Telegram, WhatsApp, и за вами уже следят: как чаты превращаются в цифровую клетку
Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, известный разоблачениями масштабной слежки американских спецслужб, снова напомнил миру о хрупкости цифровой свободы. В интервью СМИ он заявил, что популярные мессенджеры — Telegram, WhatsApp и другие — перестают быть просто средствами общения и всё чаще превращаются в инструменты контроля.
"Последние годы много говорят о Telegram, WhatsApp и других крупных мессенджерах, потому что на них оказывают всё большее давление с требованиями ввести цензуру, передавать данные спецслужбам и разведкам", — отметил бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.
По его словам, правительства западных стран всё активнее требуют от цифровых платформ сотрудничества — вплоть до передачи данных пользователей. Это создаёт неравные условия: компании готовы взаимодействовать с западными разведками, но отказываются выполнять аналогичные запросы со стороны других стран.
Цифровое пространство под надзором
Сноуден подчеркнул, что ещё десять лет назад идея о том, что человеку могут заблокировать банковский счёт за пост в соцсетях, казалась фантастикой. Сегодня это стало реальностью. По его словам, онлайн-активность всё чаще имеет последствия, сравнимые с действиями в офлайне.
"Сейчас то, что делаешь онлайн, имеет настолько же реальные последствия, что и в жизни вне сети", — пояснил он.
Эксперт напомнил, как во время протестов в Канаде против ковидных ограничений власти применяли финансовые санкции против активистов, а их страницы в соцсетях массово удалялись. Это, по его мнению, наглядно показывает, как социальные платформы утратили нейтральность и стали частью политической инфраструктуры.
Как мессенджеры попали под давление
В начале 2010-х годов мессенджеры позиционировались как безопасное пространство — с шифрованием, защитой личных данных и принципом "никаких посредников". Но сегодня реалии изменились.
Причины давления на мессенджеры:
-
Рост политической активности в интернете. Соцсети и чаты стали каналами мобилизации и протеста.
-
Государственные инициативы по контролю над дезинформацией. Под этим предлогом вводятся новые нормы цензуры.
-
Международные санкции и геополитическая напряжённость. Платформы вынуждены выбирать, с какими странами сотрудничать.
Многие страны вводят обязательства по хранению данных и доступу к переписке по запросу властей. В результате сервисы, стремясь сохранить лицензии и репутацию, всё чаще уступают.
Сравнение подходов к конфиденциальности
|Платформа
|Степень шифрования
|Влияние правительств
|Репутация в области приватности
|Telegram
|Частичное (сквозное только в секретных чатах)
|Умеренное давление
|Относительно высокая
|Сквозное шифрование по умолчанию
|Сильное влияние США и ЕС
|Средняя, принадлежащая Meta
|Signal
|Полное сквозное шифрование
|Независимая некоммерческая структура
|Очень высокая
|iMessage
|Сквозное шифрование внутри экосистемы Apple
|Контроль внутри закрытой платформы
|Высокая, но ограниченная
Таким образом, даже те мессенджеры, что заявляют о защите данных, вынуждены балансировать между безопасностью пользователей и государственными требованиями.
Как сохранить цифровую независимость: пошагово
-
Используйте мессенджеры с открытым исходным кодом (например, Signal или Session), где код можно проверить.
-
Настройте двухфакторную аутентификацию и избегайте хранения резервных копий переписки в облаках крупных корпораций.
-
Проверяйте разрешения приложений - многие запрашивают доступ к микрофону, геолокации и контактам без реальной необходимости.
-
Регулярно обновляйте приложения, чтобы получать последние патчи безопасности.
-
Не передавайте личную информацию в группах и чатах, где вы не уверены в собеседниках.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на популярность приложения как на гарантию безопасности.
-
Последствие: утечка данных, блокировка аккаунта, вмешательство спецслужб.
-
Альтернатива: использовать приложения, где управление ключами шифрования остаётся у пользователя.
А что если контроль станет тотальным?
Если правительства продолжат усиливать надзор, пользователи могут перейти на децентрализованные решения — мессенджеры без центральных серверов и единых точек доступа. Уже сейчас развиваются проекты на основе блокчейна и пиринговых сетей, где данные невозможно изъять централизованно.
Однако, как отмечают специалисты в области кибербезопасности, такая децентрализация имеет и свои минусы — от сложности настройки до невозможности восстановления доступа в случае потери ключей.
Плюсы и минусы цифрового контроля
|Плюсы
|Минусы
|Борьба с киберпреступностью и терроризмом
|Потеря конфиденциальности и свободы слова
|Возможность регулирования фейковых новостей
|Использование цензуры в политических целях
|Улучшение прозрачности онлайн-платформ
|Рост самоцензуры у пользователей
|Упрощение сотрудничества между странами
|Угроза приватной переписке и личной жизни
Исторический контекст
Эдвард Сноуден стал символом эпохи цифровой прозрачности. В 2013 году он передал журналистам секретные документы АНБ, доказавшие, что США и их союзники ведут глобальную слежку за гражданами, политиками и компаниями. Расследование вызвало мировой скандал и заставило компании внедрять сквозное шифрование, чтобы вернуть доверие пользователей.
Пентагон утверждал, что Сноуден похитил 1,7 млн файлов, а сам он утверждает, что действовал во имя защиты гражданских прав. После раскрытия данных он получил убежище в России, а в 2022 году — российское гражданство.
Мифы и правда о приватности онлайн
-
Миф: включённое шифрование гарантирует полную анонимность.
Правда: метаданные (время, устройство, IP) всё равно остаются доступными.
-
Миф: безопасный мессенджер — это защита от всего.
Правда: даже самые надёжные сервисы не спасут от социальной инженерии.
-
Миф: у обычных людей нечего скрывать.
Правда: конфиденциальность — не привилегия, а базовое право.
3 интересных факта
• Telegram используется более чем в 150 странах, но серверы распределены по юрисдикциям, что затрудняет единый контроль.
• WhatsApp передаёт метаданные материнской компании Meta, включая IP и контакты.
• Signal финансируется благотворительным фондом и не имеет коммерческой рекламы или аналитики.
