Стадо коров атаковало пляж с отдыхающими на Синьковской плотине под Дмитровым

Пляж на Синьковской плотине, который находится недалеко от Дмитрова, атаковало стадо коров. Животные внезапно появились на прибрежной территории, напугав отдыхающих. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале "Это Дмитров, детка!".
"Отдыхая на пляже на Синьковской плотине, нужно быть готовым к тому, что тебя может затоптать стадо местных коров", — написали в паблике.
Скорее всего, коровы бежали на водопой, но их появление было настолько стремительным, что вызвало панику среди людей. Увидев воду, животные мчались не особо разбирая дороги.
Очевидно, что крупный рогатый скот без присмотра может представлять опасность для людей. К тому же, в выходной день на пляже отдыхало много детей. Набег на водоём сопровождался визгом и криками испуганных посетителей пляжа. При этом очевидцы не сообщают, был ли со стадом пастух. К счастью никто не пострадал.
Фото: t.me/c/1695562033/скриншот видео канала "Это Дмитров, детка!"(public domain)
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