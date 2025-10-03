Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мандевилла
Мандевилла
© commons.wikimedia.org by John Rusk from Berkeley, CA, United States of America is licensed under CC BY 2.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:22

Цветущий рай на балконе может погибнуть за одну ночь: как спасти дипладению от холода

Зимой мандевиллу нельзя удобрять и поливать обильно — правила ухода

Дипладения (мандевилла), больше известная как мандевилла, завоевала сердца садоводов яркими трубчатыми цветами и способностью превращать балкон или террасу в настоящий оазис. Но её слабое место — мороз. Если оставить растение на улице, оно погибнет при первых заморозках. Именно поэтому важно знать, как правильно подготовить дипладению к зиме и обеспечить ей условия для восстановления и нового сезона цветения.

Особенности выращивания в нашей стране

Родом из тропической Южной Америки, мандевилла привыкла к обилию солнца, тепла и влажности. В родных условиях она взбирается по деревьям, образуя каскады цветов. В Европе и России её выращивают в контейнерах — так проще перемещать растение в зависимости от сезона.

Летом дипладения обильно цветёт, если получает достаточно тепла, солнечного света и регулярные подкормки удобрениями для цветущих растений. Она отлично подходит для балконов, веранд и террас, где есть защита от ветра и хорошая освещённость. Но как только столбик термометра опускается ниже +10 °C, садоводу пора задуматься о зимовке.

Таблица "Сравнение" условий содержания летом и зимой

Период

Температура

Полив

Удобрение

Освещённость

Лето

20-30 °C

Регулярный, обильный

Раз в 1-2 недели удобрение для цветущих

Прямое солнце или яркий рассеянный свет

Зима

6-12 °C

Умеренный, редкий

Не вносится

Светлое помещение, но без перегрева

Советы шаг за шагом: подготовка к зиме

  1. Перед переносом в дом обрежьте длинные и слабые побеги — это уменьшит испарение влаги и облегчит уход.
  2. Осмотрите растение: удалите засохшие листья и проверьте на наличие вредителей.
  3. Выберите место зимовки: прохладное, незамерзающее помещение с температурой от +6 до +12 °C (подойдёт светлый погреб, застеклённая лоджия, зимний сад).
  4. Переставьте горшок так, чтобы на растение попадал дневной свет, но не было прямого тепла от батарей.
  5. Поливайте умеренно, давая субстрату просохнуть между поливами.
  6. Не вносите удобрения: в период покоя растение не использует питательные вещества.
  7. При сухом воздухе время от времени опрыскивайте листья и проветривайте помещение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить дипладению в тёплой комнате зимой.
    Последствие: растение вытянет слабые побеги и истощится.
    Альтернатива: переставить в прохладное, но светлое помещение.
  • Ошибка: продолжать вносить удобрения.
    Последствие: соли накапливаются в почве, что вредит корням.
    Альтернатива: полностью прекратить подкормки до весны.
  • Ошибка: слишком обильный полив.
    Последствие: корневая гниль, гибель растения.
    Альтернатива: поливать умеренно и следить за дренажом.

А что если…

А что если у вас нет прохладного помещения? В таком случае можно попытаться сохранить дипладению в квартире. Поставьте её у самого светлого окна, вдали от батарей. Используйте увлажнитель воздуха и сократите полив. Возможно, растение сбросит часть листвы, но весной восстановится.

Таблица "Плюсы и минусы" зимовки дипладении

Плюсы

Минусы

Можно сохранить одно растение на много лет

Требуется место с подходящей температурой

Весной быстро идёт в рост и цветение

При неправильном уходе может заболеть

Экономия на покупке новых саженцев

Не подходит для слишком тёплых квартир

Уход весной

С наступлением весны и увеличением светового дня мандевилла "просыпается". В этот период её можно пересадить в свежий питательный субстрат, провести формирующую обрезку и начать снова вносить удобрения. Выносить растение на улицу следует только после середины мая, когда минует угроза заморозков. Первые дни лучше подержать его в полутени, постепенно приучая к солнцу.

FAQ

Как выбрать место для зимовки дипладении?
Лучше всего подойдёт прохладная светлая прихожая, застеклённый балкон или зимний сад с температурой +6…+12 °C.

Что лучше: дипладения или бугенвиллея для балкона?
Обе культуры декоративны, но дипладения более капризна к зимовке, в то время как бугенвиллею проще сохранить в комнатных условиях.

