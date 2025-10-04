Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мумия
Мумия
© Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:25

Колумбийские мумии показали свои лица: как цифровые технологии разговорили мёртвых

В Колумбии учёные сняли посмертные маски с мумий

Археология сегодня всё чаще опирается на цифровые методы. Одним из последних примеров стала виртуальная реконструкция четырёх мумий из колумбийских Анд. Эти люди жили в период между XIII и XVIII веками, а при жизни их лица закрывали посмертные маски из воска, смолы, кукурузы и глины. Благодаря современным технологиям учёные смогли "снять" эти маски виртуально и показать, как могли выглядеть древние жители Анд.

Необычная практика

Мумии из Восточных Кордильер — единственные в Колумбии, у которых сохранились посмертные маски. Такая традиция была широко распространена в других регионах Южной Америки, но здесь это скорее исключение. Маски повреждены: у всех отсутствуют носы и части основания, но сохранились декоративные бусины вокруг глаз.

Сами мумии принадлежали:

  • ребёнку 6-7 лет;

  • женщине около 60 лет;

  • двум мужчинам молодого возраста.

Радиоуглеродные датировки показали, что они жили между 1216 и 1797 годами.

"Демаскировка" черепов

Для исследования использовали компьютерную томографию. Черепы с масками сканировали послойно, создавая трёхмерные изображения. После этого команда исследователей "цифровым скальпелем" удалила маски, обнажив форму костей.

Далее при помощи специализированного софта на черепы "наложили" мышцы, мягкие ткани и жир. Это похоже на виртуальную скульптуру, где кости становятся каркасом для будущего лица.

"Мы фактически демаскировали череп цифровым способом", — рассказала руководитель проекта Face Lab Джессика Лю.

Сравнение реконструкций

Индивид Возраст Маска Метод реконструкции Особенности
Ребёнок 6-7 лет Маска из смолы, глины Мышцы + добавлен слой жира Самая условная реконструкция
Женщина ~60 лет Маска из воска, кукурузы Мышцы + ткани Нет данных по мягким тканям женщин региона
Молодой мужчина №1 20-30 лет Маска из смолы Использованы данные о толщине тканей мужчин Более точная реконструкция
Молодой мужчина №2 20-30 лет Маска из глины Та же методика Сопоставимая точность

Как шаг за шагом создают лицо

  1. Сканирование черепа с помощью КТ.

  2. Удаление слоя маски в цифровой модели.

  3. Наложение мышц на основе анатомических данных.

  4. Добавление мягких тканей и жировых прослоек.

  5. Определение формы носа по костям.

  6. Выбор цвета кожи, глаз, волос.

  7. Финальная детализация — ресницы, морщины, текстура кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать реконструкцию как точный портрет.
    Последствие: искажение исторической правды.
    Альтернатива: трактовать результат как вероятный облик.

  • Ошибка: использовать усреднённые данные без поправок.
    Последствие: лица выглядят "одинаковыми".
    Альтернатива: учитывать индивидуальные особенности черепа.

  • Ошибка: игнорировать культурный контекст масок.
    Последствие: потеря понимания ритуала.
    Альтернатива: рассматривать маску и лицо как единое культурное явление.

А что если…

Что если сами маски отражали представления о загробной жизни? Возможно, они символизировали не конкретное лицо, а дух или род. В этом случае цифровые реконструкции дают лишь один пласт информации, а второй по-прежнему скрыт в символике масок.

Плюсы и минусы цифровых реконструкций

Плюсы Минусы
Возможность "увидеть" людей прошлого Нет данных для детей и женщин региона
Сохранность черепов после сканирования Лица не могут считаться точными
Высокая детализация (морщины, текстура) Субъективность на этапе текстурирования
Совмещение археологии и цифровых технологий Долгий и дорогостоящий процесс

FAQ

Зачем были нужны посмертные маски?
Скорее всего, для ритуалов и защиты лица в загробной жизни.

Насколько точна реконструкция?
Она отражает возможный облик, но не является фотографическим портретом.

Какие материалы использовались для масок?
Смола, глина, воск и кукурузная масса.

Мифы и правда

  • Миф: реконструкция даёт абсолютно точное лицо.
    Правда: это лишь вероятный вариант.

  • Миф: маски служили украшением.
    Правда: они имели сакральное значение.

  • Миф: мумии из Анд все одинаковы.
    Правда: каждая группа имела свои традиции.

Три интересных факта

  1. Маски были украшены бусинами, подчеркивающими глаза.

  2. Цвет кожи и глаз для реконструкции выбирали, ориентируясь на современные этнографические данные.

  3. Это единственный известный случай подобных масок в Колумбии.

Исторический контекст

1216-1797 годы — жизнь этих людей в Андах.

XIII-XV века — расцвет доколумбовых культур региона.

XVI век — приход испанцев и разрушение традиций.

XXI век — виртуальная реконструкция на основе КТ.

