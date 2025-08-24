Неожиданное открытие палеонтологов: как на самом деле охотились гигантские хищники

Представьте себе гигантского хищного динозавра. Первое, что приходит на ум — мощные челюсти, способные дробить кости. Но так ли это было на самом деле? Оказывается, способы питания у этих древних гигантов были такими же разнообразными, как и их виды.

Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) Андре Роу и Эмили Рейфилд провели масштабное изучение черепов 18 видов теропод — группы двуногих динозавров с крупными головами и острыми зубами, к которой относятся знаменитые тираннозавр, гиганотозавр и спинозавр.

Сила против хитрости

Несмотря на внешнее сходство, поведение этих ящеров не было "универсальным", как отмечает Эрик Снайвли из Университета штата Оклахома. У каждого был свой уникальный стиль охоты:

гиганотозавр с его тонкими зазубренными зубами, похожими на зубы большой белой акулы, предпочитал отрывать огромные куски плоти.

спинозавр, напоминавший "цаплю с плавниками", был идеально приспособлен для ловли крупной рыбы благодаря крокодильим зубам.

тираннозавр же обладал поистине "костедробильной" силой.

Секрет мощного укуса

Чтобы это выяснить, учёные использовали 3D-сканирование и метод моделирования напряжения в черепах. Они сравнили крепление мышц у динозавров с современными родственниками — птицами и крокодилами. Результат поразил: укус гиганотозавра и спинозавра был значительно слабее, чем у более молодого в эволюционном плане тираннозавра.

"Оказывается, тираннозавры кусали так сильно, что на самом деле нагружали свои черепа сильнее, чем мы ожидали", — говорит Снивели.

Это открытие рисует более сложную картину охоты древних хищников. По словам Фион Вайсум Ма из Музея птерозавров Бэйпяо, стратегии питания этих хищников сложнее, чем мы думали раньше. Возможно, intense конкуренция в поздний меловой период заставила тираннозавра разработать свою уникальную и пугающую тактику.