Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Динозавр с парусом
Динозавр с парусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:16

Исчезновение гигантов мелового периода: как динозавры повлияли на форму Земли

Массовое вымирание динозавров повлияло на геологию планеты

Мир мелового периода был совсем иным: огромные травоядные динозавры не только поедали тонны растительности, но и ежедневно вытаптывали ландшафт. Их исчезновение после катастрофического падения Чиксулубского астероида повлияло не только на экосистемы, но и оставило заметный след в геологической летописи. Американские геологи и палеонтологи пришли к выводу, что различия в строении пород мелового и палеогенового времени связаны не только с климатическими изменениями, но и с утратой этих "инженеров экосистем".

Динозавры как архитекторы ландшафта

Современные экологи любят приводить в пример бобров — животных, способных изменять реки и целые территории. Однако любым "эдификатором" может быть вид, чья активность меняет среду обитания. Для позднего мела такую роль играли стада гигантских растительноядных динозавров.

Эти животные не просто ели растения — они контролировали их распространение, формировали разреженные ландшафты, препятствовали зарастанию лесами. Корневые системы не могли укреплять почвы в полной мере, поэтому дожди легко вымывали органику, а реки текли неустойчиво, часто пересыхали и разливались.

Сравнение до и после K-Pg

Период Особенности ландшафта Осадочные породы Гидрология
Поздний мел Вытаптывание растительности динозаврами, редкие леса Кластические, бедные органикой Реки неустойчивые, часто пересыхают
Палеоген Отсутствие крупных травоядных, бурный рост растений Богатые органикой, следы болот Извилистые реки с чёткими руслами

Исследования в США показали, что в 10 разных регионах после границы K-Pg слои пород стали другими: вместо "сухих" обломочных появились насыщенные органикой, формировавшиеся при стабильных реках.

Советы шаг за шагом: как учёные это выясняли

  1. Изучили разрезы в разных локациях Северной Америки.
  2. Сравнили слои пород ниже и выше границы K-Pg.
  3. Обратили внимание на содержание органики и характер русел рек.
  4. Сопоставили изменения с вымиранием крупных травоядных.
  5. Подтвердили гипотезу на примере систем с аналогами — современными слонами и их влиянием на саванну.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать роль животных → объяснять всё лишь климатом → учитывать биологический фактор.
  • Считать, что изменения были локальными → упустить общую картину → анализировать разные регионы одновременно.
  • Исключать взаимодействие живого и неживого → терять понимание динамики → рассматривать экосистему как целое.

А что если…

…динозавры не вымерли полностью? Тогда современные ландшафты континентов могли бы больше напоминать саванны, чем густые леса.
…млекопитающие заняли их ниши быстрее? Изменения в геологии были бы менее резкими.
…подобные процессы происходят сегодня? Исчезновение крупных животных также способно менять экосистемы и характер рек.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Объясняет резкие геологические изменения Нужны дополнительные данные из других регионов мира
Учитывает биологический фактор Сложно отделить влияние климата от влияния животных
Подтверждается аналогиями с современными экосистемами Не все учёные согласны с ролью динозавров как ключевого фактора

FAQ

Что произошло на границе мела и палеогена?
66 млн лет назад Землю поразил Чиксулубский астероид, что вызвало массовое вымирание.

Почему слои пород так отличаются?
После исчезновения динозавров растительность стала расти плотнее, а реки обрели устойчивые русла.

Кто занял место динозавров?
Со временем — птицы и млекопитающие, но сначала планету "захватили" растения.

Можно ли увидеть эти изменения сегодня?
Да, геологические разрезы на территории США и других стран показывают резкий переход в структуре пород.

Мифы и правда

  • Миф: только климатические катастрофы изменили геологию.

  • Правда: важную роль сыграло и исчезновение животных.

  • Миф: динозавры никак не влияли на реки.

  • Правда: их активность напрямую формировала гидрологический режим.

  • Миф: вымирание сразу заменили млекопитающие.

  • Правда: сначала экосистемы остались "пустыми", и именно это позволило растениям распространиться.

Интересные факты

  1. После катастрофы на Земле не осталось животных тяжелее 10-25 кг.
  2. Современные слоны играют ту же роль, что когда-то гигантские динозавры: формируют ландшафт своими передвижениями.
  3. Следы резкой смены пород можно увидеть в разрезах по всей Северной Америке.

