Паспорт уходит в смартфон: как QR-код заменит документы в самых неожиданных местах
Россия постепенно переходит к цифровым форматам документов. В ближайшее время на портале "Госуслуги" появится новая функция: пользователи смогут сгенерировать QR-код, который в ряде случаев станет полноценной альтернативой бумажному паспорту. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры РФ.
"Уже в ближайшем будущем в нем (сервисе "ГосДоки" — прим. ред.) появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом", — говорится в сообщении.
Как будет работать цифровой паспорт
QR-код генерируется через сервис "ГосДоки" на платформе "Госуслуг". При его предъявлении проверяющая сторона сможет увидеть только те данные, которые необходимы в конкретной ситуации. Это важный момент: система исключает избыточную передачу персональной информации.
На старте функционал будет ограниченным. Например, с цифровым аналогом паспорта можно будет:
• подтвердить возраст при покупке товаров 18+;
• получать и отправлять посылки, заказные письма;
• проходить в офисы и здания с пропускной системой;
• посещать мероприятия с возрастными ограничениями.
Возможности расширения
По мере развития проекта список сценариев использования будет расти. В будущем QR-код планируют применять для:
• получения госуслуг в МФЦ;
• подтверждения личности в частных клиниках;
• заселения в гостиницы;
• покупки SIM-карт в салонах связи;
• оформления услуг в финансовых организациях.
Таким образом, электронный паспорт постепенно станет универсальным инструментом, который можно будет использовать почти везде, где требуется удостоверение личности.
Сравнение: бумажный паспорт vs QR-код
|Параметр
|Бумажный паспорт
|QR-код на "Госуслугах"
|Удобство
|Нужно носить с собой
|Всегда в смартфоне
|Срок действия
|Постоянный
|Генерация при необходимости
|Уровень защиты
|Может потеряться или быть украден
|Показывает только нужные данные
|Применение
|Все сферы
|Постепенно расширяется
Советы шаг за шагом: как использовать QR-код вместо паспорта
-
Зайдите в сервис "ГосДоки" на портале "Госуслуги".
-
Авторизуйтесь с помощью подтвержденной учетной записи.
-
Создайте QR-код и сохраните его на смартфоне.
-
Предъявляйте его в тех ситуациях, где допускается цифровая альтернатива паспорту.
-
Регулярно обновляйте код, чтобы он оставался актуальным.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка предъявить QR-код там, где его еще не принимают.
-
Последствие: отказ в обслуживании.
-
Альтернатива: иметь при себе бумажный паспорт как резерв.
-
Ошибка: передача QR-кода посторонним.
-
Последствие: риск неправомерного использования.
-
Альтернатива: хранить код только на личном устройстве и предъявлять его лично.
-
Ошибка: не обновлять приложение "Госуслуги".
-
Последствие: некорректная работа сервиса.
-
Альтернатива: устанавливать все обновления своевременно.
А что если…
А что если цифровой паспорт заменит бумажный полностью? Такой сценарий возможен, но в долгосрочной перспективе. Вероятно, бумажные документы сохранятся для резервного использования, однако в повседневной жизни большинство россиян перейдет на QR-коды и электронные удостоверения.
Плюсы и минусы QR-кода
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и легкость использования
|Зависимость от смартфона и интернета
|Ограниченная выдача данных проверяющим
|Возможные технические сбои
|Быстрое обновление информации
|Недоверие части пользователей
|Расширение сфер применения
|Требуется защита от кибермошенников
FAQ
Когда появится функция QR-кода?
Минцифры обещает запуск в ближайшее время, точных дат пока нет.
Можно ли будет летать по России только с QR-кодом?
Пока нет, для авиаперелетов требуется паспорт. Возможно, это изменится в будущем.
Безопасно ли показывать QR-код?
Да, так как система показывает только нужные данные, например возраст или ФИО, но не раскрывает лишней информации.
Мифы и правда
-
Миф: "QR-код покажет все персональные данные".
Правда: отображаются только необходимые сведения.
-
Миф: "Электронный паспорт легко подделать".
Правда: код генерируется официальным сервисом и защищен криптографией.
-
Миф: "QR-код сразу заменит бумажный паспорт".
Правда: бумажный документ остается основным, цифровой — дополнительным инструментом.
3 интересных факта
• Россия не первая страна, где внедряется электронный паспорт: аналогичные проекты работают в Эстонии и ОАЭ.
• QR-коды в госуслугах используют ту же систему защиты, что и банковские приложения.
• В 2024 году более 80% пользователей "Госуслуг" авторизовались через смартфон.
Исторический контекст
-
2010 год — запуск портала "Госуслуги".
-
2021 год — появление приложения "Госуслуги.Дом".
-
2023 год — старт пилотного проекта цифрового паспорта в Москве.
-
2025 год — подготовка к массовому внедрению QR-кодов в "ГосДоки".
