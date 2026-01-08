Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:46

Ваш полис больше не бумажка: шокирующие цифры перехода на цифровой ОМС в 2025 году

Через Госуслуги записались к врачу более 50 миллионов раз в 2025 году — Минцифры

За прошедший год цифровые медицинские сервисы стали для миллионов россиян привычным инструментом взаимодействия с системой здравоохранения. Онлайн-запись к врачу, оформление документов и доступ к медицинской информации все чаще происходят без визитов в регистратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства цифрового развития.

Запись к врачу через портал

В Минцифры сообщили, что в 2025 году через портал "Госуслуги" было зафиксировано более 50 миллионов успешных записей к врачу. Этот показатель отражает устойчивый рост доверия пользователей к электронным сервисам и постепенный отказ от традиционных офлайн-способов записи на прием.

В ведомстве подчеркнули, что онлайн-запись стала одной из самых востребованных функций портала. Она позволяет гражданам выбирать медицинские организации, специалистов и удобное время приема без личного посещения поликлиник.

Цифровые полисы и медицинские документы

Помимо записи к врачу, пользователи портала активно оформляли цифровые документы. В течение года через "Госуслуги" было выдано свыше 68 миллионов цифровых полисов обязательного медицинского страхования. Электронный формат позволяет использовать полис без бумажного носителя и упрощает доступ к медицинским услугам.

Также, по данным министерства, гражданам стали доступны более 1,3 миллиарда электронных медицинских документов. Их можно просматривать и скачивать в личном кабинете, что упрощает контроль за историей лечения и результатами обследований.

Развитие цифрового здравоохранения

В Минцифры отмечают, что рост числа операций через портал связан с расширением функционала и интеграцией медицинских информационных систем. Электронные сервисы позволяют сократить нагрузку на медучреждения и повысить удобство для пациентов.

Ведомство рассматривает итоги 2025 года как подтверждение того, что цифровые решения становятся неотъемлемой частью системы здравоохранения. Дальнейшее развитие портала "Госуслуги" планируется с учетом уже накопленного пользовательского опыта и растущего спроса на онлайн-услуги.

