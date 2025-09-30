Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка смотрит в телефон
Девушка смотрит в телефон
© https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:18

Цифровая пандемия: глаза россиян не выдерживают экранов

Врачи сообщили о "пандемии" синдрома сухого глаза среди офисных работников — Mash

Рост популярности гаджетов в России привёл к неожиданным последствиям: офтальмологи фиксируют резкий рост случаев синдрома сухого глаза. Telegram-канал Mash сообщает о настоящей "пандемии" этого состояния, когда офисные работники и активные пользователи смартфонов жалуются на жжение, покраснение и чувство "песка" в глазах.

Симптомы и риски

На первых этапах проявляется лёгкий дискомфорт: усталость, сухость и снижение концентрации. Но при игнорировании жалоб это может привести к осложнениям:

  • хронический конъюнктивит,

  • воспаление роговицы,

  • повреждение тканей глаза,

  • в тяжёлых случаях — к угрозе частичной потери зрения.

Кто в группе риска

  • Люди старше 40 лет, которые 10-15 лет работают за компьютером.

  • Офисные сотрудники, ежедневно проводящие за экранами 6-10 часов.

  • Жители городов с высокой загазованностью и низким уровнем влажности воздуха.

  • Люди, испытывающие хронический стресс и переутомление.

Сравнение: "здоровый глаз" и "синдром сухого глаза"

Показатель Здоровый глаз Синдром сухого глаза
Слезная плёнка Стабильная, защищает роговицу Нарушена, роговица остаётся незащищённой
Симптомы Отсутствуют Жжение, сухость, покраснение
Утомляемость Нормальная Повышенная даже при небольшой нагрузке
Риски Нет Конъюнктивит, повреждение роговицы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать первые симптомы.
    Последствие: хронические воспаления и ухудшение зрения.
    Альтернатива: раннее обращение к офтальмологу.

  • Ошибка: Пользоваться гаджетами без перерывов.
    Последствие: перегрузка глаз.
    Альтернатива: правило 20-20-20 (каждые 20 минут смотреть на объект в 20 футах 20 секунд).

  • Ошибка: Работать при сухом воздухе.
    Последствие: быстрое испарение слезной плёнки.
    Альтернатива: увлажнитель воздуха и регулярные прогулки.

А что если…

…синдром сухого глаза станет хроническим для миллионов россиян? Тогда офтальмологическая помощь может стать одной из самых востребованных медицинских услуг, а профилактика зрения будет обязательной частью корпоративных программ здоровья.

Плюсы и минусы гаджетов для глаз

Плюсы Минусы
Доступ к информации и работе Длительное напряжение глаз
Удобство общения и развлечений Нарушение сна из-за "синего света"
Возможность онлайн-диагностики Риск хронической усталости глаз

Советы по профилактике

  1. Делать гимнастику для глаз каждые 2-3 часа.

  2. Использовать увлажняющие капли по назначению врача.

  3. Работать при хорошем освещении.

  4. Ограничить экранное время перед сном.

  5. Пить достаточно воды для нормального увлажнения организма.

FAQ

Можно ли полностью вылечить синдром сухого глаза?
Да, при своевременном лечении и изменении образа жизни симптомы исчезают.

Какие капли лучше использовать?
Подбирать увлажняющие средства нужно только по рекомендации офтальмолога.

Насколько опасно игнорировать проблему?
В долгосрочной перспективе это может привести к повреждению роговицы и снижению зрения.

Мифы и правда

  • Миф: "Синдром сухого глаза бывает только у пожилых".
    Правда: он встречается и у молодых офисных работников.

  • Миф: "Достаточно просто капать любые капли".
    Правда: неподходящие капли могут усугубить состояние.

  • Миф: "Если глаза устали, нужно просто поспать".
    Правда: сон помогает, но без комплексного подхода проблема не исчезнет.

3 факта о синдроме сухого глаза

  1. В России фиксируется рост обращений к офтальмологам с этой проблемой.

  2. Главные факторы риска — гаджеты, стресс, экология и возраст.

  3. При ранней диагностике и профилактике осложнений можно избежать.

