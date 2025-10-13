Когда в нью-йоркском зале медленно гас свет и официанты подавали десерт, гости третьего ежегодного гала-вечера Project Healthy Minds ещё не спешили расходиться. Атмосфера оставалась торжественной — впереди была кульминация вечера: вручение награды "Гуманитарный деятель года". В этом году её удостоились принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, — за создание "Родительской сети" (Parents Network), инициативы их благотворительного фонда Archewell Foundation.

Семьи против цифрового давления

Проект Сассексов объединяет родителей, чьи дети пострадали от влияния социальных сетей. Фонд помогает им делиться историями и искать пути защиты детей в мире, где границы между реальностью и онлайн-пространством почти стерлись.

Организация Project Healthy Minds, проводившая вечер, специализируется на психическом здоровье и бесплатных программах поддержки для молодёжи. В этот вечер и на последовавшей за ним конференции речь шла о поколении, выросшем под постоянным светом экранов, — и о том, какие последствия это несёт.

"Четыре тысячи. Именно столько семей сейчас представляет Центр правовой защиты жертв социальных сетей", — сказал принц Гарри, принимая награду.

Эти цифры, подчеркнул он, — лишь вершина айсберга. Гарри говорил о родителях, которые осмелились пойти против гигантов технологической индустрии, потративших миллионы на то, чтобы скрыть правду.

"Наживаются на детях"

Принц обвинил крупные корпорации — от Meta* до Apple - в том, что их алгоритмы создаются ради прибыли, а не ради людей. Он напомнил, что социальные сети не просто собирают данные пользователей, но и эксплуатируют детей, превращая их внимание в товар.

"Каждые пять минут они сталкивались с вредоносным взаимодействием", — добавил он, рассказывая об исследовании, в котором специалисты, выдавая себя за детей, тестировали популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта.

По словам Гарри, эти вредные ответы создавались не случайно — они отражали внутренние алгоритмы самой компании, продвигающей опасный контент.

Новое партнёрство

Главной новостью вечера стало объявление о сотрудничестве Parents Network с организацией ParentsTogether, выступающей за безопасность детей в интернете. Вместе они намерены добиваться законодательных мер, ограничивающих влияние социальных сетей на несовершеннолетних.

Для Сассексов тема не нова. В апреле принц уже встречался с молодыми активистами в Бруклине, а в январе пара раскритиковала Meta* за попытку под видом "защиты свободы слова" смягчить политику модерации.

Кризис молодого поколения

Исследования последних лет показывают прямую связь между зависимостью от соцсетей и ростом тревожности, депрессии и одиночества среди подростков. Поэтому уже на следующий день после гала-вечера в Нью-Йорке прошёл Фестиваль психического здоровья, организованный Project Healthy Minds.

Первую панель под названием "Как обстоят дела у молодёжи в цифровую эпоху" представил Гарри. Среди участников была Кэти — девушка, которая в 12 лет попала под влияние TikTok, где алгоритм заваливал её видео о диетах. Позже у неё диагностировали расстройство пищевого поведения.

На сцене выступила и Изабель Сандерленд, руководительница политики организации Design It For Us, продвигающей идею "безопасного дизайна" соцсетей.

"Я пришла к выводу, что это разработано компаниями-владельцами социальных сетей, чтобы усилить зависимость", — сказала она.

Когда детство заменили алгоритмы

Следующая панель, посвящённая детям, проходила при участии Меган и журналистки Кэти Курик. Главным спикером стал Джонатан Хайдт, автор книги "Тревожное поколение".

Он говорил о том, что уровень тревожности и депрессии у подростков растёт, дети теряют навыки общения, а мальчики всё чаще уходят в зависимость от видеоигр.

"Игра — это развитие мозга", — отметил профессор Джонатан Хайдт.

Он напомнил, что даже "скука" когда-то служила психике естественной паузой для восстановления, но сегодня её заменили короткие ролики и бесконечная лента TikTok.

Родители, которые не сдались

Особое впечатление произвёл рассказ Эми Невилл, представительницы Parents' Network и президента фонда Александра Невилла. Её сын умер после покупки поддельных таблеток через Snapchat.

"Я быстро поняла, что семьи по всем Штатам просыпаются и находят своих детей мёртвыми", — сказала она.

Её слова отозвались в сердце каждой матери в зале. Следом на сцену поднялась Кирстен, мама той самой Кэти. Она призналась, что каждый вечер проверяла телефон дочери, но не знала, что TikTok формирует для неё поток опасного контента.

"Это был не тот контент, который искала моя дочь, а тот, который она постоянно получала", — сказала она.

Совместное действие вместо молчания

Выступления родителей, специалистов и исследователей слились в единое послание: обществу пора действовать. Требуются реальные законы, прозрачные алгоритмы и ответственность платформ.

Меган завершила вечер словами, ставшими эмоциональным лейтмотивом мероприятия:

"Мы можем и мы создадим движение, которого заслуживают все семьи и все дети", — сказала герцогиня.

А что если…

А что если технологические гиганты действительно будут нести ответственность за контент, который видят дети? Эксперты считают, что даже частичная прозрачность алгоритмов и ограничения рекомендаций по возрасту могли бы снизить процент тревожных расстройств у подростков. Некоторые страны, включая Канаду и Австралию, уже разрабатывают законопроекты о "цифровом благополучии".

Плюсы и минусы соцсетей для молодёжи

Плюсы Минусы Возможность самовыражения Зависимость от одобрения Доступ к знаниям и общению Повышенная тревожность Быстрая связь с друзьями Токсичные сравнения и кибербуллинг Онлайн-поддержка Нарушение сна и концентрации Площадка для инициатив Потеря чувства реальности

FAQ

Как защитить ребёнка от вредного контента?

Используйте семейные настройки, временные лимиты и регулярно обсуждайте с детьми, что они видят в сети.

Что делать, если подросток уже зависим от соцсетей?

Обратиться к психологу, специализирующемуся на цифровой зависимости. Многие сервисы, включая Project Healthy Minds, предоставляют бесплатные консультации.

Какие платформы считаются наиболее безопасными?

Те, где реализован контроль за рекомендациями: Pinterest, BeReal, а также образовательные соцсети с модерацией контента.

Мифы и правда

Миф: "Соцсети просто отражают реальную жизнь".

Правда: Алгоритмы формируют её искажённое восприятие, усиливая тревожность.

Миф: "Подростки могут сами контролировать экранное время".

Правда: Исследования показывают, что механизмы дофаминовой зависимости делают это крайне сложным без внешнего контроля.

Миф: "Запреты — лучший способ".

Правда: Эффективнее — образование, разговор и участие родителей.

3 факта о цифровом поколении

Средний подросток проводит в соцсетях более 4 часов в день. Каждая третья девочка сталкивается с контентом, связанным с внешностью или диетами, в первую неделю использования TikTok. Более 70% родителей считают, что интернет делает их детей более тревожными.

Исторический контекст

Первая волна критики соцсетей началась ещё в 2018 году, когда Facebook оказался под огнём из-за утечки данных Cambridge Analytica. С тех пор тема безопасности детей стала одной из ключевых в общественных дебатах. И если раньше казалось, что борьба с цифровыми корпорациями обречена, сегодня всё больше родителей, активистов и политиков требуют перемен.



*запрещена в РФ