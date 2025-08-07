Цифровой двойник раскрывает тайны: как энергетика будущего меняется прямо сейчас

Ученые из Университета Шарджи предлагают революционный подход к оптимизации возобновляемой энергетики. Исследование, опубликованное в журнале Energy Nexus, подчеркивает перспективность использования цифровых двойников — интеллектуальных виртуальных копий реальных энергетических систем.

Эта технология способна повысить эффективность ветровой, солнечной, геотермальной и гидроэнергетики, что может значительно ускорить отказ от ископаемого топлива, открывая новые возможности для перехода к "зелёной” энергетике.

Цифровые двойники обладают огромным потенциалом для улучшения работы возобновляемых источников энергии. Они позволяют улучшить прогнозирование, оптимизировать процессы и повысить устойчивость энергетических систем, что является ключевым для стабильной работы.

Рассмотрим, как цифровые двойники могут применяться в различных отраслях:

Ветряная энергетика: они помогают уточнять неизвестные параметры, корректировать измерения и значительно улучшать производительность ветряных турбин.

Солнечная энергетика: позволяют выявлять факторы, влияющие на КПД солнечных панелей, и повышать эффективность проектирования солнечных электростанций.

Геотермальная энергетика: цифровые двойники используются для моделирования процессов бурения, сокращения издержек и времени на разработку.

Гидроэнергетика: симулируют динамику систем, решают задачи производительности, особенно на старых объектах, что способствует более эффективному использованию водных ресурсов.

Биоэнергетика: позволяют оптимизировать технологические процессы и управление установками, повышая эффективность производства энергии из биомассы.

Вызовы и ограничения: усовершенствование технологий

Несмотря на потенциал, существующие модели сталкиваются с серьезными техническими ограничениями.

Исследование отмечает значительные ограничения по каждому из направлений:

Ветряная энергетика: сложность учета эрозии лопастей, износа редукторов и деградации электрооборудования.

Солнечная энергетика: недостаточная точность в прогнозе деградации панелей и долгосрочной эффективности, что требует доработки моделей.

Геотермальная энергетика: нехватка качественных данных о подповерхностных условиях и теплообмене, что усложняет создание точных симуляций.

Гидроэнергетика: трудности с моделированием водных потоков и экологических факторов, что требует применения новых подходов.

Биоэнергетика: слабая точность в симуляции биохимических и термохимических реакций, что затрудняет оптимизацию процессов.

Авторы подчеркивают необходимость усовершенствования алгоритмов, расширения вычислительных мощностей и создания более точных архитектур двойников. Это позволит интегрировать цифровые копии во все стадии жизненного цикла объектов возобновляемой энергетики, открывая путь к созданию более эффективных и устойчивых энергетических систем.

Интересные факты: