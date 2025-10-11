Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:17

Telegram, WhatsApp, и за вами уже следят: как чаты превращаются в цифровую клетку

Сноуден: правительства требуют от Telegram и WhatsApp передачи данных спецслужбам

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, известный разоблачениями масштабной слежки американских спецслужб, снова напомнил миру о хрупкости цифровой свободы. В интервью СМИ он заявил, что популярные мессенджеры — Telegram, WhatsApp и другие — перестают быть просто средствами общения и всё чаще превращаются в инструменты контроля.

"Последние годы много говорят о Telegram, WhatsApp и других крупных мессенджерах, потому что на них оказывают всё большее давление с требованиями ввести цензуру, передавать данные спецслужбам и разведкам", — отметил бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.

По его словам, правительства западных стран всё активнее требуют от цифровых платформ сотрудничества — вплоть до передачи данных пользователей. Это создаёт неравные условия: компании готовы взаимодействовать с западными разведками, но отказываются выполнять аналогичные запросы со стороны других стран.

Цифровое пространство под надзором

Сноуден подчеркнул, что ещё десять лет назад идея о том, что человеку могут заблокировать банковский счёт за пост в соцсетях, казалась фантастикой. Сегодня это стало реальностью. По его словам, онлайн-активность всё чаще имеет последствия, сравнимые с действиями в офлайне.

"Сейчас то, что делаешь онлайн, имеет настолько же реальные последствия, что и в жизни вне сети", — пояснил он.

Эксперт напомнил, как во время протестов в Канаде против ковидных ограничений власти применяли финансовые санкции против активистов, а их страницы в соцсетях массово удалялись. Это, по его мнению, наглядно показывает, как социальные платформы утратили нейтральность и стали частью политической инфраструктуры.

Как мессенджеры попали под давление

В начале 2010-х годов мессенджеры позиционировались как безопасное пространство — с шифрованием, защитой личных данных и принципом "никаких посредников". Но сегодня реалии изменились.

Причины давления на мессенджеры:

  1. Рост политической активности в интернете. Соцсети и чаты стали каналами мобилизации и протеста.

  2. Государственные инициативы по контролю над дезинформацией. Под этим предлогом вводятся новые нормы цензуры.

  3. Международные санкции и геополитическая напряжённость. Платформы вынуждены выбирать, с какими странами сотрудничать.

Многие страны вводят обязательства по хранению данных и доступу к переписке по запросу властей. В результате сервисы, стремясь сохранить лицензии и репутацию, всё чаще уступают.

Сравнение подходов к конфиденциальности

Платформа Степень шифрования Влияние правительств Репутация в области приватности
Telegram Частичное (сквозное только в секретных чатах) Умеренное давление Относительно высокая
WhatsApp Сквозное шифрование по умолчанию Сильное влияние США и ЕС Средняя, принадлежащая Meta
Signal Полное сквозное шифрование Независимая некоммерческая структура Очень высокая
iMessage Сквозное шифрование внутри экосистемы Apple Контроль внутри закрытой платформы Высокая, но ограниченная

Таким образом, даже те мессенджеры, что заявляют о защите данных, вынуждены балансировать между безопасностью пользователей и государственными требованиями.

Как сохранить цифровую независимость: пошагово

  1. Используйте мессенджеры с открытым исходным кодом (например, Signal или Session), где код можно проверить.

  2. Настройте двухфакторную аутентификацию и избегайте хранения резервных копий переписки в облаках крупных корпораций.

  3. Проверяйте разрешения приложений - многие запрашивают доступ к микрофону, геолокации и контактам без реальной необходимости.

  4. Регулярно обновляйте приложения, чтобы получать последние патчи безопасности.

  5. Не передавайте личную информацию в группах и чатах, где вы не уверены в собеседниках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на популярность приложения как на гарантию безопасности.

  • Последствие: утечка данных, блокировка аккаунта, вмешательство спецслужб.

  • Альтернатива: использовать приложения, где управление ключами шифрования остаётся у пользователя.

А что если контроль станет тотальным?

Если правительства продолжат усиливать надзор, пользователи могут перейти на децентрализованные решения — мессенджеры без центральных серверов и единых точек доступа. Уже сейчас развиваются проекты на основе блокчейна и пиринговых сетей, где данные невозможно изъять централизованно.

Однако, как отмечают специалисты в области кибербезопасности, такая децентрализация имеет и свои минусы — от сложности настройки до невозможности восстановления доступа в случае потери ключей.

Плюсы и минусы цифрового контроля

Плюсы Минусы
Борьба с киберпреступностью и терроризмом Потеря конфиденциальности и свободы слова
Возможность регулирования фейковых новостей Использование цензуры в политических целях
Улучшение прозрачности онлайн-платформ Рост самоцензуры у пользователей
Упрощение сотрудничества между странами Угроза приватной переписке и личной жизни

Исторический контекст

Эдвард Сноуден стал символом эпохи цифровой прозрачности. В 2013 году он передал журналистам секретные документы АНБ, доказавшие, что США и их союзники ведут глобальную слежку за гражданами, политиками и компаниями. Расследование вызвало мировой скандал и заставило компании внедрять сквозное шифрование, чтобы вернуть доверие пользователей.

Пентагон утверждал, что Сноуден похитил 1,7 млн файлов, а сам он утверждает, что действовал во имя защиты гражданских прав. После раскрытия данных он получил убежище в России, а в 2022 году — российское гражданство.

Мифы и правда о приватности онлайн

  • Миф: включённое шифрование гарантирует полную анонимность.
    Правда: метаданные (время, устройство, IP) всё равно остаются доступными.

  • Миф: безопасный мессенджер — это защита от всего.
    Правда: даже самые надёжные сервисы не спасут от социальной инженерии.

  • Миф: у обычных людей нечего скрывать.
    Правда: конфиденциальность — не привилегия, а базовое право.

3 интересных факта

• Telegram используется более чем в 150 странах, но серверы распределены по юрисдикциям, что затрудняет единый контроль.
• WhatsApp передаёт метаданные материнской компании Meta, включая IP и контакты.
• Signal финансируется благотворительным фондом и не имеет коммерческой рекламы или аналитики.

