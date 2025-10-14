Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:17

LADA и Chery на пике популярности: какие автомобили лучше всего продаются в Татарстане

В Татарстане на платформе Авито Авто наиболее популярными стали автомобили марок LADA, Chery и HAVAL

8 октября 2025 года в Казани состоялся бизнес-бранч, организованный Авито Авто для автодилеров. На встрече обсудили ключевые тенденции автомобильного рынка, динамику продаж новых автомобилей в Республике Татарстан, а также влияние цифровизации на взаимодействие между продавцами и покупателями.

Лидеры продаж на платформе

По данным Авито Авто, в период с января по сентябрь 2025 года в Татарстане на платформе чаще всего продавали автомобили марок LADA (23,8%), Chery (11%), HAVAL (11%), Changan (10,2%) и Geely (7,8%). Среди моделей наиболее популярными стали:

  • LADA Granta - 9,3% от всех объявлений

  • HAVAL Jolion - 4,7%

  • Changan UNI-S - 3,5%

  • LADA Largus - 3,4%

  • LADA Vesta - 3,2%

Особое внимание привлекли автомобили марок Solaris, "Москвич", OMODA и Jetour. Среди конкретных моделей востребованными оказались Solaris KRS, Solaris HS, Solaris KRX, Solaris HC и "Москвич" 3.

Цены и доступность

Средняя цена новых автомобилей на платформе в Татарстане в 2025 году снизилась на 4,3% по сравнению с 2024 годом, составив 2 699 000 рублей. Некоторые модели стали особенно доступными:

  • Chery Tiggo 4 Pro - снижение на 15,3%, до 2 110 000 рублей

  • "Москвич" 3 - снижение на 14,3%, до 1 903 000 рублей

  • Chery Tiggo 8 Pro Max - снижение на 7%, до 3 861 000 рублей

Динамика спроса в Приволжском федеральном округе

В Приволжском федеральном округе наибольшим спросом пользовались автомобили марок Solaris, Jetour, Москвич, LADA, Chery и GAC. Спрос на определённые марки и модели вырос заметно:

  • Chery - +46%

  • Jetour - +24,9%

  • Changan UNI-S - +94,8%

  • Chery Tiggo 4 Pro - +45,7%

  • Jetour Dashing - +14,4%

  • LADA Vesta - +12,5%

Средняя цена новых автомобилей в Приволжском округе оставалась почти неизменной — 2 680 000 рублей. Тем не менее, некоторые модели стали более доступными, такие как:

  • Solaris HC - снижение на 14,7%, до 2 798 000 рублей

  • Chery Tiggo 4 Pro - снижение на 13,6%, до 2 100 000 рублей

  • Chery Tiggo 4 - снижение на 10,5%, до 2 220 000 рублей

  • HAVAL H3 - снижение на 9,7%, до 2 799 000 рублей

  • HAVAL M6 - снижение на 7,8%, до 2 119 000 рублей

Цифровизация и коммуникация

Одним из наиболее ярких трендов на встрече стало увеличение доли чатов в общении между покупателями и продавцами. В сентябре 2025 года:

  • Доля чатов по всей России увеличилась на 11%

  • В Приволжском федеральном округе — на 12,5%

  • В Татарстане — на 7,2%

Этот тренд подчёркивает, как важно для автодилеров использовать цифровые инструменты для улучшения клиентского сервиса.

Позиция Авито Авто

Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито, отметил:

"Авторынок Татарстана — один из крупнейших в стране: на него приходится почти 5% всех предложений новых автомобилей на Авито Авто. Мы видим рост предложения в регионе, а также снижение цен на отдельные модели — всё это делает текущий момент особенно благоприятным для покупки. Дополнительный стимул создают выгодные условия от дилеров: скидки, бонусы и специальные программы. Благодаря цифровым инструментам найти подходящий вариант стало значительно проще"

