Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
яйца динозавров
яйца динозавров
© https://commons.wikimedia.org by Guy Courtois is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Яйцо пролежало 83 миллиона лет — то, что нашли внутри, повергло в шок

Археологи США обнаружили редкий эмбрион динозавра в яйце позднего мела — исследование Университета Северной Каролины

В американском штате Алабама археологи наткнулись на настоящую сенсацию — в яйце, возраст которого оценивается в 83 миллиона лет, обнаружился удивительно хорошо сохранившийся эмбрион динозавра. Подобные окаменелости встречаются крайне редко, а сохранность этой находки учёные уже называют исключительной.

Открытие с долгой историей

Интересно, что яйцо было найдено ещё в 1970 году тремя студентами. Однако в то время никто не мог заглянуть внутрь — технологий для такого анализа попросту не существовало. Спустя десятилетия доктор геологии и палеонтологии Университета Северной Каролины Джеймс Лэмб решил вернуться к исследованию находки. Первые следы костей внутри стали видны только после применения современных сканеров, и именно тогда удалось установить: в яйце сохранился целый эмбрион.

Как природа сохранила жизнь

Учёные предполагают, что яйцо принадлежало лофорхотану — утконосому динозавру, обитавшему исключительно на юго-востоке США. Уникальная сохранность объясняется условиями, в которых находился артефакт.

"Скорее всего, яйцо оказалось под водой, а его пористая оболочка позволяла солёной воде и осадку проникнуть внутрь, постепенно заполнив пространство и защитив кости от разрушения", — отметил доктор Джеймс Лэмб.

Эта "естественная капсула времени" создала идеальные условия для сохранения останков, что позволило эмбриону пролежать нетронутым миллионы лет.

Почему это важно

Эмбрионы в окаменелостях — настоящая редкость. Их изучение помогает учёным не только восстановить картину развития отдельных видов, но и понять, каким был климат на Земле в далёком прошлом. Специалисты уверены, что анализ яйца даст новые сведения о природе позднего мела и поможет разобраться, как климатические изменения влияли на эволюцию и исчезновение древних животных.

Новая жизнь древней находки

В ближайшее время эмбрион будет выставлен в Музее естественных наук. Там у посетителей появится возможность увидеть одну из самых удивительных окаменелостей, сохранивших в себе отпечаток доисторической жизни.

Это открытие стало напоминанием о том, как важно пересматривать старые находки с использованием современных технологий. Материалы, пролежавшие десятилетия в архивах, могут подарить науке совершенно новое понимание истории Земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили древнюю систему водоснабжения в Мугтепе вчера в 20:17

Угроза утраты культурного наследия: как строительные работы ставят под сомнение будущее Мугтепы

Археологи в Таджикистане обнаружили древнюю водопроводную систему на городище Мугтепа, открывая новые горизонты в изучении исторического наследия региона.

Читать полностью » NASA анализирует последствия лунных оползней для безопасности космонавтов вчера в 19:51

Лунные оползни: ключ к раскрытию тайн, которые могут ускорить колонизацию Луны

Узнайте, как исследования образцов Луны, собранных "Аполлоном-17", помогают раскрыть тайны светлой мантии и подготавливают нас к возвращению на Луну в рамках программы "Артемида".

Читать полностью » Недостаток физической активности негативно сказывается на успеваемости школьников: мнения экспертов вчера в 19:08

Как спорт может улучшить успеваемость: удивительные результаты исследования

Удивительные результаты исследования показывают, как физическая активность влияет на когнитивные способности школьников. Узнайте, какие виды спорта наиболее эффективны!

Читать полностью » Ученые обнаружили новую стрекозу Cordualadensa acorni возрастом 75 миллионов лет в Канаде вчера в 18:47

Стрекоза из прошлого: как одна находка возвращает нас в эпоху динозавров

В Альберте обнаружен новый вид стрекозы, Cordualadensa acorni, который заполняет 30-миллионный пробел в эволюции насекомых. Узнайте, что это значит для палеонтологии!

Читать полностью » Учёные исследуют влияние невесомости на восприятие тела астронавтов вчера в 18:01

Испытание на грани: как астронавты теряют ощущение своего тела в космосе

Ученые выяснили, как невесомость влияет на наше восприятие тела. Исследование открывает новые горизонты в понимании когнитивных способностей в космосе.

Читать полностью » Астрономы открыли новую луну Урана с помощью телескопа James Webb вчера в 17:54

Новая луна Урана: что это открытие значит для будущих исследований

Ученые обнаружили новую луну Урана с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба. Это открытие расширяет наше понимание системы спутников планеты и её уникальных характеристик.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что хвосты динозавров играли ключевую роль в их поведении вчера в 17:44

Удивительные факты о хвостах динозавров: от защиты до общения — что мы не знали

Узнайте, как новое исследование меняет наше представление о движении динозавров, особенно жираффатитана, и какие тайны скрывают их хвосты.

Читать полностью » Учёные из университета изучают мумии Таримской впадины для понимания древних культур вчера в 16:59

Древний след: как генетические исследования перевернули представления о Таримской впадине

Палеогенетики раскрыли тайны Таримской впадины, проанализировав 24 древних генома. Узнайте о миграциях и генетическом наследии древних жителей региона!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали мышцы, которые работают при подъёме ног в висе
Авто и мото

Россияне потратили на новые автомобили 390 млрд рублей в июле 2025 года — "Автостат"
Туризм

Аруба признана самым безопасным островом Карибского бассейна в 2025 году — Caribbean Island Safety Risk
Красота и здоровье

Ломова: кофе, цитрусовые и выпечка по утрам раздражают желудок и вызывают изжогу
Садоводство

Ракушечник в ландшафтном дизайне Башкортостана: советы по выбору и применению
Еда

Пошаговый рецепт пирога с курицей, кукурузой и зеленью
Питомцы

Психолог Стэнли Корен: бордер-колли возглавили рейтинг самых умных собак
Садоводство

Что посадить после картофеля: лучшие культуры для севооборота и богатого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru