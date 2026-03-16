За какие диагнозы ГИБДД будет лишать прав в 2027 году?
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:26

Лишение водительских прав после визита к врачу в 2027 году: как это работает, базы Минздрава и ГИБДД, список заболеваний

Безопасность за рулём вышла на новый уровень: доступ нижегородцев к управлению автомобилем будет зависеть данных врача

В России внедряется цифровая система мониторинга состояния здоровья автомобилистов в режиме реального времени. Реализация проекта позволит оперативно выявлять противопоказания к управлению транспортным средством, обеспечивая тем самым повышение безопасности на дорогах. Новые регуляторные нормы вступят в юридическую силу с марта 2027 года.

Как сообщает ИА "В городе N", механизм контроля предполагает автоматическую интеграцию данных из системы ЕГИСЗ в ведомственные базы МВД, что исключает необходимость ожидания планового переоформления прав. При выявлении критических ограничений по состоянию здоровья статус водительского удостоверения будет мгновенно деактивирован, отметил представитель нижегородского Минздрава Алексей Никонов.

Процедурный алгоритм предусматривает жесткие временные рамки для реабилитации и контроля состояния граждан. После аннулирования документа водитель обязан в течение тридцати календарных дней пройти повторную медицинскую комиссию для подтверждения восстановления функций организма. В случае успешного завершения лечения и снятия медицинских ограничений право на управление автомобилем будет возвращено владельцу на основании нового экспертного заключения.

Важно учитывать, что установленные правила имеют существенные исключения, касающиеся долгосрочных патологий. К ним относятся серьезные психические расстройства, хронические зависимости и тяжелые неврологические диагнозы. В подобных ситуациях восстановление водительских прав невозможно, так как данные заболевания представляют перманентную угрозу для всех участников дорожного движения.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Андрей Чернов
Андрей Чернов — автоюрист (ЮФУ) с 15-летним стажем. Эксперт по ДТП, спорам с СК (ОСАГО/КАСКО) и оспариванию штрафов. Защитил права в 500+ делах.

