Динозавры доказали, что Америка и Африка были единым целым

Учёные под руководством палеонтолога Луиса Л. Джейкобса из Южного методистского университета (SMU) нашли следы одних и тех же динозавров на противоположных берегах Атлантики, сообщила пресс-служба учреждения.
Более 260 похожих следов раннего мелового периода обнаружены в Бразилии и Камеруне.
"Мы определили, что по возрасту эти следы были похожи. В геологическом и тектоническом контексте они также были похожи. По форме они почти идентичны", — рассказал Джейкобс.
Большинство окаменелостей динозавров оставлены трёхпалыми тероподами, некоторые из них, возможно, завроподами или орнитисхиями, уточнила соавтор исследования Диана П. Виньярд из SMU.
Следы хорошо сохранились, потому что вытоптаны в грязи и иле вдоль древних рек и озёр. По оставшейся в них пыльце определили возраст — порядка 120 миллионов лет.
Таким образом, получено ещё одно доказательство, что Америка и Африка были одним континентом Гондвана, их разделение началось около 140 миллионов лет назад. Сейчас следы одних и тех же древних рептилий разделяют 6 тысяч километров.
Фото: SMU/Ismar de Souza Carvalho (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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