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Деньги
Деньги
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:37

Кошелек один, банков несколько: как цифровой рубль меняет привычную схему доступа к деньгам

Бесплатные переводы и отсутствие рисков при отзыве банковских лицензий станут ключевыми преимуществами новой формы нацвалюты для граждан, рассказал NewsInfo доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. Эксперт детально разобрал практическую пользу внедрения платформы Банка России для повседневных расчетов.

Ранее сообщалось, что с первого сентября в России начнется массовое внедрение цифрового рубля. Новая электронная валюта станет доступна для использования всем категориям граждан страны.

Основным достоинством системы для рядовых пользователей станет полная отмена транзакционных издержек, подчеркнул эксперт. Это закреплено на уровне нормативных актов регулятора. При этом законопроект о цифровом рубле уже заложил правовую базу для обязательного подключения торговых площадок и кредитных организаций к платформе.

"Переводы денежных средств в цифровом рубле являются абсолютно бесплатными, не взимаются никакие комиссии. Бесплатность операций — это важное преимущество для потребителя", — пояснил Исмаилов.

Вторым значимым фактором эксперт назвал сквозной доступ к финансам. Цифровой кошелек открывается непосредственно на платформе Центробанка, а не в конкретном коммерческом банке. Это позволяет управлять средствами через мобильное приложение любой финансовой организации, участвующей в проекте.

Ожидается, что со временем цифровой рубль легко использовать станет благодаря внедрению универсальных технологий оплаты. Кроме того, активы на платформе защищены от банкротства частных банков, так как являются прямым обязательством государства и не ограничены лимитом страхования вкладов в 1,4 миллиона рублей.

Важной технологической вехой станет внедрение автоматизированных сделок. Разработчики планируют интегрировать механизмы, исключающие недобросовестное поведение контрагентов. Параллельно с этим власти планируют, что контроль банковских переводов в стране будет усилен за счет прозрачности цифровых алгоритмов.

"В ближайшее время функционал появится, как например, возможность на платформе цифрового рубля осуществлять платежи с помощью смарт-контрактов или умных договоров. Это механизмы гарантирования, проведения сделок, когда продавец получает доступ к денежным средствам только после непосредственно совершения самой операции и после подтверждения покупателем", — отметил специалист.

Вопросы кибербезопасности с внедрением цифрового рубля также выходят на новый уровень, говорит Исмаилов. Поскольку оператором выступает Банк России, система исключает ошибки рядового персонала и снижает вероятность успешных атак мошенников.

В долгосрочной перспективе безналичные платежи в цифровом формате могут составить существенную долю финансового рынка страны. Уже обсуждается возможность того, что выплаты бюджетникам начнут поступать на новые кошельки в течение ближайших лет.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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