Исторический контекст

1980-е: в породах границы K-Pg впервые нашли избыток иридия — след от падения астероида. Позднее: гипотеза об изменении климата как главном факторе смены пород. 2025 год: новая работа американских учёных добавила важный компонент — исчезновение динозавров как "экосистемных инженеров".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Саутгемптонский университет: мантия под Восточной Африкой пульсирует и формирует новый океан сегодня в 10:13

Земля бьётся как сердце: пульсирующая мантия под Африкой готовит рождение нового океана

Учёные обнаружили, что мантия под Восточной Африкой пульсирует, словно сердце. Это открытие объясняет раскол материка и рождение будущего океана.

Читать полностью » Учёные разработали многослойную ткань для одежды и зданий, работающую по принципу радиационного охлаждения сегодня в 9:13

Учёные придумали материал, способный заменить кондиционер: он отражает жару и экономит миллиарды киловатт

Учёные создали ткань, которая сама охлаждает тело и здания без затрат энергии. Как она работает и где её можно использовать?

Читать полностью » Специалисты выяснили, что высокий уровень фуранокумаринов делает борщевик Сосновского токсичным сегодня в 8:47

Зелёный монстр против безобидного собрата: почему борщевик Сосновского жжёт кожу, а сибирский нет

Учёные сравнили борщевик Сосновского с его сибирским сородичем. Опасность первого связана с активными генами, вызывающими ожоги при солнечном свете.

Читать полностью » Производство топлива на Луне станет возможным благодаря переработке грунта — Blue Origin сегодня в 7:47

Луна превращается в заправку будущего: реголит хранит кислород для дыхания и межпланетных ракет

Учёные и инженеры уверены: на Луне можно производить кислород и топливо из реголита. Это открывает дорогу к станциям и межпланетным полётам.

Читать полностью » Биолог Джонатан Ромигье: муравьи Messor ibericus используют чужой генетический материал для рабочих сегодня в 6:47

Учёные шокированы: матки муравьёв используют самцов другого вида, чтобы сделать армию рабов

Учёные зафиксировали уникальное явление у муравьёв: рабочие рождаются от скрещивания двух видов. Такой механизм назвали "ксенопарентизмом".

Читать полностью » Учёные из Финляндии и Франции выяснили, что владельцы воспринимают лошадей как значимых партнёров сегодня в 5:47

Когда конь становится психологом: владельцы доверяют лошадям больше, чем друзьям и коллегам

Учёные выяснили, что эмоциональная связь между человеком и лошадью может быть такой же сильной, как с питомцами или даже близкими людьми.

Читать полностью » Археологи: кладбище рабочих у пирамид в Гизе подтверждает, что строителями были не рабы сегодня в 4:26

Египетские пирамиды скрывают больше, чем кажется: почему главная загадка до сих пор не разгадана

Пирамиды Египта по-прежнему хранят множество загадок. Узнайте, какие теории объясняют их возведение и какие открытия сделали археологи.

Читать полностью » NASA Perseverance зафиксировал зелёные полярные сияния на Марсе сегодня в 3:22

Зелёное сияние на Марсе: редкое явление, которое перевернуло представления учёных

Учёные впервые научились предсказывать зелёные сияния на Марсе. Как Perseverance помог раскрыть тайну и зачем это важно будущим астронавтам?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Chevrolet Tracker появился в России с ценой от 1,65 млн рублей
Наука

Учёные NASA: удар по астероиду Диморфу изменил его орбиту, но требует точного расчёта
Культура и шоу-бизнес

Риз Уизерспун рассказала, как гипноз помог справиться с паническими атаками
Красота и здоровье

Чай из капим-лимона укрепляет пищеварение и улучшает сон
Технологии

Пользователи жалуются на вздутие батарей в Pixel 7 — возможна деформация корпуса
Красота и здоровье

Дерматолог Марта Диес: дефицит витаминов B12 и D вызывает раннюю седину
Садоводство

Зимний посев морозостойких цветов обеспечивает раннее и дружное цветение весной
Питомцы

Кошки боятся воды из-за особенностей шерсти и отсутствия опоры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet