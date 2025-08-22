Удивительные факты о хвостах динозавров: от защиты до общения — что мы не знали

На протяжении миллионов лет динозавры были главными обитателями нашей планеты. Эти удивительные существа населяли различные уголки Земли — от Антарктиды до экватора, от Западной Европы до юго-восточной Австралии. Но, несмотря на их доминирование, мы знаем о них удивительно мало. Как они передвигались? Каково было их поведение? Новое исследование открывает завесу тайны, особенно в отношении гигантского жираффатитана.

Новые взгляды на поведение динозавров

Давайте обратим внимание на зауроподов — длинношеих травоядных динозавров, которые, казалось бы, занимали все возможные ниши. Исследования показывают, что мы долгое время придерживались неверных представлений о том, как они использовали свои хвосты.

"Мы десятилетиями знали, что динозавры держали свои хвосты в состоянии покоя, параллельном земле, а не волочили их по поверхности", — делится мнением Вероника Диес Диас, ведущий автор исследования из Института эволюции и биоразнообразия имени Лейбница.

Однако до недавнего времени хвосты рассматривались как статичные элементы.

Хвост как важная часть тела

Как показывает практика, хвост — это не просто придаток, а полноценная часть тела, которая может выполнять множество функций. Он может служить для поддержания равновесия, как у собак, или даже для общения.

"Основным назначением хвоста было приведение в движение задних конечностей", — поясняет Диес Диас.

Тем не менее, поведение динозавров не сохраняется в окаменелостях, поэтому мы можем лишь догадываться о том, как они использовали свои хвосты. Исследование показало, что жираффатитан имел широкий диапазон движений, что позволяет предположить, что его хвост выполнял множество функций.

Результаты исследования

Работа, лежащая в основе нового исследования, была начата несколько лет назад и завершена в 2020 году. Исследователи использовали компьютерное моделирование для анализа хвоста жираффатитана, пришедшего к выводу, что его хвост весил около 2500 килограммов — как взрослый носорог.

"Теперь, когда у нас есть эти данные, мы можем применять их в биомеханическом моделировании", — говорит Диес Диас.

Это поможет лучше понять экосистему и взаимосвязи между различными зауроподами.

С помощью новых данных исследователи смогут смоделировать скорость передвижения динозавров и даже их метаболические потребности.

"Мы никогда не сможем добиться стопроцентно точной реконструкции, но благодаря современным методам мы приближаемся к реальности", — добавляет Диес Диас.

Для неё, как для палеонтолога, самое захватывающее в этом процессе — это возможность "оживить ископаемые останки". Она начала свои исследования более 20 лет назад, и теперь для неё важно не только изучение, но и создание реконструкций, которые показывают, как эти существа могли двигаться.