Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
© commons.wikimedia.org by Ludvig14 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:59

Туризм, бизнес и дипломаты: как два города превращаются в "маленький Дели"

Мишустин утвердил открытие генеральных консульств Индии в Екатеринбурге и Казани

Россия сделала важный дипломатический шаг: премьер-министр Михаил Мишустин утвердил открытие генеральных консульств Индии в Екатеринбурге и Казани. Этот шаг станет значимым элементом укрепления двусторонних отношений и расширения культурного и делового сотрудничества.

Новые точки дипломатии

Документ прямо указывает:

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и полпредами президента РФ […] об открытии в Екатеринбурге и Казани генеральных консульств Индии".

Фактически, речь идёт о создании новых дипломатических центров, которые будут оказывать консульские услуги и содействовать развитию контактов на разных уровнях.

Екатеринбург: ворота в Сибирь и Урал

Особую роль отводят Екатеринбургу. Именно отсюда новое консульство будет курировать работу сразу в 16 регионах Сибири и Урала. Это означает:

  • упрощённое оформление виз,

  • расширение географии обслуживания,

  • поддержку бизнеса и культурных проектов.

Таким образом, уральская столица превращается в ключевой центр взаимодействия России и Индии.

Казань: новая площадка для сотрудничества

Казань же станет не только местом для административных услуг, но и точкой культурного обмена. Для Индии здесь открываются дополнительные возможности — от академических контактов до развития туристического потока.

Итоги

Открытие консульств в двух городах — шаг, который значительно упростит жизнь тем, кто планирует путешествия или деловые поездки в Индию. Но главное — это стратегический сигнал: Москва и Нью-Дели нацелены на ещё более тесное сотрудничество.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени с вице-президента авиакомпании взыскали 43,7 млн руб за взятки и злоупотребления 30.08.2025 в 23:42

Пандемийная схема: как топ-менеджер авиакомпании зарабатывал на занижении цен билетов

Центральный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении вице-президента крупной российской авиакомпании, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Обвиняемый обеспечивал бронирование мест на международных рейсах по заниженным ценам.

Читать полностью » В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ 30.08.2025 в 21:07

Прощание со льдом: как прошел последний матч Дацюка с Овечкиным и Фетисовым

В Екатеринбурге на арене "УГМК-Арена" состоялся торжественный прощальный матч легендарного российского хоккеиста Павла Дацюка. В знаковом спортивном событии приняли участие выдающиеся игроки отечественного и мирового хоккея, включая Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, Сергея Федорова, Илью Ковальчука и других звезд.

Читать полностью » Участники СВО на Среднем Урале получили свыше 40 млн рублей на приобретение земельных участков 30.08.2025 в 19:51

Свердловские власти поддерживают бойцов СВО грантами на строительство домов

В Свердловской области продолжается реализация масштабной программы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, с начала 2025 года защитникам Отечества было выделено 37,4 миллиона рублей для приобретения земельных наделов под индивидуальное строительство.

Читать полностью » Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли 29.08.2025 в 23:39

Рыбная отрасль Ямала получит системную поддержку по аналогии с оленеводством

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к разработке комплексных мер государственной поддержки рыбной отрасли, основанных на предложениях местных рыбаков и предпринимателей. Это стало результатом масштабной работы специальной группы, которая в течение лета провела 22 встречи в семи муниципалитетах региона.

Читать полностью » Под Нижней Салдой началось строительство фабрики мощностью 4,5 тонны золота в год 28.08.2025 в 23:38

Золотая лихорадка XXI века: как Урал наращивает добычу драгметалла с помощью высоких технологий

В Свердловской области дан старт масштабному проекту в горнодобывающей отрасли — началось строительство золотоизвлекательной фабрики вблизи Нижней Салды. Предприятие, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, станет одним из крупнейших в истории золотодобычи на Среднем Урале и создаст 1500 новых рабочих мест.

Читать полностью » В Кургане завершился международный фестиваль акварели 27.08.2025 в 23:56

Акварельная жатва: как художники из 12 регионов воспели хлеборобов в картинах

В Кургане успешно завершился III Международный фестиваль акварельного творчества "Аквафест: хлебная история", организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие 17 профессиональных художников из 12 регионов России, Беларуси и Китая, создавшие за две недели около 200 произведений.

Читать полностью » Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ 27.08.2025 в 19:22

Ржавые трубы уходят в прошлое: как инфраструктурные кредиты изменят жизнь в регионах

Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число 19 регионов, которые получат федеральные инфраструктурные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства. Общее финансирование в размере 41 млрд рублей было распределено 21 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Читать полностью » В Екатеринбурге за школьное питание можно будет получить кешбэк 25.08.2025 в 23:16

Екатеринбургские родители смогут экономить на школьном и детсадовском питании: кешбэк 5% уже с 1 сентября

С 1 сентября родители в Екатеринбурге смогут оплачивать питание детей через быстрые платежи с кешбэком 5%. Акция охватит школы и детские сады.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты: этилен ускоряет созревание бананов при хранении в кладовке
ДФО

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа
Туризм

В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands
СФО

URA.RU: в Тюменской области пошёл сезон белых грибов, рыжиков и груздей
Наука и технологии

Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: резкий отказ от сахара вызывает стресс и упадок сил
Спорт и фитнес

Основные страхи новичков в спортзале и рекомендации врачей
Питомцы

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet