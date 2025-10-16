Одна против системы: как логопед из Омска доказала в суде, что власть не имеет права затыкать граждан

В Омске логопед и общественная активистка Татьяна Пальшина выиграла суд у городской администрации, доказав, что чиновники незаконно заблокировали её аккаунт в официальном паблике мэрии во «ВКонтакте». Решение принял Омский областной суд, признав действия муниципалитета нарушающими право граждан на доступ к информации.

За что омичку «забанили»

Пальшина активно участвовала в обсуждениях благоустройства города и поднимала вопросы экологии. По её словам, она обратила внимание на то, что вместо 300 обещанных деревьев возле кинотеатра «Маяковский» высадили лишь около сотни. Женщина зафиксировала нарушения, опубликовала фотографии и задала чиновникам «неудобные вопросы». Пост набрал более 30 тысяч просмотров, вызвав бурное обсуждение.

После этого аккаунт активистки был внесён в «чёрный список» паблика, и она лишилась возможности писать комментарии.

«Я считаю, что блокировка была необоснованной — просто потому, что я указывала на проблемы и бездействие власти», — рассказала Татьяна.

Полгода борьбы и судебная победа

Женщина направляла жалобы в прокуратуру и Роскомнадзор, добившись разблокировки. После этого она обратилась в суд с требованием признать действия администрации незаконными и компенсировать моральный ущерб.

Первомайский районный суд Омска отказал в иске, но апелляция в областном суде изменила решение. Коллегия выяснила, что блокировка была произведена единолично сотрудником департамента информационной политики, без уведомления гражданки и без объяснения причин.

Суд установил, что комментарии Пальшиной не содержали оскорблений, обсценной лексики или провокаций, а потому ограничение доступа было произвольным.

«Публичные аккаунты органов власти — это не частные страницы, а площадки для диалога с гражданами», — указано в решении суда.

Значение дела

Юрист и правозащитник Иван Козлов отметил, что это первое подобное решение в России, где суд признал незаконной блокировку гражданина органом власти в соцсетях.

«Этот случай задаёт важный прецедент: власть должна быть прозрачной и ответственной даже в цифровом пространстве», — подчеркнул он.

Моральную компенсацию Пальшиной суд не присудил, но взыскал с мэрии госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

В мэрии решение пока не приняли окончательно

В администрации Омска заявили, что рассматривают возможность обжалования решения. Сотрудник, заблокировавший Пальшину, установлен, однако до завершения всех процедур к нему мер не применяют.