Цифровой рубль доберется до кредитов: заемщикам придется проверить важную деталь заранее

Внедрение цифрового рубля в кредитную сферу станет значимым шагом для финансовой системы, однако для рядового потребителя этот процесс пройдет практически незаметно, рассказал инвестор, финансовый аналитик Николай Моженков. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил основную цель нововведения.

Ранее сообщалось, что выдача займов в цифровой валюте может начаться с первого сентября 2026 года. Предполагается, что в этот же период цифровой рубль станет массовым инструментом для расчетов, о чем заявлял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом регуляторы продолжают оптимизировать правила работы с банковскими картами, развивая новые стандарты взаимодействия с клиентами.

По словам Моженкова, с технической точки зрения способ получения заемных средств, наличными, безналичным переводом или в цифровых рублях, не несет кардинальных изменений для заемщика, так как все формы валюты кодируются один к одному. Основная цель инициативы государства заключается в повышении прозрачности денежных потоков и упрощении налогового администрирования.

"С точки зрения самого кредита, выдается он наличными, безналом или цифровым рублем, разницы для потребителя особой нет. Это делается для более прозрачного оборота денег для государства, для налогов", — отметил Моженков.

Аналитик добавил, что ключевым преимуществом нового продукта является безопасность. Благодаря технологии блокчейн все транзакции становятся прозрачными, что позволяет отслеживать движение средств и при необходимости блокировать подозрительные операции. Отрасль активно внедряет подобные системы защиты, включая смарт-карты с защитой от квантовых атак, что подтверждает общую тенденцию на цифровизацию.

Эксперт подчеркнул, что полноценное массовое использование цифрового рубля потребует времени. Сейчас банковский сектор сталкивается с инфраструктурными ограничениями: не все приложения и финансовые организации готовы к запуску нового продукта. Эксперт также указал на проблему целевого использования средств: заемщики должны быть уверены, что смогут легко потратить полученные цифровые рубли в широкой сети торговых точек, не прибегая к сложным схемам вывода в наличную форму.

"Наличные рубли принимают почти все магазины. Сможете ли вы целенаправленно использовать данный кредит, чтобы не получилось так, что люди получают цифровой кредит по типу: это модно, хорошо, хорошие условия, ставки, а потом ищут варианты вывести его в наличку", — пояснил эксперт.

В текущих условиях финансовый рынок переживает глобальную трансформацию. Пока одни институты тестируют способы оплаты, основанные на биометрии, например, расчеты через изображение ладони, эксперты отмечают, что искусственный интеллект ускоряет автоматизацию банковских процессов.

