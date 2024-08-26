Динозавры доказали, что Америка и Африка были единым целым

SMU: на противоположных берегах Атлантики найдены следы одних и тех же динозавров

Учёные под руководством палеонтолога Луиса Л. Джейкобса из Южного методистского университета (SMU) нашли следы одних и тех же динозавров на противоположных берегах Атлантики, сообщила пресс-служба учреждения.

Более 260 похожих следов раннего мелового периода обнаружены в Бразилии и Камеруне.

"Мы определили, что по возрасту эти следы были похожи. В геологическом и тектоническом контексте они также были похожи. По форме они почти идентичны", — рассказал Джейкобс.

Большинство окаменелостей динозавров оставлены трёхпалыми тероподами, некоторые из них, возможно, завроподами или орнитисхиями, уточнила соавтор исследования Диана П. Виньярд из SMU.

Следы хорошо сохранились, потому что вытоптаны в грязи и иле вдоль древних рек и озёр. По оставшейся в них пыльце определили возраст — порядка 120 миллионов лет.

Таким образом, получено ещё одно доказательство, что Америка и Африка были одним континентом Гондвана, их разделение началось около 140 миллионов лет назад. Сейчас следы одних и тех же древних рептилий разделяют 6 тысяч километров.