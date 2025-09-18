Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сервировка со скатертью
Сервировка со скатертью
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:18

Ошибка в интерьере, которая делает дом неблагополучным

Народные приметы и практические советы для обеденного стола

На обеденном столе не стоит держать лишние предметы — они мешают уюту и считаются плохой приметой. Народные наблюдения и здравый смысл сходятся: стол должен быть только для еды.

Среди "запрещённых" вещей выделяют:

  • пустую посуду - символизирует нехватку и создает неряшливость;

  • ножи и острые предметы - в приметах к ссорам, на деле опасны для детей;

  • деньги и ключи - вносят микробы и ассоциируются с потерей достатка;

  • шапки и одежду - негигиенично рядом с едой;

  • сухие цветы - символ увядания, лучше заменить на свежие;

  • лекарства и химию - небезопасны на столе;

  • иконы и свечи без повода - им место в отдельном углу, а не на обеденной поверхности.

Главное правило — оставлять на столе только то, что связано с едой и атмосферой уюта. Это сделает семейное пространство гармоничным.

