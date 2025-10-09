Больше не просто сайт с билетами: тревел-агрегаторы попали под прицел государства

Российские онлайн-тревел-платформы (ОТА) могут оказаться под прицелом нового законодательства о цифровых платформах. Если они попадут в государственный реестр таких площадок, то станут не просто посредниками между туристами и поставщиками услуг, а полноправными участниками с серьёзной юридической ответственностью.

Что меняется

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации". Документ вводит единый подход к регулированию крупных цифровых сервисов — от маркетплейсов до сервисов онлайн-бронирования. Его главная цель — сделать рынок прозрачным и защитить права потребителей.

Среди ключевых нововведений — создание государственного реестра интернет-площадок, которые обеспечивают взаимодействие между продавцами товаров или услуг и их покупателями.

Чтобы попасть в этот список, платформа должна соответствовать хотя бы одному из трёх критериев:

Посещаемость превышает 100 тысяч уникальных пользователей в сутки. На площадке размещаются не менее 10 тысяч партнёров. Годовой оборот по сделкам превышает 50 миллиардов рублей.

По этим параметрам под действие закона могут попасть не только торговые гиганты, но и крупные туристические агрегаторы.

Кто окажется под новым регулированием

"Яндекс Путешествия" уже уверенно проходят по всем пунктам. По данным открытых источников, в августе 2025 года посещаемость сервиса составила около 795 тысяч человек в день, а число зарубежных отелей, доступных для бронирования, превысило 1,5 миллиона.

Также в зоне внимания могут оказаться "Островок" (около 500 тысяч визитов в день весной и летом) и Travelata.ru, на который ежемесячно заходит более 5 миллионов пользователей.

Если эти платформы официально признают цифровыми, их ждут новые обязанности и риски.

Новые обязанности для турплощадок

Прежде всего, каждая карточка услуги — будь то отель, экскурсия или авиабилет — должна будет проверяться на достоверность. С платформ снимут право ссылаться на данные, предоставленные поставщиками. Если в описании окажется ошибка или отсутствует лицензия, отвечать придётся агрегатору.

"Если у покупателя возникнут претензии к товару или услуге, ответственность будет делиться между продавцом и посредником", — говорится в разъяснении к закону.

К примеру, если фотографии отеля не совпадают с реальностью — такая ситуация уже не редкость ни на "Букинге", ни на отечественных сайтах — отвечать придётся и площадке, и отелю.

Кроме того, агрегаторы будут обязаны:

предоставить потребителю канал связи с поставщиком для возвратов и рекламаций;

хранить информацию о партнёрах и предоставлять её по запросу госорганов;

обеспечить прозрачность алгоритмов ранжирования предложений.

Теперь продавцы должны понимать, почему их карточка в поиске находится выше или ниже конкурентов, а продвижение услуг обязаны предоставлять на равных условиях.

Больше никакой "приоритетной выдачи"

Одним из самых заметных пунктов закона стало требование честности в поисковой выдаче. Если пользователь выбрал фильтр "от дешевых к дорогим", система не имеет права поднимать наверх предложения, за которые продавцы заплатили. Таким образом, исчезнут привычные "спонсорские" блоки, вводившие покупателей в заблуждение.

Это новшество особенно важно для туристического рынка, где приоритет часто отдавался отелям, заплатившим за видимость, а не за реальный рейтинг.

Как изменится рынок

Эксперты уверены: после вступления закона в силу нагрузка на турплощадки существенно возрастёт. Проверка документов и прозрачность алгоритмов потребуют создания дополнительных служб контроля и юридических подразделений.

Изменение Последствие для площадок Последствие для пользователей Проверка лицензий и документов Увеличение затрат и сроков модерации Снижение числа недостоверных предложений Ответственность за контент Рост юридических рисков Повышенная защита прав Прозрачность алгоритмов Ограничение коммерческого продвижения Более честная выдача Обязательный канал связи Увеличение нагрузки на поддержку Быстрее решаются споры и возвраты

Что думают сами участники рынка

Несмотря на потенциальные риски, тревел-компании пока сохраняют спокойствие.

"Наши юристы ещё не погружались в детали нового ФЗ, так как он вступает в силу только через год", — сообщили TourDom. ru представители одного из OTA, подходящего под критерии реестра.

Схожую позицию занимает и профильное объединение:

"Рано говорить о конкретном влиянии постановления правительства на туристических агрегаторов. Сейчас проводится анализ, насколько та или иная площадка может подпадать под критерии, заложенные в проекте", — отметили в пресс-службе Ассоциации туристических агрегаторов.

А вот юристы предупреждают: расслабляться не стоит.

"Безусловно, часть существующих сегодня крупнейших ОТА подпадают под цифровые платформы. Но законопроект о регулировании деятельности туристических агрегаторов ещё не принят, поэтому формальных признаков их деятельности пока нет", — пояснил основатель юридического агентства Георгий Мохов.

Что будет, если агрегаторы не подготовятся

Если площадка не успеет привести процессы в соответствие с законом, последствия могут быть ощутимыми: штрафы, ограничения работы, блокировки отдельных разделов сайта. Но главное — потеря доверия пользователей и партнёров.

Туристы уже давно воспринимают онлайн-бронирование как гарантированный сервис, где всё прозрачно и безопасно. И если новая норма действительно заработает, выигрывать будут прежде всего добросовестные игроки.

Как OTA готовиться уже сейчас

Провести аудит поставщиков. Проверить наличие лицензий и актуальность контактных данных. Создать юридический отдел по взаимодействию с госорганами. Обновить пользовательские соглашения и политику возвратов. Пересмотреть алгоритмы ранжирования и убрать платное приоритетное продвижение. Разработать систему хранения данных о партнёрах.

Мифы и правда

Миф: закон коснётся только маркетплейсов.

Правда: под критерии подпадают и крупнейшие туристические сервисы.

Миф: ответственность за недостоверную информацию несёт только отель.

Правда: теперь её разделят с агрегатором.

Миф: до 2026 года ничего делать не нужно.

Правда: подготовка займёт месяцы, и откладывать нельзя.

А что если закон станет точкой роста

Для многих игроков рынок может даже выиграть от новых правил. Повышение прозрачности и доверия со стороны туристов укрепит репутацию отрасли. А площадки, которые заранее адаптируются, смогут получить конкурентное преимущество — ведь к 2026 году конкуренция за внимание пользователей станет ещё выше.