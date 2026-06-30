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Мужчина у монитора, женщина злится
Мужчина у монитора, женщина злится
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Главная / Технологии
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:20

Пользователей хотят связать одним идентификатором: главная опасность спрятана не в регистрации

Внедрение единого идентификатора пользователя на цифровых платформах, запланированное на первое сентября, вызывает вопросы с точки зрения обеспечения приватности, заявил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. В беседе с NewsInfo он прокомментировал инициативу властей, объяснив, почему подобная централизация данных может нести дополнительные риски.

Ранее директор департамента Минцифры Екатерина Ларина сообщила, что единый идентификатор вводится для более точного учета аудитории в цифровой среде. Однако профильные эксперты предупреждают, что концентрация сведений в одном месте делает систему более уязвимой.

Существуют определенные правила безопасности при работе с учетными записями, которые важно соблюдать для защиты аккаунтов.

"Есть определенная проблема в части соблюдения сохранности персональных данных. Очень часто пользователи используют различные идентификаторы именно для того, чтобы сохранить в определенной степени анонимность. Вводить что-то подобное на государственном уровне было бы неправильно", — отметил Парфентьев.

По мнению спикера, введение такой системы вызывает у обычных пользователей опасения. Эксперт добавил, что онлайн-сервисы и так располагают инструментами для узнавания посетителей через IP или логин. При этом бесконтрольное хранение данных в приложениях заметок часто становится причиной утечек, поэтому специалисты советуют использовать безопасные альтернативы для паролей.

"Сверхконцентрация данных всегда привлекает внимание преступников. Если они понимают, что есть некий универсальный идентификатор, который позволит им получить доступ к любой платформе, естественно, они будут пытаться эти данные получить. Потребуется достаточно серьезная программно-техническая защита. Злоумышленники в любом случае будут напрягать мозг и пытаться взломать систему", — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что запрос граждан на приватность является сегодня доминирующим. В истории интернета уже были примеры, когда осознание тотальной идентификации приводило к оттоку пользователей из целых отраслей. В вопросах безопасности крайне важно также помнить про правильные настройки доступа к профилю.

"Пользователь выступает против. Он настаивает на том, чтобы его приватность, в той мере, в какой он ее понимает, была защищена. В правоохранительном аспекте задачи можно решать уже сейчас. Мы имеем возможность установить пользователя, который совершает противоправные действия в интернете. Нам дальше, наверное, некуда двигаться", — заключил специалист.

На фоне дискуссий об идентификации регуляторы продолжают ужесточать контроль за трафиком, в частности, прорабатывая новые правила использования IP-адресов. Параллельно с этим ведомства внедряют инструменты для защиты от несанкционированного входа, такие как функция доверенного контакта на портале госуслуг.

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Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Алексей Корнилов, Эксперт в области технологий Марина Левченко
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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