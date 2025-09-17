Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
крокусы
крокусы
© commons.wikimedia.org by Dominicus Johannes Bergsma is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:53

Дикие и садовые крокусы: чем отличаются, сколько сортов существует и как выбрать лучшие для клумбы

Цветовод Диана Равшанова рассказала о разнообразии видов и сортов крокусов

Крокусы — одни из первых вестников весны. Эти нежные цветы появляются на клумбах и газонах, когда снег ещё не полностью сошёл. Они радуют яркими пятнами сиреневого, белого или жёлтого цвета и создают ощущение пробуждения природы.

В России чаще всего выращивают сиреневые крокусы, но видов и сортов у этого растения гораздо больше.

Разнообразие крокусов

Всего в дикой природе насчитывается около 80 видов крокусов. Половина из них используется в декоративном цветоводстве. В садовой культуре их разновидности превратились в сотни сортов — около трёхсот, и все они зарегистрированы Королевской генеральной ассоциацией производителей луковичных растений в Нидерландах.

"В дикой природе существует около 80 видов крокусов, половина которых используется в цветоводстве. Домашние виды крокусов представлены примерно тремя сотнями сортов. Единственное, что объединяет эти сорта — миниатюрность цветков, которые растут россыпями. Во всём остальном — впечатляющее разнообразие", — отметила цветовод Диана Равшанова.

Сравнение: дикие и садовые крокусы

Характеристика Дикие виды Садовые сорта
Количество ~80 ~300
Ареал Степи, луга, леса Сады, газоны, альпийские горки
Цветение Весна и осень Весной и круглый год в домашних условиях
Размер цветка Миниатюрный Также мелкий, но окраски разнообразнее

Когда сажать

По словам Равшановой, существует два периода посадки крокусов:

  • осенняя (с середины сентября по середину ноября);
  • летняя (с конца июля до конца августа).

Цветы могут расти на одном месте до семи лет. Они неприхотливы и не требуют постоянного пересаживания.

Где сажать

Крокусы любят открытые, сухие и солнечные места. Лучшие варианты:

  • альпийская горка;
  • газон или лужайка;
  • пространство под листопадными деревьями и кустарниками.

"При посадке крокусов в цветниках существует проблема слишком влажной почвы, которую одни цветы любят, а вот шафрановые — совсем нет. Вторая проблема — проплешины после того, как первоцветы и другие луковичные войдут в период покоя. Поэтому надо озаботиться посадкой цветов, которые займут место отцветших луковичных", — пояснила садовод Елена Шмелева.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите солнечное место без застоя влаги.
  2. Подготовьте почву: при необходимости внесите песок для дренажа.
  3. Посадите луковицы на глубину 6-8 см, расстояние между ними — 8-10 см.
  4. В период дождей обеспечьте дренаж — песок или мелкий гравий.
  5. Полив ограничьте: избыток влаги губителен.
  6. После цветения не обрезайте листья — дайте им отмереть самостоятельно.
  7. Осенью подсыпьте слой компоста или перегноя для лучшего зимовки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка в тенистых и сырых местах.
    Последствие: луковицы загнивают, цветение слабое.
    Альтернатива: выбирать солнечные участки с дренажом.

  • Ошибка: частый полив после дождей.
    Последствие: переувлажнение и болезни.
    Альтернатива: поливать только в засуху.

  • Ошибка: обрезка листьев сразу после цветения.
    Последствие: луковица не накапливает питательные вещества.
    Альтернатива: дождаться естественного отмирания листвы.

А что если…

А что если крокусы использовать не только на клумбах, но и как комнатное растение? Опыт цветоводов показывает, что они прекрасно чувствуют себя в горшках. Более того, луковицы можно "выгонять" зимой, чтобы любоваться цветами к Новому году или 8 Марта.

Плюсы и минусы выращивания крокусов

Плюсы Минусы
Одни из первых весенних цветов Недолгий период цветения
Могут расти до 7 лет на одном месте Чувствительны к переувлажнению
Подходят для клумб и газонов Требуют замещения в период покоя
Неприхотливость в уходе Миниатюрные цветы не всегда заметны

FAQ

Нужно ли выкапывать крокусы каждый год?
Нет, они могут расти на одном месте до семи лет.

Когда лучше сажать крокусы для весеннего цветения?
В сентябре-октябре.

Можно ли сажать крокусы на газоне?
Да, они отлично смотрятся среди травы, особенно весной.

Мифы и правда

  • Миф: крокусы растут только весной.
    Правда: есть сорта, цветущие осенью.

  • Миф: крокусы нуждаются в частом поливе.
    Правда: им опасен избыток влаги.

  • Миф: если листья засохли — луковица погибла.
    Правда: растение уходит в период покоя до следующего сезона.

Исторический контекст

  • Крокусы упоминаются в античных текстах как источник шафрана.
  • В Средние века они считались символом весны и возрождения.
  • В Европе крокусы массово начали выращивать в XVII веке, а в России — с XIX века.

Три интересных факта

  1. Шафран — пряность, получаемая из рыльцев крокуса посевного. Он дороже золота по весу.
  2. В мире известно около 300 садовых сортов, различающихся по цвету и срокам цветения.
  3. В Нидерландах ежегодно проходят фестивали крокусов, посвящённые этим первоцветам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хранение петрушки в масле или уксусе позволяет сохранить зелень на 3–6 месяцев сегодня в 13:21

Букет на столе или масло в банке? Как хранить петрушку так, чтобы не тратить лишнего

Узнайте, как сохранить петрушку свежей и ароматной до самой зимы: простые методы, полезные советы и неожиданные лайфхаки.

Читать полностью » Слизни на грядках: сладкая газировка эффективна как приманка, сообщили садоводы сегодня в 13:20

Сладкая западня для ночных вредителей: как простая газировка превращается в смертельную ловушку слизней

Можно ли заменить пивные ловушки для слизней дешёвой газировкой? Эксперты уверяют: сладкий напиток работает не хуже и помогает спасти грядки.

Читать полностью » Саженцы яблонь и вишни осенью в Коми приживаются быстрее благодаря тёплой почве и влажности сегодня в 12:27

Сажаете осенью в Коми? Три ошибки, которые превращают работу в пустую трату сил

Осень в Республике Коми дарит уникальные условия для посадки деревьев и кустарников. Но у этого сезона есть секреты, которые важно знать каждому садоводу.

Читать полностью » Власти уточнили правила: заросшие сорняками и разрушенные дома станут основанием для штрафа сегодня в 12:20

Минимум усилий — максимум пользы: как простые действия спасут участок от изъятия в 2025 году

С марта 2025 года владельцы земельных участков обязаны освоить землю в течение трёх лет. Иначе её могут признать неиспользуемой и изъять.

Читать полностью » Когда собирать лук и чеснок: желтизна пера и листья подскажут сроки уборки сегодня в 11:20

Чеснок сам подмигнёт, а лук ляжет спать: как растения подсказывают время уборки

Как не пропустить время уборки лука и чеснока? Простые признаки зрелости, советы по сушке и лучшие способы хранения помогут сохранить урожай надолго.

Читать полностью » Семена для Сибири: садоводы Омской области советуют выбирать сорта с коротким вегетационным периодом сегодня в 11:14

Одно неверное решение — и весь урожай пропал: главные ошибки омских дачников

Короткое лето и резкие заморозки в Омской области — вызов для садоводов. Но есть хитрое планирование, которое поможет собрать богатый урожай.

Читать полностью » Садоводы: влагозарядный полив в сентябре помогает деревьям легче пережить зиму сегодня в 10:38

Осенний ритуал, без которого сад не переживёт зиму: что нужно сделать до конца сентября

Осень — время, когда садовод готовит деревья и кустарники к зиме. Узнайте, какие подкормки и уход помогут заложить богатый урожай на следующий сезон.

Читать полностью » Как правильно сушить острый перец: способы и советы для заготовки сегодня в 10:20

Вы всё ещё выбрасываете лишний перец? Ошибка лишает вас самой ароматной специи зимы

Сушка острого перца — быстрый и удобный способ сохранить урожай. Какой метод выбрать: солнце, духовка, сушилка или даже микроволновка?

Читать полностью »

Новости
Наука

В Турции раскопали идолов и керамику бронзового века — находке 4500 лет
Красота и здоровье

Исследование ENDO 2025: уровень сахара в крови влияет на мужское сексуальное здоровье
Технологии

MinIO запустила AIStor — объектное хранилище для масштабных ИИ-нагрузок
УрФО

В УрФО почти треть продаж новых автомобилей приходится на LADA — Авито Авто
ПФО

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла на 31% за неделю — данные Роспотребнадзора
Садоводство

Виноград обрезают осенью после опадания листьев
Питомцы

Ветеринары рассказали, как правильно стричь когти собакам
Спорт и фитнес

Домашние упражнения для всего тела без гантелей и инвентаря
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet