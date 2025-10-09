Больше не просто сайт с билетами: тревел-агрегаторы попали под прицел государства
Российские онлайн-тревел-платформы (ОТА) могут оказаться под прицелом нового законодательства о цифровых платформах. Если они попадут в государственный реестр таких площадок, то станут не просто посредниками между туристами и поставщиками услуг, а полноправными участниками с серьёзной юридической ответственностью.
Что меняется
В конце июля президент Владимир Путин подписал закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации". Документ вводит единый подход к регулированию крупных цифровых сервисов — от маркетплейсов до сервисов онлайн-бронирования. Его главная цель — сделать рынок прозрачным и защитить права потребителей.
Среди ключевых нововведений — создание государственного реестра интернет-площадок, которые обеспечивают взаимодействие между продавцами товаров или услуг и их покупателями.
Чтобы попасть в этот список, платформа должна соответствовать хотя бы одному из трёх критериев:
-
Посещаемость превышает 100 тысяч уникальных пользователей в сутки.
-
На площадке размещаются не менее 10 тысяч партнёров.
-
Годовой оборот по сделкам превышает 50 миллиардов рублей.
По этим параметрам под действие закона могут попасть не только торговые гиганты, но и крупные туристические агрегаторы.
Кто окажется под новым регулированием
"Яндекс Путешествия" уже уверенно проходят по всем пунктам. По данным открытых источников, в августе 2025 года посещаемость сервиса составила около 795 тысяч человек в день, а число зарубежных отелей, доступных для бронирования, превысило 1,5 миллиона.
Также в зоне внимания могут оказаться "Островок" (около 500 тысяч визитов в день весной и летом) и Travelata.ru, на который ежемесячно заходит более 5 миллионов пользователей.
Если эти платформы официально признают цифровыми, их ждут новые обязанности и риски.
Новые обязанности для турплощадок
Прежде всего, каждая карточка услуги — будь то отель, экскурсия или авиабилет — должна будет проверяться на достоверность. С платформ снимут право ссылаться на данные, предоставленные поставщиками. Если в описании окажется ошибка или отсутствует лицензия, отвечать придётся агрегатору.
"Если у покупателя возникнут претензии к товару или услуге, ответственность будет делиться между продавцом и посредником", — говорится в разъяснении к закону.
К примеру, если фотографии отеля не совпадают с реальностью — такая ситуация уже не редкость ни на "Букинге", ни на отечественных сайтах — отвечать придётся и площадке, и отелю.
Кроме того, агрегаторы будут обязаны:
-
предоставить потребителю канал связи с поставщиком для возвратов и рекламаций;
-
хранить информацию о партнёрах и предоставлять её по запросу госорганов;
-
обеспечить прозрачность алгоритмов ранжирования предложений.
Теперь продавцы должны понимать, почему их карточка в поиске находится выше или ниже конкурентов, а продвижение услуг обязаны предоставлять на равных условиях.
Больше никакой "приоритетной выдачи"
Одним из самых заметных пунктов закона стало требование честности в поисковой выдаче. Если пользователь выбрал фильтр "от дешевых к дорогим", система не имеет права поднимать наверх предложения, за которые продавцы заплатили. Таким образом, исчезнут привычные "спонсорские" блоки, вводившие покупателей в заблуждение.
Это новшество особенно важно для туристического рынка, где приоритет часто отдавался отелям, заплатившим за видимость, а не за реальный рейтинг.
Как изменится рынок
Эксперты уверены: после вступления закона в силу нагрузка на турплощадки существенно возрастёт. Проверка документов и прозрачность алгоритмов потребуют создания дополнительных служб контроля и юридических подразделений.
|Изменение
|Последствие для площадок
|Последствие для пользователей
|Проверка лицензий и документов
|Увеличение затрат и сроков модерации
|Снижение числа недостоверных предложений
|Ответственность за контент
|Рост юридических рисков
|Повышенная защита прав
|Прозрачность алгоритмов
|Ограничение коммерческого продвижения
|Более честная выдача
|Обязательный канал связи
|Увеличение нагрузки на поддержку
|Быстрее решаются споры и возвраты
Что думают сами участники рынка
Несмотря на потенциальные риски, тревел-компании пока сохраняют спокойствие.
"Наши юристы ещё не погружались в детали нового ФЗ, так как он вступает в силу только через год", — сообщили TourDom. ru представители одного из OTA, подходящего под критерии реестра.
Схожую позицию занимает и профильное объединение:
"Рано говорить о конкретном влиянии постановления правительства на туристических агрегаторов. Сейчас проводится анализ, насколько та или иная площадка может подпадать под критерии, заложенные в проекте", — отметили в пресс-службе Ассоциации туристических агрегаторов.
А вот юристы предупреждают: расслабляться не стоит.
"Безусловно, часть существующих сегодня крупнейших ОТА подпадают под цифровые платформы. Но законопроект о регулировании деятельности туристических агрегаторов ещё не принят, поэтому формальных признаков их деятельности пока нет", — пояснил основатель юридического агентства Георгий Мохов.
Что будет, если агрегаторы не подготовятся
Если площадка не успеет привести процессы в соответствие с законом, последствия могут быть ощутимыми: штрафы, ограничения работы, блокировки отдельных разделов сайта. Но главное — потеря доверия пользователей и партнёров.
Туристы уже давно воспринимают онлайн-бронирование как гарантированный сервис, где всё прозрачно и безопасно. И если новая норма действительно заработает, выигрывать будут прежде всего добросовестные игроки.
Как OTA готовиться уже сейчас
-
Провести аудит поставщиков. Проверить наличие лицензий и актуальность контактных данных.
-
Создать юридический отдел по взаимодействию с госорганами.
-
Обновить пользовательские соглашения и политику возвратов.
-
Пересмотреть алгоритмы ранжирования и убрать платное приоритетное продвижение.
-
Разработать систему хранения данных о партнёрах.
Мифы и правда
-
Миф: закон коснётся только маркетплейсов.
Правда: под критерии подпадают и крупнейшие туристические сервисы.
-
Миф: ответственность за недостоверную информацию несёт только отель.
Правда: теперь её разделят с агрегатором.
-
Миф: до 2026 года ничего делать не нужно.
Правда: подготовка займёт месяцы, и откладывать нельзя.
А что если закон станет точкой роста
Для многих игроков рынок может даже выиграть от новых правил. Повышение прозрачности и доверия со стороны туристов укрепит репутацию отрасли. А площадки, которые заранее адаптируются, смогут получить конкурентное преимущество — ведь к 2026 году конкуренция за внимание пользователей станет ещё выше.
