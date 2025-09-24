Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Оплата по QR-коду
Оплата по QR-коду
© www.flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribuzione 2.0 Generico
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:34

Паспорт уходит в смартфон: как QR-код заменит документы в самых неожиданных местах

Минцифры сообщило о запуске функции QR-паспорта в сервисе "ГосДоки"

Россия постепенно переходит к цифровым форматам документов. В ближайшее время на портале "Госуслуги" появится новая функция: пользователи смогут сгенерировать QR-код, который в ряде случаев станет полноценной альтернативой бумажному паспорту. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры РФ.

"Уже в ближайшем будущем в нем (сервисе "ГосДоки" — прим. ред.) появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом", — говорится в сообщении.

Как будет работать цифровой паспорт

QR-код генерируется через сервис "ГосДоки" на платформе "Госуслуг". При его предъявлении проверяющая сторона сможет увидеть только те данные, которые необходимы в конкретной ситуации. Это важный момент: система исключает избыточную передачу персональной информации.

На старте функционал будет ограниченным. Например, с цифровым аналогом паспорта можно будет:
• подтвердить возраст при покупке товаров 18+;
• получать и отправлять посылки, заказные письма;
• проходить в офисы и здания с пропускной системой;
• посещать мероприятия с возрастными ограничениями.

Возможности расширения

По мере развития проекта список сценариев использования будет расти. В будущем QR-код планируют применять для:
• получения госуслуг в МФЦ;
• подтверждения личности в частных клиниках;
• заселения в гостиницы;
• покупки SIM-карт в салонах связи;
• оформления услуг в финансовых организациях.

Таким образом, электронный паспорт постепенно станет универсальным инструментом, который можно будет использовать почти везде, где требуется удостоверение личности.

Сравнение: бумажный паспорт vs QR-код

Параметр Бумажный паспорт QR-код на "Госуслугах"
Удобство Нужно носить с собой Всегда в смартфоне
Срок действия Постоянный Генерация при необходимости
Уровень защиты Может потеряться или быть украден Показывает только нужные данные
Применение Все сферы Постепенно расширяется

Советы шаг за шагом: как использовать QR-код вместо паспорта

  1. Зайдите в сервис "ГосДоки" на портале "Госуслуги".

  2. Авторизуйтесь с помощью подтвержденной учетной записи.

  3. Создайте QR-код и сохраните его на смартфоне.

  4. Предъявляйте его в тех ситуациях, где допускается цифровая альтернатива паспорту.

  5. Регулярно обновляйте код, чтобы он оставался актуальным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка предъявить QR-код там, где его еще не принимают.

  • Последствие: отказ в обслуживании.

  • Альтернатива: иметь при себе бумажный паспорт как резерв.

  • Ошибка: передача QR-кода посторонним.

  • Последствие: риск неправомерного использования.

  • Альтернатива: хранить код только на личном устройстве и предъявлять его лично.

  • Ошибка: не обновлять приложение "Госуслуги".

  • Последствие: некорректная работа сервиса.

  • Альтернатива: устанавливать все обновления своевременно.

А что если…

А что если цифровой паспорт заменит бумажный полностью? Такой сценарий возможен, но в долгосрочной перспективе. Вероятно, бумажные документы сохранятся для резервного использования, однако в повседневной жизни большинство россиян перейдет на QR-коды и электронные удостоверения.

Плюсы и минусы QR-кода

Плюсы Минусы
Удобство и легкость использования Зависимость от смартфона и интернета
Ограниченная выдача данных проверяющим Возможные технические сбои
Быстрое обновление информации Недоверие части пользователей
Расширение сфер применения Требуется защита от кибермошенников

FAQ

Когда появится функция QR-кода?
Минцифры обещает запуск в ближайшее время, точных дат пока нет.

Можно ли будет летать по России только с QR-кодом?
Пока нет, для авиаперелетов требуется паспорт. Возможно, это изменится в будущем.

Безопасно ли показывать QR-код?
Да, так как система показывает только нужные данные, например возраст или ФИО, но не раскрывает лишней информации.

Мифы и правда

  • Миф: "QR-код покажет все персональные данные".
    Правда: отображаются только необходимые сведения.

  • Миф: "Электронный паспорт легко подделать".
    Правда: код генерируется официальным сервисом и защищен криптографией.

  • Миф: "QR-код сразу заменит бумажный паспорт".
    Правда: бумажный документ остается основным, цифровой — дополнительным инструментом.

