Игорь Рыбаков
© commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:21

Гуф отказал, и всё пошло по плану мести: что скрывает скандал с “Городом дорог”

Mash: Игорь Рыбаков захотел снести альбом Гуфа после отказа записать совместный трек

История, в которой пересекаются амбиции бизнесмена, музыка 2000-х и уязвлённые чувства, разгорается вокруг первого альбома рэпера Гуфа "Город дорог". Казалось бы, культовая пластинка, выпущенная в 2007 году, давно заняла своё место в истории русского рэпа. Однако сегодня она снова в центре внимания — не из-за переиздания или юбилейного тура, а по куда более скандальной причине.

Согласно информации Telegram-канала Mash, челябинский миллиардер Игорь Рыбаков намерен добиться удаления альбома с музыкальных площадок. Поводом для столь решительного шага стала личная обида: рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, отказался сотрудничать с бизнесменом, несмотря на щедрое предложение — исполнить совместную композицию за любую сумму.

Деньги не пахнут, но обиды — да

Источники утверждают, что Рыбаков предлагал Гуфу участие в совместном треке на условиях полной финансовой свободы: "любые деньги". Однако рэпер вежливо, но твёрдо отказался. На его место быстро нашёлся другой исполнитель — Витя АК-47, он же Виталий Гостюхин. Но замена, похоже, не утолила уязвлённое эго миллиардера.

"Рыбаков всё равно затаил обиду — как представилась возможность, захотел снести "Город дорог" и менять решение не собирается", — утверждает источник Mash.

В этой ситуации особенно иронично то, что альбом, в своё время воспевший дороги, свободу и городскую романтику, теперь может быть лишён своей цифровой "прописки" именно из-за ограниченности чьих-то личных амбиций.

Право на музыку или инструмент давления?

Попытка Рыбакова выкупить права на альбом оказалась не такой простой, как он, вероятно, рассчитывал. По словам продюсера Антона Пронина, купить альбом, чтобы просто уничтожить его, не получится.

"Предпринимателю не дадут купить права на альбом из-за желания уничтожить его", — объяснил Пронин в комментарии для Mash.

Более того, у "Города дорог" появился ещё один, куда более загадочный претендент. Речь идёт об иностранном бизнесмене, имя которого пока не раскрывается. Этот таинственный покупатель якобы предложил 12 биткоинов — это примерно 110 миллионов рублей — за право обладать релизом. Предположительно, у него совсем иные планы на легендарный альбом, нежели стирание с музыкальной карты.

