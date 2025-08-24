Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Череп динозавра
Череп динозавра
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:07

Неожиданное открытие палеонтологов: как на самом деле охотились гигантские хищники

Укус тираннозавра был сильнее укусов гиганотозавра и спинозавра

Представьте себе гигантского хищного динозавра. Первое, что приходит на ум — мощные челюсти, способные дробить кости. Но так ли это было на самом деле? Оказывается, способы питания у этих древних гигантов были такими же разнообразными, как и их виды.

Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) Андре Роу и Эмили Рейфилд провели масштабное изучение черепов 18 видов теропод — группы двуногих динозавров с крупными головами и острыми зубами, к которой относятся знаменитые тираннозавр, гиганотозавр и спинозавр.

Сила против хитрости

Несмотря на внешнее сходство, поведение этих ящеров не было "универсальным", как отмечает Эрик Снайвли из Университета штата Оклахома. У каждого был свой уникальный стиль охоты:

  • гиганотозавр с его тонкими зазубренными зубами, похожими на зубы большой белой акулы, предпочитал отрывать огромные куски плоти.
  • спинозавр, напоминавший "цаплю с плавниками", был идеально приспособлен для ловли крупной рыбы благодаря крокодильим зубам.
  • тираннозавр же обладал поистине "костедробильной" силой.

Секрет мощного укуса

Чтобы это выяснить, учёные использовали 3D-сканирование и метод моделирования напряжения в черепах. Они сравнили крепление мышц у динозавров с современными родственниками — птицами и крокодилами. Результат поразил: укус гиганотозавра и спинозавра был значительно слабее, чем у более молодого в эволюционном плане тираннозавра.

"Оказывается, тираннозавры кусали так сильно, что на самом деле нагружали свои черепа сильнее, чем мы ожидали", — говорит Снивели.

Это открытие рисует более сложную картину охоты древних хищников. По словам Фион Вайсум Ма из Музея птерозавров Бэйпяо, стратегии питания этих хищников сложнее, чем мы думали раньше. Возможно, intense конкуренция в поздний меловой период заставила тираннозавра разработать свою уникальную и пугающую тактику.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: смертность от деменции в Европе замедлилось сегодня в 21:02

Смертность от деменции рухнула: секрет не в таблетках, а в новом хобби пациентов

Ученые проанализировали данные 1,24 млн пожилых пациентов с деменцией и обнаружили: они живут дольше, чем 20 лет назад. Почему одни страны улучшили прогнозы, а другие столкнулись с ростом смертности — рассказываем без медицинских закулисий.

Читать полностью » Исследование: две минуты медитации подобия повышают симпатию и доверие к незнакомцу сегодня в 20:56

Две минуты против одиночества: эксперимент, который свёл сердца в один ритм

Ученые доказали: 2 минуты "медитации подобия" заставляют незнакомцев быть милее, щедрее и сближают сердцебиение. Как?

Читать полностью » Учёные из Университета Рединга обнаружили космические ураганы в верхних слоях атмосферы сегодня в 20:40

Тихие убийцы спутников: как космические ураганы грозят технологиям

Над полюсами бушуют невидимые ураганы из плазмы. Они искажают сигналы GPS и вызывают магнитные возмущения, даже когда Солнце спокойно. Учёные раскрыли их загадочную природу.

Читать полностью » Учёные зафиксировали аномальные радиосигналы от неизвестного источника в космосе сегодня в 19:29

Он ускоряется: загадочный объект в космосе ведёт себя всё страннее

В Млечном Пути обнаружен загадочный пульсирующий объект — его свет самый поляризованный из известных, а вращение ускоряется без объяснимой причины. Что это: нейтронная звезда или нечто совершенно новое?

Читать полностью » Археологи нашли 3500-летний корабль с медными слитками и критским кинжалом у мыса Гелидония сегодня в 19:22

Медь, кинжалы и свинец: странный груз корабля, затонувшего у турецких берегов

У берегов Турции нашли затонувший корабль бронзового века с медью и критскими артефактами. Что рассказали учёные о древних торговых путях? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Российские исследователи тестируют препарат, замедляющий старение на клеточном уровне сегодня в 18:17

Секрет долголетия раскрыт? Уникальный препарат обещает продлить молодость

Учёные из Волгограда создали препарат ВЛ-10, который замедляет старение и предотвращает диабет, болезни сердца и деменцию. Когда он появится в аптеках?

Читать полностью » Учёные обнаружили микрочастицы пластика в крови человека сегодня в 18:12

Это уже внутри нас: шокирующие данные о пластиковом заражении

Ученые бьют тревогу: пластик накапливается в организме человека. Новое глобальное исследование поможет ООН создать юридически обязывающее соглашение по его ограничению.

Читать полностью » Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав сегодня в 17:28

Три молочных продукта, которые действительно защищают от диабета

Молочные продукты снижают риск болезней сердца и рака — но не всегда. Новый метаанализ 51 исследования раскрывает неожиданные противоречия в их влиянии на здоровье. Чему верить?

Читать полностью »

Новости
Дом

Избыток жидкого порошка в стиральной машине приводит к поломке
Красота и здоровье

Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы
Мир

Великобритания закупает мобильные морги на 7,5 млн фунтов без публичных объяснений
Мир

Глава МИД Венгрии Сийярто ответил на угрозы Зеленского по поводу нефтепровода "Дружба"
Мир

Депутат Рады обвинил Зеленского в шантаже Венгрии угрозами по нефтепроводу "Дружба"
Наука и технологии

Учёные воссоздали первую молекулу Вселенной в лабораторных условиях
ЮФО

Туристический поток в Севастополе вырос на 52% в 2025 году
УрФО

В Екатеринбурге завершились пятые международные соревнования спецназа "Вызов"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru