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В Забайкалье нашли трёхпалые следы динозавра
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В России найдены вторые за всю историю следы динозавра мелового периода

В Забайкалье нашли трёхпалые следы динозавра

В Забайкалье нашли следы динозавра мелового периода, сообщили в понедельник в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН.

Учёные ИНГГ совместно с коллегами из Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита) и Нанкинского института геологии и палеонтологии (Китай) провели экспедицию на ключевые разрезы верхнего мезозоя в регионе.

Главной находкой стали трёхпалые отпечатки ящера, похожего на игуанодонтида — растительноядного динозавра отряда птицетазовых. Это вторые в России следы динозавра мелового периода — первые найдены в Кисловодске в 1988 году.

Кроме этого, было сделано немало интересных и ценных для науки находок.

"Было обнаружено много остатков беспозвоночных. Это, в первую очередь, насекомые; различные ракообразные (от конхостраков и остракод до щитней); кроме того, были найдены многочисленные остатки рыб. Многие насекомые принадлежат к новым, ещё не описанным видам. Нам предстоит большая работа по их описанию", — поделился старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Игорь Косенко.

Названные им животные принадлежат биоте Джехол, окаменелости которой обильно представлены на северо-востоке Китая. Сравнение останков доисторических существ с найденными там внесёт неоценимый вклад в научные представления о живом мире и наземных организмах раннего мела (120-130 миллионов лет назад).

Для максимально точного датирования учёные собрали образцы туфа с зёрнами минерала циркона, облегчающими радиоизотопный анализ.

Фото: SMU/Ismar de Souza Carvalho (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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