Солнечные панели
© https://www.flickr.com/photos/mypubliclands/29730317151/ by Tom Brewster Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:30

Цифровой двойник раскрывает тайны: как энергетика будущего меняется прямо сейчас

Ученые из Университета Шарджи предлагают революционный подход к оптимизации возобновляемой энергетики. Исследование, опубликованное в журнале Energy Nexus, подчеркивает перспективность использования цифровых двойников — интеллектуальных виртуальных копий реальных энергетических систем.

Эта технология способна повысить эффективность ветровой, солнечной, геотермальной и гидроэнергетики, что может значительно ускорить отказ от ископаемого топлива, открывая новые возможности для перехода к "зелёной” энергетике.

Цифровые двойники обладают огромным потенциалом для улучшения работы возобновляемых источников энергии. Они позволяют улучшить прогнозирование, оптимизировать процессы и повысить устойчивость энергетических систем, что является ключевым для стабильной работы.

Рассмотрим, как цифровые двойники могут применяться в различных отраслях:

  • Ветряная энергетика: они помогают уточнять неизвестные параметры, корректировать измерения и значительно улучшать производительность ветряных турбин.
  • Солнечная энергетика: позволяют выявлять факторы, влияющие на КПД солнечных панелей, и повышать эффективность проектирования солнечных электростанций.
  • Геотермальная энергетика: цифровые двойники используются для моделирования процессов бурения, сокращения издержек и времени на разработку.
  • Гидроэнергетика: симулируют динамику систем, решают задачи производительности, особенно на старых объектах, что способствует более эффективному использованию водных ресурсов.
  • Биоэнергетика: позволяют оптимизировать технологические процессы и управление установками, повышая эффективность производства энергии из биомассы.

Вызовы и ограничения: усовершенствование технологий

Несмотря на потенциал, существующие модели сталкиваются с серьезными техническими ограничениями.

Исследование отмечает значительные ограничения по каждому из направлений:

  • Ветряная энергетика: сложность учета эрозии лопастей, износа редукторов и деградации электрооборудования.
  • Солнечная энергетика: недостаточная точность в прогнозе деградации панелей и долгосрочной эффективности, что требует доработки моделей.
  • Геотермальная энергетика: нехватка качественных данных о подповерхностных условиях и теплообмене, что усложняет создание точных симуляций.
  • Гидроэнергетика: трудности с моделированием водных потоков и экологических факторов, что требует применения новых подходов.
  • Биоэнергетика: слабая точность в симуляции биохимических и термохимических реакций, что затрудняет оптимизацию процессов.

Авторы подчеркивают необходимость усовершенствования алгоритмов, расширения вычислительных мощностей и создания более точных архитектур двойников. Это позволит интегрировать цифровые копии во все стадии жизненного цикла объектов возобновляемой энергетики, открывая путь к созданию более эффективных и устойчивых энергетических систем.

Интересные факты:

  • Цифровые двойники используются не только в энергетике, но и в других отраслях, таких как производство, транспорт и здравоохранение.
  • Машинное обучение и обработка естественного языка играют ключевую роль в создании цифровых двойников.
  • Возобновляемая энергетика становится все более важной в борьбе с изменением климата.
  • Цифровые двойники позволяют проводить испытания и оптимизацию энергетических систем без физического вмешательства.

