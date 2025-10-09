Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:20

Цифровой след не стирается: вот почему даже после удаления аккаунтов вы остаетесь в интернете

Эксперт Дворянский: удалить данные из интернета полностью невозможно

Даже если человек решит стереть своё присутствие в интернете, следы его активности могут остаться на платформах, в архивах и базах данных. Об этом сообщил ресурс Pravda.Ru, цитируя слова директора по информационной безопасности ГК "Элемент" Александра Дворянского.

"Для обычного человека это достаточно сложно. Технологически это возможно, но реально добиться полного удаления трудно", — пояснил директор по информационной безопасности Александр Дворянский.

По словам специалиста, полностью очистить цифровой след технически реально, но на практике почти недостижимо. Интернет хранит информацию в резервных копиях, кэше поисковиков и на сторонних ресурсах. Гораздо надёжнее — не размещать избыточные данные о себе изначально.

"Человек, как правило, сам оставляет много данных — участвует в опросах, заполняет анкеты, указывает свои контакты в программах лояльности. Из этого легко составить его цифровой портрет", — отметил Дворянский.

Как не стать "открытой книгой" в сети

Эксперт советует пользователям соблюдать "гигиену данных": размещать только минимально необходимую информацию и контролировать, что именно они передают в интернет.

  1. Перед регистрацией на сайте проверять, зачем именно нужны те или иные данные.

  2. Не указывать личные контакты, если это не обязательно.

  3. Использовать отдельную почту для подписок и сервисов.

  4. Настроить двухфакторную аутентификацию и регулярно менять пароли.

"Лучше минимизировать личные данные, указывать только то, что действительно нужно. Это снижает риски и помогает сохранить конфиденциальность", — подчеркнул Александр Дворянский.

Сравнение: как удаляются данные в разных сервисах

Сервис Возможность полного удаления Срок деактивации Хранение резервных данных
Соцсети (VK) Частично 30-90 дней Да, на серверах компании
Мессенджеры (Telegram, WhatsApp) Частично До 1 месяца Возможен бэкап в облаке
Почтовые сервисы (Gmail, Yandex) Полностью 30 дней Копии писем сохраняются
Государственные порталы Нет - Информация хранится постоянно

Советы шаг за шагом

  1. Удалить или деактивировать аккаунты в соцсетях и мессенджерах.

  2. Очистить историю поиска и данные браузеров.

  3. Удалить старые публикации и фотографии, особенно с метками геолокации.

  4. Связаться с администрацией сайтов, где размещена личная информация, с просьбой об удалении.

  5. Проверить кэш поисковиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: публикация личных данных в открытом доступе.

  • Последствие: рост вероятности фишинговых атак, утечки данных.

  • Альтернатива: хранить информацию в защищённых облаках с шифрованием.

  • Ошибка: использование одного пароля для всех сервисов.

  • Последствие: компрометация сразу нескольких аккаунтов.

  • Альтернатива: менеджеры паролей (1Password, Bitwarden).

  • Ошибка: полагаться только на удаление аккаунта.

  • Последствие: остаточные данные сохраняются в бэкапах.

  • Альтернатива: ручное обращение в техподдержку с запросом удаления резервных копий.

А что если… полностью отказаться от соцсетей?

По мнению эксперта, это частично снижает риски, но не гарантирует анонимности.

"Если человек не использует соцсети и мессенджеры, злоумышленникам будет сложнее до него добраться", — пояснил Дворянский.

Даже после удаления аккаунтов остаются базы партнёрских сервисов, копии в поисковых системах и утечки старых данных.

Плюсы и минусы полного удаления

Плюсы Минусы
Снижение количества каналов, через которые возможны атаки Потеря доступа к онлайн-сервисам
Минимизация цифрового следа Данные могут сохраниться в бэкапах
Повышение приватности Ограничение общения и работы в сети

FAQ

Можно ли полностью удалить информацию о себе из интернета?
Технически да, но на практике крайне трудно — следы сохраняются в архивах и кэше поисковиков.

Как быстро удаляются данные после деактивации аккаунта?
В среднем от 30 до 90 дней, в зависимости от платформы.

Какие сервисы хранят данные дольше всего?
Государственные порталы и международные соцсети, где информация может сохраняться бессрочно.

Мифы и правда

  • Миф: после удаления страницы информация исчезает навсегда.
    Правда: данные могут оставаться в архивах и на серверах компании.

  • Миф: VPN делает вас полностью анонимным.
    Правда: VPN скрывает IP, но не защищает от слежки через аккаунты и куки.

  • Миф: безопаснее пользоваться только зарубежными мессенджерами.
    Правда: отечественные платформы адаптированы под российские стандарты защиты данных.

3 интересных факта

  1. Google может хранить удалённые данные до 180 дней.

  2. Некоторые сервисы используют "цифровые отпечатки" устройств для идентификации даже без cookies.

  3. Закон "О персональных данных" в России требует, чтобы операторы удаляли информацию только по письменному запросу пользователя.

Исторический контекст

Первые случаи попыток "исчезновения из интернета" стали массовыми в начале 2010-х, когда пользователи начали осознавать масштаб утечек данных. С тех пор появилась практика "права на забвение", закреплённая в законодательстве многих стран.

"В любом случае важно осознанно подходить к размещению информации в интернете и помнить, что цифровой след остаётся даже после удаления аккаунтов", — подчеркнул Александр Дворянский.

