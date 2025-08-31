Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:19

Собираем укроп несколько раз за сезон — как добиться постоянного урожая

Для получения постоянного урожая укропа нужны осенние подсевы

Укроп — это не просто приправа, а важная часть русской кухни и неотъемлемая составляющая многих блюд. Для некоторых он становится символом летнего огорода: его аромат можно почувствовать в свежих салатах, солениях и даже в борще. Разберемся, что нужно для успешного выращивания укропа.

Почему укроп не растёт?

Укроп — это растение, которое быстро растет. В благоприятных условиях и при правильном уходе от посева до первого среза проходит около месяца. Однако бывают случаи, когда укроп не всходит или вырастает неудачным: он становится тонким, жестким или быстро стрелкуется. Причины этого могут быть разные.

Одна из основных проблем — нехватка места. На небольших участках каждый квадратный метр на вес золота, и не каждый дачник может выделить целую грядку для укропа. Вторая причина — недостаток ухода. Несмотря на свою неприхотливость, укроп страдает от нехватки воды в жаркую погоду, а если он не получает достаточно света, стебли вытягиваются, и растение теряет аромат. Просто бросить семена в уголок огорода и забыть о них не даст желаемого результата. В этом случае, скорее всего, либо не взойдут семена, либо вырастет жалкая и пересушенная зелень.

Как выращивают укроп в деревне

Мы выращиваем укроп по старинке, как это делали наши бабушки. Мы не выделяем отдельную грядку для укропа и не занимаемся ежедневным поливом. Вместо этого укроп рассеян по всему огороду. В конце сезона, когда созревают семена, мы собираем зрелые зонтики и сыпем их прямо на грядки — под морковь, лук, чеснок или клубнику, между кустами смородины. Семена укропа сохраняют всхожесть до 10 лет, так что если в этом году не сажать укроп, он все равно прорастёт в следующем году.

Весной, когда мы перекапываем землю, укроп появляется вместе с другими культурами. Он может вырасти на чесночной грядке, между помидорами, у забора или вдоль дорожек. Некоторые могут подумать, что это сорняк, но для нас укроп — это не помеха, а бесплатный подарок природы. К июню укроп достигает пика своей сочности, когда стебли толстые, хрустящие, а листья нежные и ароматные.

Сбор и заготовка укропа

Собираем укроп, пока он не начал стрелковаться, потому что как только стебель начинает грубеть, зелень теряет свои лучшие качества. Мы срезаем укроп большими пучками, мелко рубим и сушим в тени, разложив его на бумаге или ткани. Так можно собрать много ароматной приправы, которой хватит не только на всю зиму, но и на подарки. Заморозка тоже хороша, особенно если укроп нарезать мелко и распределить по контейнерам — так он не слипается и легко дозируется.

Летние и осенние подсевы — секрет постоянного урожая

Чтобы укроп был не только в июне, но и позже, мы практикуем подсевы. Летом, когда освобождаются места после ранних культур, таких как редис или салат, мы сразу сеем укроп. Он быстро всходит и уже через 3–4 недели даёт свежую зелень. Осенью, в августе и сентябре, мы подсеваем укроп в теплицу между томатами и перцами, где нет мульчи. Эти посадки обеспечивают нас свежей зеленью до самых заморозков.

Самый надёжный способ — посев укропа под зиму. В ноябре, перед морозами, мы высыпаем несколько зонтиков с семенами на подготовленную грядку в теплице. Семена зимуют под снегом и весной, как только почва прогревается, начинают прорастать. Так, пока другие растения только начинают развиваться, у нас уже будет свежий укроп, готовый к сбору.