Мифы и правда

  • Миф: дипладения может зимовать в открытом грунте под укрытием.
    Правда: даже лёгкий мороз убивает её, зимует только в помещении.
  • Миф: растение обязательно погибнет зимой.
    Правда: при правильной обрезке, умеренном поливе и прохладном содержании оно успешно сохраняется.
  • Миф: чем теплее, тем лучше зимовка.
    Правда: тепло зимой истощает растение, оно должно отдыхать в прохладе.

3 интересных факта

  1. Мандевилла названа в честь английского дипломата Генри Джона Мандевилля, служившего в Аргентине.
  2. В некоторых странах её называют "бразильской жасминовой лианой".
  3. Современные селекционеры вывели компактные сорта дипладении специально для выращивания в кашпо.

Исторический контекст

Дипладения впервые попала в Европу в XIX веке благодаря коллекционерам экзотических растений. Её быстро полюбили за декоративность и возможность выращивания в кадках. В викторианских садах мандевиллу использовали для украшения беседок и веранд, а позже она стала популярным "балконным цветком" во многих странах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крыжовник лучше плодоносит при соседстве с помидорами и чесноком сегодня в 2:59

Кусты, которые дружат лучше, чем соседи по даче: идеальные партнёры для крыжовника

Крыжовник способен лучше расти и меньше болеть, если рядом с ним поселить правильных соседей. Какие растения станут его "телохранителями"?

Читать полностью » Эксперты: в засуху обрезка деревьев и кустарников ослабляет растения сегодня в 2:03

Не каждый срез приносит пользу: когда обрезка превращается в ловушку для дерева

Узнайте 10 критических случаев, когда обрезка деревьев может превратиться в катастрофу для вашего сада. Избегайте ошибок и дайте своим растениям шанс на процветание.

Читать полностью » Облепиха требует посадки мужских и женских деревьев рядом — подчеркнули агрономы сегодня в 1:59

Одинокая облепиха — это как вечеринка без музыки: нужен партнёр для ягод

Почему облепиха не плодоносит без пары? Разбираем, как определить пол дерева, правильно подобрать саженцы и вернуть урожай ягод.

Читать полностью » При зимовке гибискусу сокращают полив и обеспечивают 5–6 часов света — советы садоводов сегодня в 1:00

Гибискус превращается в жертву первых заморозков: ошибка, которую совершают тысячи садоводов

Гибискус требует особого ухода: узнайте, как правильно подготовить растению зимовку для розового цветения в следующем сезоне.

Читать полностью » Агрономы рекомендуют использовать аммофос весной для овощей, ягод и плодовых культур сегодня в 0:59

Грядки без завтрака капризничают: зачем весной обязательно подкармливать землю аммофосом

Хотите увеличить урожай овощей и ягод? Узнайте, как одно простое удобрение способно дать вашим грядкам второе дыхание.

Читать полностью » Для сушки ягод во влажном климате Ленобласти лучше использовать духовку или дегидратор сегодня в 0:56

Дегидратор или духовка: какой способ спасает ягоды в сыром климате в Ленинградской области

Исследуйте секреты сушки ягод в Ленинградской области: полезные советы, ключевые моменты, оптимальные методы, которые не оставят шансов на ошибки.

Читать полностью » Опасные садовые препараты Нитрофен, Днок и Диметоат перечислила эксперт Светлана Самойлова вчера в 23:11

Земля хранит обиду: препараты, которые остаются в почве годами и отравляют урожай

Какая химия на даче может быть опасна и чем её заменить? Эксперт объясняет, как не навредить урожаю и своему здоровью.

Читать полностью » Хосты и астильбы подходят для тенистых участков сада вчера в 22:06

Забудьте о пересадках: многолетники сами делают сад роскошным

Многолетники способны превратить сад в стильный ландшафт. Какие растения выбрать, чтобы клумбы радовали весь сезон?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Электрокроссовер Audi Q6 E-Tron стал лидером продаж марки в третьем квартале США — данные дилеров
Красота и здоровье

Кардиолог Дарья Галкина: проблемы с дыханием увеличивают нагрузку на сердце
Дом

Ошибки при продаже недвижимости: эксперты объясняют, как их избежать
Технологии

iFixit поставил AirPods Pro 3 ноль баллов за ремонтопригодность
Авто и мото

XPeng: продажи электроседана Mona M03 превысили 180 тысяч за год в Китае
Еда

Рулька свиная с капустой запечённая сохраняет сочность мяса и мягкость овощей
Наука

Пупок у большинства людей остаётся втянутым из-за коллагеновых волокон — японские хирурги
ПФО

Авито: жители Самары тратят около 20 тысяч рублей на подготовку авто к зиме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet