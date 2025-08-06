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дети и телефоны
дети и телефоны
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Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:16

Клиповое мышление, лайки и тревожность: что на самом деле делают гаджеты с детьми

Психолог Маклакова: цифровая зависимость у детей формирует ложную самооценку

Яркие экраны, лайки, тренды и бесконечные уведомления — сегодня это стало привычной частью детства. Виртуальный мир манит мгновенным удовольствием, но взамен нередко отбирает способность жить настоящим.

Проблема, по мнению экспертов, не только в зависимости от гаджетов. Гораздо глубже тревожит то, как экранная жизнь вытесняет реальную:

  • живое общение заменяется мессенджерами,
  • творчество — однотипными видео из соцсетей,
  • а мышление — клиповым восприятием.

В чём опасность цифрового детства?

Дети всё чаще теряют интерес к обычным вещам: прогулкам без телефона, разговору по душам, минутам тишины. Потребность в признании со стороны подписчиков формирует ложную самооценку, привязанную к внешнему одобрению. А это делает психику уязвимой.

Семейный психолог Наталья Маклакова в интервью РИАМО отмечает:

"Дети и подростки принимают духовные ориентиры, если чувствуют к себе уважение и видят доброту. Лучше всего, когда ребёнок сам приходит к размышлениям, а взрослые только направляют — через диалог, рассказы, совместные рассуждения".

По словам специалиста, ключом к устойчивости в цифровом мире становится именно безусловная любовь — не зависящая от оценок, достижений и лайков. Именно она формирует опору внутри, снижает потребность в одобрении извне и помогает выработать критическое мышление.

Что могут сделать родители?

  • Воспитывать не страхом, а уважением.
  • Беседовать, задавать вопросы: "Что ты думаешь?", "Кем хочешь быть?", "Что важно в жизни?".
  • Не навязывать смыслы, а искать их вместе.
  • И главное — быть рядом: честно, тепло, без попытки "перевоспитать".

Маклакова подчёркивает: только в семье можно заложить ценности, способные противостоять культу внешности и цифровой агрессии.

"Важно понимать, что принятие ребёнка без оглядки на достижения создаёт основу здоровой самооценки, освобождая от потребности в постоянном внешнем одобрении", — напомнила психолог.

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