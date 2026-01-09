Дипфейки стали слишком похожи на правду: подделки выдают странные детали, которые многие не замечают

Поддельные документы и дипфейки становятся всё убедительнее, но даже у самых качественных фальсификаций остаются характерные следы — от странных реквизитов до "плывущих" логотипов и неестественной мимики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. По её словам, материалы, созданные с помощью генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, а визуальные и звуковые файлы, изготовленные нейросетями, нередко выдают артефакты — размытые элементы, отсутствие мелких деталей и искажения фона.

На что смотреть в документах и текстах

В МВД подчёркивают: отличить подлинные документы от сгенерированных можно только по совокупности признаков. Один "подозрительный" элемент сам по себе ещё не доказывает подделку, однако набор несовпадений уже должен насторожить. Прежде всего, официальные бумаги всегда подчиняются правилам делопроизводства — они содержат строго структурированные реквизиты, которые позволяют идентифицировать учреждение и подтвердить происхождение документа.

"Отличить подлинные документы, фотографии и иные материалы от тех, что созданы с использованием технологий искусственного интеллекта, можно при помощи ряда методов. Важно понимать, что наличие одного признака не является доказательством фальсификации, но их совокупность может указывать на искусственное происхождение исследуемого объекта", — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, подлинный документ обычно включает полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления и подпись уполномоченного лица. В отличие от него материалы, созданные генеративными моделями, могут содержать несуществующие должности, нелогичные формулировки или пропуски обязательных элементов оформления. Также нередко отсутствуют привычные признаки типового шаблона: штрих-коды, стандартные шрифты, корректные отступы и другие детали, которые в реальных документах почти не допускают произвольных отклонений.

Как распознать дипфейк по видео и аудио

Отдельное внимание МВД уделяет визуальным и звуковым подделкам, которые активно используют мошенники. В таких материалах часто присутствуют "артефакты" — следы, возникающие при генерации и монтаже с применением нейросетей. Среди типичных признаков Волк перечисляет размытые логотипы, неестественные движения губ, отсутствие мелких деталей, а также несогласованность речи и мимики.

"В отличие от них материалы, созданные с использованием генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например несуществующие должности или отсутствие привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, отступов и другое", — пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кроме того, по словам представителя ведомства, фон в таких роликах может быть статичным или искажённым, а детали — "смазанными", даже если общая картинка выглядит правдоподобно. В аудио, помимо несоответствия интонаций, могут проявляться признаки синтетического звучания, а в видео — "ломаная" пластика и микропаузы, которые сложно объяснить естественным поведением человека. Однако МВД подчёркивает: окончательный вывод о подлинности может делать только эксперт.

Почему итоговое решение — за экспертизой МВД

Волк отмечает, что установить подлинность документов или материалов окончательно можно в рамках криминалистической экспертизы. Такие исследования проводятся в экспертно-криминалистическом центре МВД России по официальному запросу подразделений полиции. Именно эксперты фиксируют и описывают признаки модификаций, сравнивают исходные характеристики и определяют, соответствует ли материал реальному происхождению.

"Вместе с тем окончательное установление подлинности документов или материалов осуществляется в рамках криминалистической экспертизы, проводимой в экспертно-криминалистическом центре МВД России (ЭКЦ МВД России) по официальному запросу от подразделений органов полиции", — подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В МВД также сообщили, что в текущем периоде уже рассматривалось обращение о противоправных действиях с использованием ИИ. В ходе видеотехнического исследования специалисты ЭКЦ МВД России выявили в представленном файле признаки модификации видеоряда, характерные для нейросетевых технологий. Это, по сути, подтверждает: технологии фальсификаций выходят за рамки экспериментов и всё чаще становятся инструментом преступлений.