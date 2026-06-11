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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:56

Госуслуги могут заменить паспортный стол: новая схема сработает при определенных условиях

Россиянам могут упростить процедуру постановки на регистрационный учет, переведя ее в дистанционный формат через портал "Госуслуги". Инициативу по передаче данных о месте проживания в МВД в онлайн-режиме NewsInfo прокомментировала доктор юридических наук, профессор, Заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Ранее сообщалось, что представители КПРФ выступили с предложением оптимизировать порядок регистрации граждан по месту жительства и разрешить гражданам России уведомлять МВД о своем месте проживания через Госуслуги.

Перевод административных процедур в цифровой формат становится трендом последних лет. Так, для автомобилистов уже стала массовой онлайн-регистрация транспортных средств, а граждане начали активнее пользоваться электронными инструментами в быту, например при заселении в гостиницы по водительским правам. Однако, по словам эксперта, внедрение аналогичного подхода в квартирный учет требует тщательной проработки механизмов подтверждения прав на жилье.

"Человек не должен ходить по этим вопросам в разные инстанции, паспортные столы, с учетом цифровизации всех систем это можно сделать и через Госуслуги. Но вопрос в том, где человек регистрируется. Регистрируется по месту своего жительства, в своем собственном жилье или в квартире социального найма", — отметила юрист.

Эксперт подчеркивает, что при регистрации в жилье, принадлежащем третьим лицам, система должна требовать обязательного подтверждения согласия собственников через их личные кабинеты. Это критически важное условие, которое позволит избежать появления так называемых "резиновых квартир" и защитит права законных владельцев. Вопросы безопасности сделок с недвижимостью часто выходят на первый план, ведь гражданам важно знать, как защитить себя при покупке недвижимости и избежать мошенничества.

"Нужно согласие всех совершеннолетних членов семьи. Все собственники, либо все проживающие, зарегистрированные, должны в Госуслугах подтвердить через свои личные кабинеты, либо через неквалифицированную электронную подпись, что они согласны", — пояснила Айвар.

По мнению адвоката, такие изменения помогут судебной системе и правоохранительным органам быстрее находить участников процессов, что повысит прозрачность правового поля. Тем, кто игнорирует обязанность сообщать о смене места пребывания, придется столкнуться с юридическими последствиями, что будет мотивировать граждан к соблюдению правил.

Параллельно с цифровизацией учета недвижимости власти совершенствуют и другие сферы, позволяя россиянам удобно вернуть излишне уплаченную госпошлину или записаться к врачу через цифровой портал.

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Проверено экспертом: Региональные новости Елена Гаврилова, Региональные новости Светлана Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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