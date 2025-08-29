Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:28

Динозавры ели цветы: открытие, которое ставит под сомнение эволюцию растений

Ученые обнаружили, что завроподы включали цветы в свой рацион, согласно данным из Австралии

Вы когда-нибудь задумывались, что можно узнать о жизни динозавров, изучая их диету? Оказалось, что это может рассказать нам много о роли этих гигантов в экосистеме мезозоя. Исследователи из Австралии сделали удивительное открытие: впервые описали кололит 12-метрового завропода, что подтвердило несколько гипотез о его питании.

Палеонтологическая находка

В мире существует множество образцов травоядных динозавров, однако только несколько случаев позволили ученым точно определить, что находилось в их желудках. Все они касались бронированных тиреофор, найденных в морских отложениях. Интересно, что у завроподов кололиты до недавнего времени не обнаруживались. Это удивительно, учитывая их значимость для экосистем юрского и мелового периодов, ведь они были одними из самых крупных существ на Земле.

В 2017 году участники экспедиции Австралийского музея естественной истории "Эпоха динозавров" обнаружили почти полный скелет молодого завропода, известного как Diamantinasaurus matildae, в формации Уинтон в Квинсленде. Это 12-метровое существо, названное Джуди, на момент своей гибели всё ещё росло.

Среди костей скелета палеонтологи наткнулись на необычную прослойку, содержащую множество хорошо сохранившихся окаменелых растений. После анализа стало ясно, что это кололит. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Что нашли в кололите?

В кололите обнаружили разнообразные растения: хвойные, части папоротников и листья покрытосеменных. Это наводит на мысль о том, что завроподы не были разборчивы в еде. Как пояснил первый автор исследования Стивен Поропат из Университета Кертин, "растения порвали, покусали, но не жевали. Это говорит о том, что завроподы заглатывали пищу целиком".

Это открытие окончательно подтвердило растительноядность завроподов, в чем ученые не сомневались с XIX века. Однако неожиданностью стало обнаружение цветковых растений в желудке.

Значение цветковых растений

Стивен Поропат отметил, что цветковые растения, вероятно, были так же разнообразны в Австралии 100-95 миллионов лет назад, как и хвойные. Это означает, что завроподы начали включать их в свой рацион в первые 40 миллионов лет их появления в ископаемой летописи.

Таким образом, диамантиназавры питались как низкими, так и высокими растениями. Молодой завропод, вылупившийся из яйца, имел доступ только к низкорослым растениям, но со временем мог дотянуться до более высоких. В кололите также нашли много небольших побегов и семенных коробочек, что может указывать на то, что Джуди предпочитала молодые части хвойных деревьев и семенных папоротников.

Это открытие не только расширяет наши знания о диете завроподов, но и помогает понять их роль в экосистемах древности. Исследования продолжаются, и, возможно, впереди нас ждут новые удивительные находки.

