Статус пенсионера начали оформлять по-новому: бумажная книжка уступила место QR-коду в смартфоне

Социальный фонд России продолжает переводить пенсионные удостоверения в цифровой формат. Электронный документ с QR-кодом формируется на основе данных "Госуслуг" и обладает той же юридической силой, что и бумажная пенсионная книжка, справка или пластиковое свидетельство. Обменивать старые документы не нужно: они продолжают действовать.

Получить цифровое удостоверение можно двумя способами — в личном кабинете на "Госуслугах" или в национальном мессенджере "Макс". Во втором случае нужно обновить оба приложения, дать на "Госуслугах" согласие Соцфонду на выпуск удостоверения, затем открыть профиль в "Максе", выбрать раздел "Цифровой ID" и нажать "Создать". После подтверждения личности документ загрузится автоматически. Главное условие — подтверждённая учётная запись на "Госуслугах".

Для подтверждения статуса достаточно показать на экране смартфона QR-код. В "Максе" он динамический, поэтому скопировать его не получится. Если код не отображается, достаточно перезапустить приложение или заново войти в аккаунт. Удостоверение можно предъявлять в аптеках при получении льготных лекарств, в поликлиниках, МФЦ, музеях и театрах, а также для скидок в магазинах и льготного проезда. Кроме пенсионеров, цифровой ID доступен многодетным семьям и людям с инвалидностью.

Тем, кто не пользуется смартфоном, по-прежнему выдают пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе Соцфонда. Там же бесплатно помогут зарегистрироваться на "Госуслугах" и настроить цифровой ID.

В Соцфонде предупреждают о мошенниках. Оформление удостоверения бесплатное. Сотрудники фонда не звонят с предложением "срочно заменить документ" и не просят данные карт или коды из СМС. Если поступил такой звонок, нужно положить трубку.