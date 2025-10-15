Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:18

Земля без посредников: новый сервис сделает рынок сельхозугодий прозрачным и честным

Мишустин утвердил план создания цифрового сервиса по выбору сельхозземель в России

В России планируют запустить новый цифровой сервис, который позволит выбирать земельные участки для ведения сельскохозяйственной деятельности в онлайн-формате. Его создание предусмотрено Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, утверждённым правительством. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Цель проекта — прозрачность и конкуренция

Как сообщили в пресс-службе кабмина, инициатива направлена на повышение открытости и эффективности рынка сельхозземель.

"Деятельность по развитию конкуренции в агропромышленном комплексе также предполагает создание цифрового сервиса по подбору земельных участков для ведения сельхозработ. Его запуск запланирован на 2028 год. Такой сервис призван сделать процедуру подбора участков прозрачной и конкурентной", — говорится в сообщении правительства.

Ответственными за реализацию проекта назначены Минсельхоз, Минцифры, Минфин и Росреестр.

Как будет работать новый сервис

Ожидается, что пользователи смогут подбирать участки по множеству критериев — назначению, площади, местоположению, инфраструктуре и условиям аренды. Инструмент объединит данные из нескольких государственных реестров, что позволит исключить ошибки и сократить количество бюрократических процедур.

В перспективе сервис будет интегрирован с другими цифровыми платформами, связанными с землепользованием, включая кадастровые и инвестиционные системы.

Цифровизация аграрной отрасли

Проект станет частью масштабной программы цифровой трансформации агропромышленного комплекса. В правительстве отмечают, что создание таких сервисов позволит обеспечить прозрачность бизнес-процессов, снизить риски коррупции и укрепить конкурентную среду среди фермеров и инвесторов.

Кроме того, новый инструмент поможет упростить поиск участков для начинающих аграриев, кооперативов и предприятий, планирующих расширение. Это должно сократить время на оформление документов и повысить доступность земельных ресурсов.

Контекст

Национальный план развития конкуренции охватывает ключевые направления экономики, включая промышленность, транспорт, строительство, сферу ЖКХ и сельское хозяйство. Особое внимание уделено созданию цифровых платформ, которые объединяют государственные данные и позволяют бизнесу действовать в более открытой и понятной среде.

В документе также обозначены меры по противодействию недобросовестной конкуренции и стимулированию инноваций.