Исторический контекст

  • В 2000-е синдром сухого глаза называли "болезнью офисных работников".

  • В 2010-е проблема стала глобальной из-за распространения смартфонов.

  • В 2020-е её начали называть "цифровой пандемией", сопоставимой по масштабам с гиподинамией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Судья Пол Фридман подтвердил решение Минобороны США о включении DJI в сегодня в 3:28

Дроны под подозрением: суд США решил, что "мирный" DJI не так уж и мирен

Суд США оставил DJI в списке военных компаний, усилив давление на крупнейшего производителя дронов. С декабря может начаться полный запрет продаж.

Читать полностью » Гендиректор Oura Health Том Хейл заявил о готовности компании к IPO сегодня в 2:28

Apple, Google и… кольцо: Oura становится новым тяжеловесом носимой индустрии

Производитель умных колец Oura удвоил доход, готовится к IPO и обещает жёстко защищать персональные данные клиентов.

Читать полностью » General Catalyst запускает модель приобретения компаний и автоматизации услуг с помощью ИИ сегодня в 1:18

ИИ в суде и серверной: General Catalyst строит империю из "обычных" компаний

Венчурные фонды нашли новый источник прибыли: автоматизация зрелых сервисных компаний с помощью ИИ обещает изменить экономику целых отраслей.

Читать полностью » Основатель Outreach Мэнни Медина привлёк $21,6 млн для стартапа Paid сегодня в 0:18

Кто не сэкономил — тот не заработал: Paid вводит KPI для искусственного интеллекта

Стартап Paid под руководством Мэнни Мэдины предлагает революционный подход к монетизации ИИ — и уже привлёк десятки миллионов долларов инвестиций.

Читать полностью » Clarifai заявила об ускорении работы ИИ в 2 раза и снижении затрат на 40% вчера в 23:29

Против миллиарда на дата-центр — пара строк кода: Clarifai ускоряет ИИ без нового "железа"

Clarifai представила механизм рассуждений, ускоряющий запуск ИИ вдвое и сокращающий расходы на 40%. Что внутри и как это повлияет на рынок?

Читать полностью » Apple планирует выпуск MacBook Pro и Air с процессором M5 в начале 2026 года — Марк Гурман вчера в 22:52

Танцы с чипом: как Apple вновь заставит фанатов ждать MacBook Pro

Apple готовит к выпуску MacBook Pro и Air с новым чипом M5. Узнайте, какие модели и новинки ожидаются в начале 2026 года.

Читать полностью » Стартап Doorstep привлёк $8 млн на технологию прозрачной доставки до двери вчера в 21:18

Пропажа еды отменяется: Doorstep делает доставку прозрачной до самой двери

Doorstep устраняет «слепую зону» в доставке: стартап привлёк $8 млн, чтобы GPS внутри зданий больше не подводил клиентов и курьеров.

Читать полностью » Microsoft запустила Agent Mode в Word и Excel для участников программы Frontier вчера в 20:49

Office оживает: Microsoft превратила Word и Excel в интеллектуальных помощников

Microsoft добавила в Word и Excel новые интеллектуальные режимы работы. Чем они отличаются и какие возможности открывают для пользователей?

Читать полностью »

Новости
УрФО

УМВД: в Чкаловском районе Екатеринбурга проверили места массового пребывания мигрантов
Авто и мото

Камеры фиксируют выезд на автобусную полосу, движение по обочине и разговоры по телефону
Красота и здоровье

Артрит и артроз могут развиться в 30 лет: специалисты указали на малоподвижность и травмы
Наука

Горячая зона глубиной 200 километров обнаружена под Аппалачами в США — новое исследование геологов
Красота и здоровье

Здоровый образ жизни укрепляется прогулками на свежем воздухе минимум один час каждый день
Туризм

Бархатный сезон в России: Каспийск, Приморье и курорты Азовского моря
Питомцы

Медоед устойчив к яду кобр и способен выжить после укуса змеи
Садоводство

Оптимальные сроки осенней обрезки клубники: специалисты советуют сохранять 2–3 листа для зимовки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet