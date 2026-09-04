Московские школы ставят в пример всей России: почему простой перенос опыта вызывает вопросы

Чрезмерное увлечение цифровыми технологиями в учебных заведениях столицы создает лишь видимость успеха, в то время как реальное качество обучения может снижаться, отметил академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, почему тиражирование московского опыта на всю страну требует предельной осторожности.

Ранее сообщалось, что система школьного образования в Москве является эталоном, к которому стоит стремиться регионам России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства подчеркнул необходимость внедрения столичных практик в масштабах всей страны.

Комков считает, что высокая оценка столичной школы руководством страны основана на демонстрации внешней атрибутики, такой как интерактивные доски и современные ноутбуки. По его словам, фундаментом этой системы стала Московская электронная школа (МЭШ), которая изначально задумывалась как прорывной проект.

Однако сегодня масштабы цифровизации в Москве стали избыточными, что вызывает серьезное недовольство родительского сообщества. Стоит учитывать, что даже стандартная нагрузка на учеников зачастую становится предметом острых дискуссий среди профессионалов.

Академик подчеркнул, что электронная среда должна оставаться лишь вспомогательным инструментом, а не заменять живое общение с педагогом. Перекос в сторону технологий несет риски для нравственного развития детей, превращая процесс обучения в механическое взаимодействие.

Параллельно с техническим переоснащением в отрасли фиксируют и другие негативные тренды: например, экспертами отмечается, что авторитет учителя в современных условиях подвергается серьезным испытаниям.

"Основной фигурой должен оставаться учитель. Именно личность учителя играет основную роль в процессе обучения, воспитания, а никакая не электроника. Всякая электронная система только вспомогательную роль играет. Поэтому, когда президенту докладывают о чрезмерных успехах московских в этом направлении, ему показывают красивую картинку", — рассказал Комков.

Особое внимание специалист обратил на финансовый аспект: бюджетные вложения в московское образование несопоставимы с возможностями большинства субъектов федерации. Прямое копирование столичной модели без учета региональной специфики и дефицита ресурсов может привести к формальному подходу. При этом повсеместная цифровизация образовательных сервисов подается как безусловное достижение, игнорируя глубинные педагогические проблемы.

Вопросы эффективности текущих реформ станут центральной темой предстоящей педагогической конференции в Москве, где учителя и родители обсудят риски утраты традиционных методов обучения. Важно помнить, что даже такие изменения, как усложнение экзаменов, требуют в первую очередь качественной работы педагога, а не наличия новых гаджетов. Чрезмерное доверие алгоритмам может привести к ситуации, когда образовательная среда лишится человеческого фактора. Многие специалисты уже открыто говорят о том, что деградация подготовки становится реальной угрозой при полном доминировании цифровых систем.

"Надо быть очень осторожными и очень аккуратными при внедрении электронных систем. Основной ключевой личностью остается фигура учителя. Если мы утратим личность учителя и личность учителя отойдет на второй план, а передвинем вперед электронные штучки, мы очень здорово потеряем во всех смыслах", — резюмировал эксперт.

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