Девушка переезжает
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:16

Из Екатеринбурга в Тагил — за интернетом и новой жизнью: кто и зачем переезжает по области

Екатеринбург, Нижний Тагил и Серов стали лидерами внутренних переездов в Свердловской области — Ростелеком

Переезд внутри региона стал для жителей Свердловской области обыденным делом. За последние десять лет Екатеринбург, Нижний Тагил и Серов стали самыми популярными направлениями для смены места жительства. Об этом сообщили аналитики компании "Ростелеком", изучив данные сервиса "Онлайн-переезд".

Екатеринбург — столица перемен

Согласно исследованию, в Екатеринбург переехали около 26 тысяч семей, что делает его безусловным лидером внутренней миграции.
На втором месте — Нижний Тагил (4,2 тысячи семей), а замыкает тройку Серов (1,7 тысячи). Эти города стабильно притягивают жителей области благодаря работе, инфраструктуре и уровню комфорта.

"Свердловская область активно развивается, а вместе с этим растет и мобильность жителей региона. Мы внимательно следим за изменениями и создаем услуги, которые отвечают запросам пользователей. Сервис "Онлайн-переезд" позволяет семьям сохранить привычный уровень обслуживания. Мы предлагаем бесплатное комплексное решение: от быстрого переноса услуг до профессиональной настройки оборудования. "Онлайн-переезд" — это инновационный подход ко взаимодействию с клиентами, который делает их жизнь комфортнее", — отметила директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала "Ростелекома" Елена Комона.

Первоуральск и Сухой Лог — новые точки притяжения

Кроме лидеров рейтинга, в пятёрку популярных городов для переезда вошли Первоуральск (1,5 тысячи семей) и Сухой Лог (1,1 тысячи).
Всего за десять лет сервисом "Онлайн-переезд" воспользовались более 53 тысяч домохозяйств. Ежемесячно около 400 клиентов переносят свои интернет-услуги и цифровые подписки на новый адрес.

Как это работает

Процедура переезда предельно проста — всё делается онлайн и бесплатно. Достаточно подать заявку в личном кабинете на сайте "Ростелекома", указать дату отключения старых услуг и подключения новых. При этом сохраняются:

  • активные подписки и бонусы;

  • контент и история подключений;

  • настройки автоплатежей.

История одного переезда

"Я перебралась из Екатеринбурга в Нижний Тагил — ближе к родственникам. Воспользовалась услугой "Онлайн-переезд" от "Ростелекома". Специалисты организовали всё быстро: пока мы распаковывали вещи, интернет и телевидение уже работали. Это позволило сосредоточиться на обустройстве дома, а не на технических вопросах", — рассказала жительница Нижнего Тагила Людмила Кирьянова.

