Паспорт уходит в смартфон: как QR-код заменит документы в самых неожиданных местах

Россия постепенно переходит к цифровым форматам документов. В ближайшее время на портале "Госуслуги" появится новая функция: пользователи смогут сгенерировать QR-код, который в ряде случаев станет полноценной альтернативой бумажному паспорту. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры РФ.

"Уже в ближайшем будущем в нем (сервисе "ГосДоки" — прим. ред.) появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом", — говорится в сообщении.

Как будет работать цифровой паспорт

QR-код генерируется через сервис "ГосДоки" на платформе "Госуслуг". При его предъявлении проверяющая сторона сможет увидеть только те данные, которые необходимы в конкретной ситуации. Это важный момент: система исключает избыточную передачу персональной информации.

На старте функционал будет ограниченным. Например, с цифровым аналогом паспорта можно будет:

• подтвердить возраст при покупке товаров 18+;

• получать и отправлять посылки, заказные письма;

• проходить в офисы и здания с пропускной системой;

• посещать мероприятия с возрастными ограничениями.

Возможности расширения

По мере развития проекта список сценариев использования будет расти. В будущем QR-код планируют применять для:

• получения госуслуг в МФЦ;

• подтверждения личности в частных клиниках;

• заселения в гостиницы;

• покупки SIM-карт в салонах связи;

• оформления услуг в финансовых организациях.

Таким образом, электронный паспорт постепенно станет универсальным инструментом, который можно будет использовать почти везде, где требуется удостоверение личности.

Сравнение: бумажный паспорт vs QR-код

Параметр Бумажный паспорт QR-код на "Госуслугах" Удобство Нужно носить с собой Всегда в смартфоне Срок действия Постоянный Генерация при необходимости Уровень защиты Может потеряться или быть украден Показывает только нужные данные Применение Все сферы Постепенно расширяется

Советы шаг за шагом: как использовать QR-код вместо паспорта

Зайдите в сервис "ГосДоки" на портале "Госуслуги". Авторизуйтесь с помощью подтвержденной учетной записи. Создайте QR-код и сохраните его на смартфоне. Предъявляйте его в тех ситуациях, где допускается цифровая альтернатива паспорту. Регулярно обновляйте код, чтобы он оставался актуальным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка предъявить QR-код там, где его еще не принимают.

Последствие: отказ в обслуживании.

Альтернатива: иметь при себе бумажный паспорт как резерв.

Ошибка: передача QR-кода посторонним.

Последствие: риск неправомерного использования.

Альтернатива: хранить код только на личном устройстве и предъявлять его лично.

Ошибка: не обновлять приложение "Госуслуги".

Последствие: некорректная работа сервиса.

Альтернатива: устанавливать все обновления своевременно.

А что если…

А что если цифровой паспорт заменит бумажный полностью? Такой сценарий возможен, но в долгосрочной перспективе. Вероятно, бумажные документы сохранятся для резервного использования, однако в повседневной жизни большинство россиян перейдет на QR-коды и электронные удостоверения.

Плюсы и минусы QR-кода

Плюсы Минусы Удобство и легкость использования Зависимость от смартфона и интернета Ограниченная выдача данных проверяющим Возможные технические сбои Быстрое обновление информации Недоверие части пользователей Расширение сфер применения Требуется защита от кибермошенников

FAQ

Когда появится функция QR-кода?

Минцифры обещает запуск в ближайшее время, точных дат пока нет.

Можно ли будет летать по России только с QR-кодом?

Пока нет, для авиаперелетов требуется паспорт. Возможно, это изменится в будущем.

Безопасно ли показывать QR-код?

Да, так как система показывает только нужные данные, например возраст или ФИО, но не раскрывает лишней информации.

Мифы и правда

Миф: "QR-код покажет все персональные данные".

Правда: отображаются только необходимые сведения.

Миф: "Электронный паспорт легко подделать".

Правда: код генерируется официальным сервисом и защищен криптографией.

Миф: "QR-код сразу заменит бумажный паспорт".

Правда: бумажный документ остается основным, цифровой — дополнительным инструментом.

3 интересных факта

• Россия не первая страна, где внедряется электронный паспорт: аналогичные проекты работают в Эстонии и ОАЭ.

• QR-коды в госуслугах используют ту же систему защиты, что и банковские приложения.

• В 2024 году более 80% пользователей "Госуслуг" авторизовались через смартфон.

Исторический контекст