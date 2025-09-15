Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яна Рудковская
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:57

Dior или подделка: почему гардероб Яны Рудковской вызвал скандал

Яна Рудковская ответила на сомнения блогера Григорьева-Апполонова о подлинности её вещей Dior

Мир моды нередко становится ареной для громких споров и обсуждений. Особенно когда речь заходит о подлинности вещей люксовых брендов, таких как Dior. В этот раз в центре внимания оказалась продюсер Яна Рудковская, известная своей любовью к высокой моде и коллекционированию культовых нарядов. Поводом для обсуждения стало интервью блогера Сергея Григорьева-Апполонова Ксении Собчак, в котором он выразил сомнения в том, что некоторые вещи Dior из гардероба Рудковской действительно принадлежат к официальным коллекциям бренда.

Реакция Яны Рудковской

Продюсер не стала оставлять этот вопрос без внимания. В своём Telegram-канале она опубликовала обращение к блогеру, подчеркнув, что Dior занимает важное место в её жизни уже много лет.

"Если не понимаешь разницы между винтажным Dior и "глянцевыми самоповторами”, то зачем вообще открывать рот? У меня коллекция, которой позавидовал бы музей моды. Я покупала Dior еще при Гальяно, когда Сережа, извини, сидел в кабинетах и мечтал хотя бы о модной рубашке…", — написала продюсер.

По словам Рудковской, её коллекция включает уникальные винтажные экземпляры, которые невозможно найти в современных бутиках. Именно это, уверена звезда, и вызывает вопросы у тех, кто привык видеть лишь новые модели на витринах.

Вызов блогеру

Яна решила не ограничиваться объяснениями и предложила блогеру наглядно убедиться в подлинности её нарядов. Она пригласила Григорьева-Апполонова к себе в гости, чтобы тот мог сравнить их гардеробы.

"Жду тебя, дорогой, в гости в Москве, ну и как буду в Париже дам знать обязательно. Сходим вместе с тобой в Диор, я тебе покажу, как меня там принимают! Более чем уверена, ты почувствуешь разницу", — обратилась продюсер.

