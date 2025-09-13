Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нарушение осанки у ребёнка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:32

Смартфоны крадут у ребёнка речь и мышление

Елена Малышева предупредила о риске цифровой деменции у детей из-за гаджетов

Современные технологии прочно вошли в жизнь, но чрезмерное увлечение ими несёт серьёзные риски для здоровья, особенно у детей. В передаче "Жить здорово!" врачи обсудили последствия цифровой перегрузки и дали рекомендации по безопасному использованию гаджетов.

Цифровая деменция у детей

Доктор Елена Малышева предупредила: постоянное использование смартфонов и планшетов в раннем возрасте может привести к развитию так называемой цифровой деменции.

Иммунолог Андрей Продеус уточнил, что злоупотребление интернетом связано с уменьшением объёма серого вещества мозга.

"Ухудшается речь, замедляется мышление, снижается успеваемость в школе", — отметил эксперт.

Таким образом, чрезмерное использование гаджетов у детей негативно отражается на интеллектуальном и эмоциональном развитии.

Нормы времени для разных возрастов

• детям до 2 лет — гаджеты запрещены;
• от 2 до 5 лет — не более 1 часа в день;
• от 5 до 18 лет — не более 2 часов в день.

Такие ограничения помогают сохранить баланс и снизить нагрузку на мозг.

Польза для пожилых

Кардиолог Герман Гандельман отметил, что для людей старшего возраста цифровые технологии, напротив, могут быть полезны. Их использование снижает риск когнитивных нарушений почти на 60%, стимулируя работу мозга и поддерживая память.

Итог

Гаджеты — мощный инструмент, но их влияние на здоровье зависит от возраста и времени использования. Для детей важно строго контролировать цифровую нагрузку, а пожилым людям современные технологии способны принести ощутимую пользу.

