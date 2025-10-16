Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:35

Одна против системы: как логопед из Омска доказала в суде, что власть не имеет права затыкать граждан

В Омске горожанка отстояла своё право задавать "неудобные" вопросы властям в Сети

В Омске логопед и общественная активистка Татьяна Пальшина выиграла суд у городской администрации, доказав, что чиновники незаконно заблокировали её аккаунт в официальном паблике мэрии во «ВКонтакте». Решение принял Омский областной суд, признав действия муниципалитета нарушающими право граждан на доступ к информации.

За что омичку «забанили»

Пальшина активно участвовала в обсуждениях благоустройства города и поднимала вопросы экологии. По её словам, она обратила внимание на то, что вместо 300 обещанных деревьев возле кинотеатра «Маяковский» высадили лишь около сотни. Женщина зафиксировала нарушения, опубликовала фотографии и задала чиновникам «неудобные вопросы». Пост набрал более 30 тысяч просмотров, вызвав бурное обсуждение.

После этого аккаунт активистки был внесён в «чёрный список» паблика, и она лишилась возможности писать комментарии.

«Я считаю, что блокировка была необоснованной — просто потому, что я указывала на проблемы и бездействие власти», — рассказала Татьяна.

Полгода борьбы и судебная победа

Женщина направляла жалобы в прокуратуру и Роскомнадзор, добившись разблокировки. После этого она обратилась в суд с требованием признать действия администрации незаконными и компенсировать моральный ущерб.

Первомайский районный суд Омска отказал в иске, но апелляция в областном суде изменила решение. Коллегия выяснила, что блокировка была произведена единолично сотрудником департамента информационной политики, без уведомления гражданки и без объяснения причин.

Суд установил, что комментарии Пальшиной не содержали оскорблений, обсценной лексики или провокаций, а потому ограничение доступа было произвольным.

«Публичные аккаунты органов власти — это не частные страницы, а площадки для диалога с гражданами», — указано в решении суда.

Значение дела

Юрист и правозащитник Иван Козлов отметил, что это первое подобное решение в России, где суд признал незаконной блокировку гражданина органом власти в соцсетях.

«Этот случай задаёт важный прецедент: власть должна быть прозрачной и ответственной даже в цифровом пространстве», — подчеркнул он.

Моральную компенсацию Пальшиной суд не присудил, но взыскал с мэрии госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

В мэрии решение пока не приняли окончательно

В администрации Омска заявили, что рассматривают возможность обжалования решения. Сотрудник, заблокировавший Пальшину, установлен, однако до завершения всех процедур к нему мер не применяют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Югре подешевели овощи и продукты борщевого набора — свекла стала дешевле на 42% 14.10.2025 в 23:37
Цены на продукты в Югре упали на треть: что стало дешевле и как это повлияет на ваш кошелек

В Югре стоимость борщевого набора снизилась на треть, а некоторые продукты стали дороже. Узнайте, какие товары подешевели и какие наоборот подорожали в последние месяцы.

Читать полностью » Ханты-Мансийский автономный округ выделит 395 миллионов рублей на новое оборудование для аэропортов 14.10.2025 в 22:56
Технологии будущего в Ханты-Мансийске: что новое оборудование сделает с аэропортами региона

Ханты-Мансийский автономный округ выделяет более 395 миллионов рублей на модернизацию аэропортов. Что нового появится в инфраструктуре региона и как это повлияет на безопасность пассажиров? Узнайте все подробности.

Читать полностью » Сургут вошёл в топ-10 городов России по уровню зарплат — 129,2 тыс. рублей в месяц 14.10.2025 в 10:17
129 тысяч в месяц — и это не Москва: Сургут вошёл в топ городов с самыми высокими зарплатами

Сургут вошёл в десятку городов России с самыми высокими зарплатами. Средний доход жителей достиг 129 тысяч рублей, а в Ханты-Мансийске и Нижневартовске — более 100 тысяч.

Читать полностью » В Югре чаще всего диагностируют гипертонию, ишемическую болезнь сердца и бронхит — Пироговский университет 14.10.2025 в 9:21
Сердце, лёгкие и нервы не выдерживают: с чем чаще всего болеют на Севере

Медики назвали болезни, которыми чаще всего страдают жители Югры. На Севере лидируют гипертония, болезни сердца и бронхиты, а зимой усиливаются депрессии из-за нехватки солнца.

Читать полностью » Жители Югры выбрали школы с лучшей атмосферой и педагогами — результаты опроса 2ГИС 14.10.2025 в 8:26
Не баллы, а тепло: какие школы Югры выбрали родители и дети, а не рейтинги

Родители и ученики Югры выбрали лучшие школы в 2ГИС: в Нижневартовске и Сургуте лидируют учреждения для детей с ОВЗ, а в Ханты-Мансийске — школа № 5.

Читать полностью » В ЯНАО предприниматель привлечена к ответственности за торговлю водой без цифровой маркировки 14.10.2025 в 7:26
Продала воду — получила суд: за что предпринимателю из Нового Уренгоя запретили торговать

Суд в Новом Уренгое обязал предпринимателя прекратить продажу упакованной воды без проверки кодов маркировки и опубликовать решение для информирования покупателей.

Читать полностью » В Тюмени объявлен набор женщин с медобразованием на службу по контракту — Минобороны 14.10.2025 в 6:26
Белый халат — в камуфляж: кто из тюменок может попасть под контракт с Минобороны

Жительницы Тюменской области с медицинским образованием и опытом работы смогут заключить контракт с Минобороны и получить до 3,4 миллиона рублей единовременных выплат.

Читать полностью » В Тюменской области зафиксирован рост просрочек по ипотечным кредитам — 0,61% в 2025 году 14.10.2025 в 5:46
321 миллиард и растущие просрочки: как меняется ипотечная карта Тюменской области

В Тюменской области доля просрочек по ипотеке выросла с 0,37% до 0,61%, но регион вошёл в топ-5 России по досрочному погашению кредитов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
В Московской области камеры фотовидеофиксации за 9 месяцев выписали более 26 млн штрафов
Туризм
С 16 октября 2025 года виза по прилёте в Шри-Ланку отменена — туристам нужна ETA заранее
Питомцы
Собаки способны сознательно обманывать людей ради выгоды
Наука
Университет Макгилла разработал инновационный метод восстановления голоса с помощью гидрогеля
ЮФО
В Крыму зафиксировали первые заморозки этой осенью: температура опустилась до –3 градусов
Спорт и фитнес
Криштиану Роналду поддерживает физическую форму после 35 лет благодаря строгому режиму питания и тренировок
Еда
Зира, куркума и шафран признаны основными специями мировой кухни — обзор применения
Наука
В итальянском озере Меццано обнаружены 600 свай древнего поселения бронзового века
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet