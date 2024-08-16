Стало известно, откуда прилетел погубивший динозавров астероид

Международная группа ученых из Германии, Бельгии и Италии выяснила происхождение астероида, который 66 миллионов лет назад привел к массовому вымиранию динозавров и около 70% всех видов на Земле, сообщает Science.

Исследователи провели химический анализ остатков астероида, обнаружив редкий металл рутений, характерный для глубинных слоев Земли, но в данном случае связанный с углеродистыми метеоритами, преобладающими во внешней области главного пояса астероидов.

Эти данные позволили установить, что Чикшулубский метеорит, оставивший кратер у побережья Мексики, прилетел из внешней части Солнечной системы. Чикшулубский кратер остается единственным известным местом падения такого типа астероида на Землю.

Фото: jpl.nasa.gov/NASA