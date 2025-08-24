Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Tomasz Górny ( is licensed under CC BY-SA 3.0
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:33

Как одна стрекоза, найденная в Парке динозавров, переписала историю эволюции насекомых

75 миллионов лет: удивительная находка в Парке динозавров раскрывает секреты эволюции

В канадской провинции Альберта была обнаружена уникальная находка — фрагмент окаменевшего крыла стрекозы мелового периода. Это первая окаменелость стрекозы времен динозавров, найденная в Канаде, и она представляет собой важный шаг в изучении эволюции этих насекомых и древних экосистем. Открытие было сделано в 2023 году студентом Университета Макгилла во время полевого курса по палеонтологии позвоночных.

Окаменелость была обнаружена в 2023 году студентом бакалавриата Университета Макгилла во время полевого курса по палеонтологии позвоночных под руководством профессора Ханса Ларссона.

"Мы раскалывали камни в районе, где ранее было найдено множество окаменелых листьев. Когда обнаружилась часть крыла, мы были удивлены, так как не ожидали найти здесь насекомых", — вспоминает Андре Мюллер, магистрант лаборатории Ларссона на биологическом факультете Макгилла.

По результатам исследования, опубликованным в Canadian Journal of Earth Sciences, ископаемую стрекозу отнесли к новому виду Cordualadensa acorni. Из-за его выдающихся отличий и уникальной анатомии образовано даже новое семейство — Cordualadensidae. Открытие нового вида и семейства подчеркивает уникальность и важность этой находки для науки.

Названа в честь натуралиста: дань уважения Джону Акорну

Видовое название "acorni" выбрано в честь видного канадского натуралиста Джона Акорна, энтомолога и популяризатора науки из Альбертского университета, продвигающего природу Альберты в собственном телешоу. Название нового вида в честь натуралиста является признанием его вклада в изучение и популяризацию науки.

"Это первая стрекоза эпохи динозавров, найденная в Канаде", — подчеркивает Мюллер.

Размах ее крыльев был примерно с человеческую ладонь, и, хотя она небольшая, она, несомненно, играла важную роль в меловой экосистеме — вероятно, была вкусной закуской для рапторов. Открытие первой стрекозы эпохи динозавров в Канаде позволяет лучше понять структуру древних экосистем и роль насекомых в них.

Окаменелость была найдена в формации Парка динозавров, всемирно известном месте возрастом 75 миллионов лет, богатом костями динозавров. До сих пор ископаемые насекомые здесь не встречались, кроме микроскопической тли, застывшей в янтаре. Фото: McGill University. Открытие окаменелости стрекозы в Парке динозавров расширяет знания о разнообразии жизни в этом регионе в меловом периоде.

Расширение знаний о насекомых: новый метод сохранения

"Это открытие не только удваивает наши знания о насекомых из парка, но и представляет совершенно новый метод сохранения — отпечатки — для ископаемых насекомых в этом регионе. Расширяя зоны и методы поиска, мы стали находить больше окаменелостей насекомых. Их разнообразие в тот период, вероятно, было гораздо больше, чем мы думали", — поделился Александр Демерс-Потвен, бывший аспирант Ларссона, а ныне постдокторант на факультете биомедицинской инженерии Макгилла.

Открытие нового метода сохранения окаменелостей насекомых открывает новые перспективы для изучения их разнообразия и эволюции.

Новая окаменелость помогает заполнить важный эволюционный пробел длительностью 30 миллионов лет. Это первый известный североамериканский представитель большой группы стрекоз под названием Cavilabiata. Находка заполняет пробел в знаниях об эволюции стрекоз и их распространении в древности.

"Судя по анатомии крыла, этот вид был приспособлен к планированию — черта, характерная для современных мигрирующих стрекоз и, возможно, ключ к их успеху. Этот экземпляр также дает представление о жизни в Канаде 75 миллионов лет назад, добавляя важный недостающий элемент в экологическую головоломку одного из самых богатых динозаврами мест в мире", — заключил Ларссон.

Приспособление к планированию могло быть важным фактором для распространения и выживания этих древних стрекоз.

Интересные факты о стрекозах

Стрекозы существуют на Земле более 300 миллионов лет.
Стрекозы являются одними из самых быстрых летающих насекомых.
Личинки стрекоз живут в воде и являются хищниками.

В заключение, открытие окаменелости стрекозы эпохи динозавров в Канаде является важным шагом в изучении эволюции этих насекомых и древних экосистем. Находка заполняет пробел в знаниях об эволюции стрекоз, проливает свет на древнюю экосистему и открывает новые перспективы для изучения ископаемых насекомых.

