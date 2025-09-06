Туризм, бизнес и дипломаты: как два города превращаются в "маленький Дели"

Россия сделала важный дипломатический шаг: премьер-министр Михаил Мишустин утвердил открытие генеральных консульств Индии в Екатеринбурге и Казани. Этот шаг станет значимым элементом укрепления двусторонних отношений и расширения культурного и делового сотрудничества.

Новые точки дипломатии

Документ прямо указывает:

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и полпредами президента РФ […] об открытии в Екатеринбурге и Казани генеральных консульств Индии".

Фактически, речь идёт о создании новых дипломатических центров, которые будут оказывать консульские услуги и содействовать развитию контактов на разных уровнях.

Екатеринбург: ворота в Сибирь и Урал

Особую роль отводят Екатеринбургу. Именно отсюда новое консульство будет курировать работу сразу в 16 регионах Сибири и Урала. Это означает:

упрощённое оформление виз,

расширение географии обслуживания,

поддержку бизнеса и культурных проектов.

Таким образом, уральская столица превращается в ключевой центр взаимодействия России и Индии.

Казань: новая площадка для сотрудничества

Казань же станет не только местом для административных услуг, но и точкой культурного обмена. Для Индии здесь открываются дополнительные возможности — от академических контактов до развития туристического потока.

Итоги

Открытие консульств в двух городах — шаг, который значительно упростит жизнь тем, кто планирует путешествия или деловые поездки в Индию. Но главное — это стратегический сигнал: Москва и Нью-Дели нацелены на ещё более тесное сотрудничество.