор, как Афанасий Никитин совершил свое эпохальное путешествие в Индию, опередив даже португальца Васко да Гаму. Его путевые записки "Хождение за три моря" стали ценным историческим документом, открывающим окно в прошлое и вдохновляющим на новые открытия в настоящем.
Фото: Wikimedia Commons/ Собственная работа ,User:Скампецкий (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )
Французский журналист незаконно пересек границу в Курской области
Журналист французской газеты Croix Пьер Алонсо незаконно пересек границу и попал в Курскую область, о чем сообщил в своей статье. В своем материале он утверждает, что 19 августа посетил села Дарьино Суджанского района и Обуховка Кореневского района.
Венгрия объяснила ЕС визовые послабления для россиян и белорусов
21 августа Венгрия направила письмо в Европейский союз, в котором разъяснила своё решение об ослаблении визового режима для граждан России и Белоруссии, как сообщает портал Magyar Nemzet.
Microsoft планирует ограничить доступ российских компаний к облачным сервисам с сентября 2024 года
Microsoft предупредила российские компании о планируемом ограничении доступа к облачным сервисам. По информации дистрибьютора Microsoft в России, компании "Софтлайн", доступ к ряду облачных подписок будет ограничен с 2 сентября 2024 года.
Рогов заявил, что к иностранным наёмникам ВСУ надо применять законы военного времени
Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил, что с иностранными наёмниками, воюющими на стороне Украины, следует поступать согласно законам военного времени.