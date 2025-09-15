Китай стал страной яиц-оракулов: находки рассказывают, что происходило 85 миллионов лет назад

Когда речь заходит о динозаврах, воображение сразу рисует грандиозных существ, населявших планету миллионы лет назад. Но не менее важны и их яйца — они помогают учёным восстановить картину жизни древних животных, понять их эволюцию и условия обитания. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Earth Science, стало ключевой вехой: китайским палеонтологам удалось уточнить возраст окаменелых яиц динозавров, найденных в провинции Юньян.

Новая методика датировки

Ранее для определения возраста таких находок применяли косвенные методы — изучали породы, в которых они залегали. Но этот способ часто давал большие погрешности. Теперь же специалисты впервые использовали уран-свинцовый метод (U-Pb), напрямую анализируя скорлупу яиц.

"Мы направили микролазер на образцы яичной скорлупы, испаряя аэрозольные карбонатные минералы. Полученный материал анализируется масс-спектрометром для подсчета атомов урана и свинца", — пояснил исследователь Хубэйского института геологических наук Би Чжао.

Суть метода в том, что уран постепенно распадается в свинец с постоянной скоростью, и по количеству накопленного свинца можно точно вычислить возраст образца. Результат оказался впечатляющим: яйца были отложены около 85 миллионов лет назад с погрешностью всего 1,7 миллиона лет.

Значение находки

Яйца относятся к позднему меловому периоду — времени, когда на Земле происходили мощные климатические изменения. Вулканическая активность и понижение уровня кислорода в океанах привели к массовому вымиранию многих видов. Тем не менее окаменелости позволяют проследить, как именно эти процессы отражались на разных экосистемах.

Исследователи считают, что большинство найденных яиц принадлежит виду Placoolithus tumiaolingensis из семейства Dendroolithidae. Их характерная особенность — пористая структура скорлупы, которую учёные связывают с адаптацией к меняющемуся климату.

Археологический памятник Цинлуншань

Район Цинлуншань в Китае стал первым национальным заповедником, созданным специально для охраны яиц динозавров. Здесь найдено более 3000 окаменелых экземпляров, причём многие из них сохранились в почти идеальном состоянии. Большинство находок обнаружено в осадочных породах — брекчиях, алевритах и песчаниках.

Сама коллекция поражает масштабами: целые кладки из десятков яиц, которые дают ценную информацию о поведении древних животных.

Исторический контекст

Учёные связывают эту датировку с глобальными изменениями в туронский период — за несколько миллионов лет до отложения яиц. Тогда на Земле произошло похолодание, которое могло повлиять на сокращение биоразнообразия. Палеонтологи предполагают, что в это время многие виды динозавров стали откладывать меньше яиц, и именно такие изменения можно проследить по находкам.

Плюсы и минусы метода U-Pb