Как одна стрекоза, найденная в Парке динозавров, переписала историю эволюции насекомых

В канадской провинции Альберта была обнаружена уникальная находка — фрагмент окаменевшего крыла стрекозы мелового периода. Это первая окаменелость стрекозы времен динозавров, найденная в Канаде, и она представляет собой важный шаг в изучении эволюции этих насекомых и древних экосистем. Открытие было сделано в 2023 году студентом Университета Макгилла во время полевого курса по палеонтологии позвоночных.

"Мы раскалывали камни в районе, где ранее было найдено множество окаменелых листьев. Когда обнаружилась часть крыла, мы были удивлены, так как не ожидали найти здесь насекомых", — вспоминает Андре Мюллер, магистрант лаборатории Ларссона на биологическом факультете Макгилла.

По результатам исследования, опубликованным в Canadian Journal of Earth Sciences, ископаемую стрекозу отнесли к новому виду Cordualadensa acorni. Из-за его выдающихся отличий и уникальной анатомии образовано даже новое семейство — Cordualadensidae. Открытие нового вида и семейства подчеркивает уникальность и важность этой находки для науки.

Названа в честь натуралиста: дань уважения Джону Акорну

Видовое название "acorni" выбрано в честь видного канадского натуралиста Джона Акорна, энтомолога и популяризатора науки из Альбертского университета, продвигающего природу Альберты в собственном телешоу. Название нового вида в честь натуралиста является признанием его вклада в изучение и популяризацию науки.

"Это первая стрекоза эпохи динозавров, найденная в Канаде", — подчеркивает Мюллер.

Размах ее крыльев был примерно с человеческую ладонь, и, хотя она небольшая, она, несомненно, играла важную роль в меловой экосистеме — вероятно, была вкусной закуской для рапторов. Открытие первой стрекозы эпохи динозавров в Канаде позволяет лучше понять структуру древних экосистем и роль насекомых в них.

Окаменелость была найдена в формации Парка динозавров, всемирно известном месте возрастом 75 миллионов лет, богатом костями динозавров. До сих пор ископаемые насекомые здесь не встречались, кроме микроскопической тли, застывшей в янтаре. Фото: McGill University.

Расширение знаний о насекомых: новый метод сохранения

"Это открытие не только удваивает наши знания о насекомых из парка, но и представляет совершенно новый метод сохранения — отпечатки — для ископаемых насекомых в этом регионе. Расширяя зоны и методы поиска, мы стали находить больше окаменелостей насекомых. Их разнообразие в тот период, вероятно, было гораздо больше, чем мы думали", — поделился Александр Демерс-Потвен, бывший аспирант Ларссона, а ныне постдокторант на факультете биомедицинской инженерии Макгилла.

Новая окаменелость помогает заполнить важный эволюционный пробел длительностью 30 миллионов лет. Это первый известный североамериканский представитель большой группы стрекоз под названием Cavilabiata. Находка заполняет пробел в знаниях об эволюции стрекоз и их распространении в древности.

"Судя по анатомии крыла, этот вид был приспособлен к планированию — черта, характерная для современных мигрирующих стрекоз и, возможно, ключ к их успеху. Этот экземпляр также дает представление о жизни в Канаде 75 миллионов лет назад, добавляя важный недостающий элемент в экологическую головоломку одного из самых богатых динозаврами мест в мире", — заключил Ларссон.

Интересные факты о стрекозах

Стрекозы существуют на Земле более 300 миллионов лет.

Стрекозы являются одними из самых быстрых летающих насекомых.

Личинки стрекоз живут в воде и являются хищниками.

В заключение, открытие окаменелости стрекозы эпохи динозавров в Канаде является важным шагом в изучении эволюции этих насекомых и древних экосистем. Находка заполняет пробел в знаниях об эволюции стрекоз, проливает свет на древнюю экосистему и открывает новые перспективы для изучения ископаемых насекомых.