Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бронирование и билет на самолет
бронирование и билет на самолет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Больше не просто сайт с билетами: тревел-агрегаторы попали под прицел государства

Закон о платформенной экономике обяжет туристические сайты отвечать за достоверность данных

Российские онлайн-тревел-платформы (ОТА) могут оказаться под прицелом нового законодательства о цифровых платформах. Если они попадут в государственный реестр таких площадок, то станут не просто посредниками между туристами и поставщиками услуг, а полноправными участниками с серьёзной юридической ответственностью.

Что меняется

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации". Документ вводит единый подход к регулированию крупных цифровых сервисов — от маркетплейсов до сервисов онлайн-бронирования. Его главная цель — сделать рынок прозрачным и защитить права потребителей.

Среди ключевых нововведений — создание государственного реестра интернет-площадок, которые обеспечивают взаимодействие между продавцами товаров или услуг и их покупателями.

Чтобы попасть в этот список, платформа должна соответствовать хотя бы одному из трёх критериев:

  1. Посещаемость превышает 100 тысяч уникальных пользователей в сутки.

  2. На площадке размещаются не менее 10 тысяч партнёров.

  3. Годовой оборот по сделкам превышает 50 миллиардов рублей.

По этим параметрам под действие закона могут попасть не только торговые гиганты, но и крупные туристические агрегаторы.

Кто окажется под новым регулированием

"Яндекс Путешествия" уже уверенно проходят по всем пунктам. По данным открытых источников, в августе 2025 года посещаемость сервиса составила около 795 тысяч человек в день, а число зарубежных отелей, доступных для бронирования, превысило 1,5 миллиона.

Также в зоне внимания могут оказаться "Островок" (около 500 тысяч визитов в день весной и летом) и Travelata.ru, на который ежемесячно заходит более 5 миллионов пользователей.

Если эти платформы официально признают цифровыми, их ждут новые обязанности и риски.

Новые обязанности для турплощадок

Прежде всего, каждая карточка услуги — будь то отель, экскурсия или авиабилет — должна будет проверяться на достоверность. С платформ снимут право ссылаться на данные, предоставленные поставщиками. Если в описании окажется ошибка или отсутствует лицензия, отвечать придётся агрегатору.

"Если у покупателя возникнут претензии к товару или услуге, ответственность будет делиться между продавцом и посредником", — говорится в разъяснении к закону.

К примеру, если фотографии отеля не совпадают с реальностью — такая ситуация уже не редкость ни на "Букинге", ни на отечественных сайтах — отвечать придётся и площадке, и отелю.

Кроме того, агрегаторы будут обязаны:

  • предоставить потребителю канал связи с поставщиком для возвратов и рекламаций;

  • хранить информацию о партнёрах и предоставлять её по запросу госорганов;

  • обеспечить прозрачность алгоритмов ранжирования предложений.

Теперь продавцы должны понимать, почему их карточка в поиске находится выше или ниже конкурентов, а продвижение услуг обязаны предоставлять на равных условиях.

Больше никакой "приоритетной выдачи"

Одним из самых заметных пунктов закона стало требование честности в поисковой выдаче. Если пользователь выбрал фильтр "от дешевых к дорогим", система не имеет права поднимать наверх предложения, за которые продавцы заплатили. Таким образом, исчезнут привычные "спонсорские" блоки, вводившие покупателей в заблуждение.

Это новшество особенно важно для туристического рынка, где приоритет часто отдавался отелям, заплатившим за видимость, а не за реальный рейтинг.

Как изменится рынок

Эксперты уверены: после вступления закона в силу нагрузка на турплощадки существенно возрастёт. Проверка документов и прозрачность алгоритмов потребуют создания дополнительных служб контроля и юридических подразделений.

Изменение Последствие для площадок Последствие для пользователей
Проверка лицензий и документов Увеличение затрат и сроков модерации Снижение числа недостоверных предложений
Ответственность за контент Рост юридических рисков Повышенная защита прав
Прозрачность алгоритмов Ограничение коммерческого продвижения Более честная выдача
Обязательный канал связи Увеличение нагрузки на поддержку Быстрее решаются споры и возвраты

Что думают сами участники рынка

Несмотря на потенциальные риски, тревел-компании пока сохраняют спокойствие.

"Наши юристы ещё не погружались в детали нового ФЗ, так как он вступает в силу только через год", — сообщили TourDom. ru представители одного из OTA, подходящего под критерии реестра.

Схожую позицию занимает и профильное объединение:

"Рано говорить о конкретном влиянии постановления правительства на туристических агрегаторов. Сейчас проводится анализ, насколько та или иная площадка может подпадать под критерии, заложенные в проекте", — отметили в пресс-службе Ассоциации туристических агрегаторов.

А вот юристы предупреждают: расслабляться не стоит.

"Безусловно, часть существующих сегодня крупнейших ОТА подпадают под цифровые платформы. Но законопроект о регулировании деятельности туристических агрегаторов ещё не принят, поэтому формальных признаков их деятельности пока нет", — пояснил основатель юридического агентства Георгий Мохов.

