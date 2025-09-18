Ошибка в интерьере, которая делает дом неблагополучным
На обеденном столе не стоит держать лишние предметы — они мешают уюту и считаются плохой приметой. Народные наблюдения и здравый смысл сходятся: стол должен быть только для еды.
Среди "запрещённых" вещей выделяют:
-
пустую посуду - символизирует нехватку и создает неряшливость;
-
ножи и острые предметы - в приметах к ссорам, на деле опасны для детей;
-
деньги и ключи - вносят микробы и ассоциируются с потерей достатка;
-
шапки и одежду - негигиенично рядом с едой;
-
сухие цветы - символ увядания, лучше заменить на свежие;
-
лекарства и химию - небезопасны на столе;
-
иконы и свечи без повода - им место в отдельном углу, а не на обеденной поверхности.
Главное правило — оставлять на столе только то, что связано с едой и атмосферой уюта. Это сделает семейное пространство гармоничным.
