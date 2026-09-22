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Зарплата из банкомата
Зарплата из банкомата
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:56

Цифровой рубль входит в повседневную жизнь: кому придется уступить место в кошельке

Цифровой рубль не вытеснит привычные платежные инструменты в ближайшей перспективе, так как Банк России позиционирует новую форму валюты как дополнение к существующей системе, а не ее замену, считает заместитель проректора по инновациям Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Антон Лосев. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что окончательный выбор между бумажными деньгами, пластиком или виртуальным кошельком останется за потребителем.

Ранее социологические исследования показали разброс мнений среди населения относительно будущего финансовых технологий. Каждый пятый житель страны полагает, что цифровой рубль полностью заменит карты и наличные в течение 5-10 лет. При этом 47% опрошенных ожидают превращения новой валюты в еще один массовый способ оплаты наравне с уже привычными сервисами.

По мнению Лосева, цифровой актив заберет на себя существенную долю стандартных переводов и транзакций, однако классический банковский сектор сохранит свои позиции за счет дополнительных опций для клиентов. В отличие от платежного инструмента ЦБ, коммерческие банки привлекают пользователей кредитными лимитами, начислением процентов на остаток и программами лояльности. Нередко случается, что кешбэк не приходит из-за изменений в правилах обслуживания, но сама возможность его получения остается важным стимулом для держателей карт.

"Полностью заменить наличные и банковские карты цифровой рубль в ближайшие годы вряд ли сможет. Да и такой задачи, судя по позиции Банка России, перед ним не стоит. Это просто еще один способ хранить и переводить деньги. Человек сам будет решать, чем ему удобнее пользоваться: наличными, картой или цифровым кошельком", — рассказал Лосев.

Специалист также обратил внимание на технические нюансы работы с новой формой денег. На текущем этапе конвертация активов в физические купюры требует промежуточного звена. Для обналичивания средств пользователю необходимо сначала перевести их на обычный банковский счет. Эксперты отмечают, что объем наличности в обращении остается стабильно высоким, что подтверждает сохранение интереса граждан к традиционным формам сбережения.

"Часть обычных переводов и платежей цифровой рубль, скорее всего, действительно заберет. Но карты все равно останутся востребованными. По ним банки предлагают кредитный лимит, кешбэк, проценты на остаток и другие услуги. У цифрового рубля этого нет: он задуман прежде всего как платежный инструмент", — отметил специалист.

Несмотря на развитие государственных сервисов, рынок продолжает трансформацию привычных продуктов. Регуляторы и финансовые организации работают над тем, чтобы карты россиян функционировали в рамках единых стандартов безопасности. Тем не менее в периоды экономической неопределенности фиксируется отток средств с депозитов, когда вкладчики предпочитают переводить накопления в бумажную форму.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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