Что будет, если агрегаторы не подготовятся

Если площадка не успеет привести процессы в соответствие с законом, последствия могут быть ощутимыми: штрафы, ограничения работы, блокировки отдельных разделов сайта. Но главное — потеря доверия пользователей и партнёров.

Туристы уже давно воспринимают онлайн-бронирование как гарантированный сервис, где всё прозрачно и безопасно. И если новая норма действительно заработает, выигрывать будут прежде всего добросовестные игроки.

Как OTA готовиться уже сейчас

  1. Провести аудит поставщиков. Проверить наличие лицензий и актуальность контактных данных.

  2. Создать юридический отдел по взаимодействию с госорганами.

  3. Обновить пользовательские соглашения и политику возвратов.

  4. Пересмотреть алгоритмы ранжирования и убрать платное приоритетное продвижение.

  5. Разработать систему хранения данных о партнёрах.

Мифы и правда

  • Миф: закон коснётся только маркетплейсов.
    Правда: под критерии подпадают и крупнейшие туристические сервисы.

  • Миф: ответственность за недостоверную информацию несёт только отель.
    Правда: теперь её разделят с агрегатором.

  • Миф: до 2026 года ничего делать не нужно.
    Правда: подготовка займёт месяцы, и откладывать нельзя.

А что если закон станет точкой роста

Для многих игроков рынок может даже выиграть от новых правил. Повышение прозрачности и доверия со стороны туристов укрепит репутацию отрасли. А площадки, которые заранее адаптируются, смогут получить конкурентное преимущество — ведь к 2026 году конкуренция за внимание пользователей станет ещё выше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Франкония — север Баварии со своими стилями пива и кухней, отличной от Мюнхена сегодня в 13:54
Город, где мосты пахнут пивом: зачем ехать в северную Баварию на выходные

Откройте для себя Нюрнберг — гастрономическую жемчужину Баварии, где вас ждёт величественный замок, тонкие колбаски и пуленепробиваемая традиция ротбира.

Читать полностью » Павловский Посад - город с богатой историей и традициями платочного производства сегодня в 12:10
Павловский Посад: сердце русского платочного ремесла, наполненное историей и красотой

Павловский Посад — город с многовековой историей, где старинные ремесла и народное искусство живут в каждом уголке. Здесь родились знаменитые платки, а культурное наследие привлекает туристов со всей России.

Читать полностью » Ольхон: путеводитель по священному острову Байкала сегодня в 11:08
Как добраться до Ольхона и когда ехать на главный остров Байкала

Мистический остров в сердце Байкала. Ольхон — земля ветров и духов, где небо, вода и легенды соединяются в одно целое.

Читать полностью » Омск: город с богатой историей, уникальной архитектурой и промышленным наследием сегодня в 10:02
Из крепости в мегаполис: как Омск стал столицей Западной Сибири

Город на Иртыше, где история России оживает в каждом камне. Омск — бывшая столица Сибири и место, где прошлое встречает будущее.

Читать полностью » Новосибирск - научная столица Сибири и крупнейший мегаполис за Уралом сегодня в 9:59
Новосибирск сегодня: город, где прошлое встречается с будущим

На берегах Оби стоит город, который за век стал столицей Сибири. Новосибирск — место науки, искусства и северного вдохновения.

Читать полностью » Нижний Новгород: история города, роль в судьбе России и туристические маршруты сегодня в 8:55
Город, где рождается история: от древних стен Кремля до стеклянных небоскрёбов

На слиянии Волги и Оки стоит город, где история России оживает в каждом камне. Нижний Новгород — центр силы, торговли и вдохновения.

Читать полностью » Муром - родина Ильи Муромца и центр православных святынь Владимирской области сегодня в 7:53
Что посмотреть в Муроме: монастыри, легенды и богатырские традиции

Древний Муром — родина Ильи Муромца и святых Петра и Февронии. Город силы, веры и любви, где легенды оживают на берегах Оки.

Читать полностью » Что посмотреть в Мурманске: музеи, памятники и уникальные природные явления Заполярья сегодня в 6:50
Мурманск - ворота в Арктику: сюда приходят ледоколы и мечты

Город-герой за Полярным кругом, где море встречает сияние неба. Мурманск — ворота в Арктику и место, где рождается северный свет.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперты предупредили: начало октября — худшее время для путешествий по Китаю
Еда
Диетолог Гуськова: холодная пища не вызывает депрессию, но может раздражать желудок
Красота и здоровье
Американские неврологи назвали движение естественным источником энергии осенью
ЮФО
Южный циклон принесёт в Крым дожди и похолодание с 10 по 12 октября
Питомцы
Ветеринар из Барнаула рассказала о стоимости утилизации и кремации питомцев
Красота и здоровье
Учёные подтвердили: корица вечером помогает стабилизировать уровень сахара в крови
Садоводство
Народные методы защиты сада: марганцовка, сода и соль против болезней и вредителей
Дом
Эксперт клининга Савчук: кухонную губку нужно менять не реже одного раза в неделю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet