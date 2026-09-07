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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:02

Молодежь все чаще теряет жалуется на забывчивость: вот что незаметно меняет работу мозга

Жалобы молодежи на когнитивные нарушения связаны не с патологическими изменениями мозга, а с привычкой полагаться на технологии, заявила невролог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины медицинского института НИУ БелГУ Галина Калмыкова. В комментарии NewsInfo эксперт пояснила, что состояние, которое часто называют цифровой деменцией, на деле является формой зависимости от внешних подсказок и избыточного потока информации.

Ранее сообщалось, что так называемая цифровая деменция затронула молодежь в возрасте от 16 до 28 лет. Около 86 процентов представителей поколения зумеров отмечают у себя постоянную забывчивость, ощущение затуманенного сознания и неспособность концентрироваться на длительных задачах, включая чтение книг.

Специалисты подчеркивают, что гаджеты лишают нас памяти, подменяя собой естественные функции нейронных связей.

Калмыкова отмечает, что мозг современного человека перегружен бесполезными данными из-за бесконтрольного потребления контента в смартфонах и планшетах. По ее мнению, широкое использование искусственного интеллекта для решения повседневных задач ведет к утрате навыка самостоятельного мышления. Ситуация осложняется тем, что доступность любой информации в сети избавляет от необходимости тренировать память. Часто мозг может блокировать действия, если человек привык моментально получать готовые ответы вместо поиска решения.

"Зачем человеку думать, если он может быстренько найти подсказку? То, что происходит, нельзя назвать деменцией, это можно назвать зависимостью от компьютера, от каких-то игр, от подсказок. Наверное, надо просто ограничить время работы с гаджетами", — пояснила Калмыкова.

Невролог подчеркивает, что мозг адаптируется к экономии ресурсов, что со временем входит в привычку. Этот процесс схож с бытовой автоматизацией: роботы-пылесосы и стиральные машины упростили жизнь, но аналогичный подход к интеллектуальной деятельности ведет к снижению когнитивных способностей.

Эксперт призывает не путать лень и цифровую зависимость с реальным медицинским диагнозом деменции, который требует лекарственной терапии. Нередко потребление коротких видео усугубляет проблемы с вниманием, создавая ложное ощущение интеллектуальной усталости.

"Сначала человек боится термина "деменция", а потом он скажет: "Я же болен. Отстаньте от меня". Нет, ты здоров, просто ты лентяй, зависим от компьютера, и ты сам можешь все изменить", — отметила невролог.

Для восстановления ясности ума врач рекомендует жестко контролировать экранное время и возвращаться к традиционным методам развития интеллекта. Чтение художественной литературы, изучение языков и физическая активность помогают укрепить нервную систему.

Важно вовремя переключаться на реальную жизнь, говорит невролог. Особое внимание стоит уделить воспитанию детей, так как мультик на планшете часто становится суррогатом внимания родителей, мешая нормальному развитию ребенка.

В качестве эффективных методов профилактики Калмыкова выделила занятия спортом, танцами и упражнения на координацию, которые синхронизируют работу полушарий мозга. Она призвала молодежь не расслабляться и не искать у себя болезни там, где требуется лишь дисциплина и изменение режима дня.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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