3 интересных факта

• Россия не первая страна, где внедряется электронный паспорт: аналогичные проекты работают в Эстонии и ОАЭ.
• QR-коды в госуслугах используют ту же систему защиты, что и банковские приложения.
• В 2024 году более 80% пользователей "Госуслуг" авторизовались через смартфон.

Исторический контекст

  1. 2010 год — запуск портала "Госуслуги".

  2. 2021 год — появление приложения "Госуслуги.Дом".

  3. 2023 год — старт пилотного проекта цифрового паспорта в Москве.

  4. 2025 год — подготовка к массовому внедрению QR-кодов в "ГосДоки".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Представитель Kaspersky Андрей Сиденко: учите детей критически относиться к информации от ИИ сегодня в 10:44

Ребёнок доверился чату — и остался без аккаунта: ИИ стал новой уловкой для киберпреступников

Мошенники учатся обманывать даже школьников. Какие правила кибербезопасности помогут защитить детей от угроз в сети?

Читать полностью » iPhone 17 Pro: алюминиевый корпус оказался уязвимее титана iPhone 16 Pro сегодня в 9:18

Новый iPhone — новый страх: алюминий оказался хрупким, как никогда

Тест на прочность подтвердил уязвимость iPhone 17 Pro: алюминиевый корпус легко царапается, особенно вокруг камер. Почему Apple пошла на этот риск?

Читать полностью » Владельцы iPhone 17 пожаловались на сбои Wi-Fi и проблемы с CarPlay сегодня в 8:17

Новый iPhone, старая боль: у владельцев iPhone 17 отваливается Wi-Fi — прямо за рулем

Первые владельцы iPhone 17 столкнулись с неожиданными сбоями Wi-Fi и CarPlay. Почему это произошло и что планирует сделать Apple?

Читать полностью » Актер GTA V Стивен Огг заявил, что не испытывает интереса к GTA VI сегодня в 7:16

Он стал легендой GTA — и ему всё равно: Стивен Огг о VI части и Достоевском

Стивен Огг объяснил, почему не ждет выхода GTA VI и почему считает книги важнее видеоигр. Но при этом он не исключает возможного камео.

Читать полностью » Игру Silent Hill f взломали за несколько часов после запуска раннего доступа сегодня в 6:23

Пираты прошли Silent Hill f раньше, чем те, кто её купил: как взломали игру до релиза

Silent Hill f утекла в сеть в день раннего доступа. Почему игру взломали так быстро, и как это скажется на будущем серии?

Читать полностью » eBay приобрела норвежскую платформу секонд-хенда Tise для развития C2C-торговли сегодня в 5:16

Секонд-хенд, который нравится Gen Z: eBay берёт в команду модный стартап из Норвегии

eBay покупает Tise — социальную платформу для перепродажи одежды и интерьера. Что изменится для молодых покупателей и зачем это нужно компании?

Читать полностью » Эксперты назвали RL-среды ключом к развитию ИИ-агентов нового поколения сегодня в 4:11

ИИ стал хитрым и ленивым? Вот почему даже лучшие агенты "читерят"

Индустрия ИИ делает ставку на обучение с подкреплением. RL-среды обещают революцию, но смогут ли они действительно вывести агентов на новый уровень?

Читать полностью » Oracle назначила Клея Магоурка и Майка Сицилию содиректорами вместо Сафры Кац сегодня в 3:28

Два шефа вместо одного: в Oracle придумали новый способ управлять ИИ-империей

Oracle перестраивает руководство и усиливает участие в проекте Stargate. Как компания планирует конкурировать в гонке за лидерство в инфраструктуре ИИ?

Читать полностью »

Новости
Наука

Зоолог Николь Хьюз доказала, что кошки едят траву для выведения шерсти из желудка
Культура и шоу-бизнес

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла во Франции в возрасте 87 лет
Красота и здоровье

Перепады температуры и влажность провоцируют обострение хронических болезней
Спорт и фитнес

Врач Аржаков: отсроченная мышечная боль связана с микротравмами и воспалением волокон
Авто и мото

Mash сообщил о возможной остановке производства Lada Aura — АвтоВАЗ опроверг
Дом

Эксперты рассказали, как выбрать термос для прогулок и работы
Питомцы

Учёные: кошки лучше реагируют на короткие клички, а не на человеческие имена
Еда

Торт Наполеон по классическому рецепту: технология приготовления от кондитеров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet