Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мошенник
Мошенник
© unsplash.com by Usman Yousaf is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:59

8-часовой рабочий день за монитором без вреда: простая привычка, которая спасает зрение и позвоночник

Офтальмолог Воротникова объяснила, почему смартфон опаснее для здоровья, чем монитор

Врач-офтальмолог клиники "Новый взгляд" Елена Воротникова в беседе с НьюсИнфо рассказала, как постоянное использование гаджетов отражается на зрении, опорно-двигательном аппарате и сне, а также дала рекомендации по снижению вредного воздействия экранов.

По словам специалиста, длительное пребывание перед экраном действительно сказывается на состоянии глаз, но не столь драматично, как принято думать. Орган зрения умеет адаптироваться к нагрузкам: у одних после отдыха зрение восстанавливается, у других формируется лёгкая близорукость. При этом, как подчеркнула врач, куда больший ущерб наносится организму в целом — из-за отсутствия движения страдают сосуды, нервы и опорно-двигательный аппарат.

Эксперт отметила, что важна не только продолжительность работы с устройством, но и положение тела. Так, использование смартфона или планшета в согнутой позе с наклонённой головой оказывается более вредным, чем работа за стационарным компьютером. Правильное кресло с поддержкой позвоночника и рабочее место с удобным монитором позволяют снизить нагрузку.

Что касается зрительной нагрузки, Воротникова пояснила: серьёзных угроз для глаз сами по себе гаджеты не представляют. Намного большее внимание стоит уделять регулярным перерывам. Оптимальным вариантом врач назвала режим "8 часов за компьютером и каждый час — 15 минут активного движения". Короткая зарядка, ходьба по лестнице или простые упражнения помогают восстановить нормальное кровообращение.

Офтальмолог также прокомментировала популярные методы профилактики. По её словам, специальные очки с фильтром синего света и гимнастика для глаз могут частично снизить нагрузку, хотя точный процент эффективности измерить сложно. Если же возникает ощущение сухости глаз, уместно использовать увлажняющие капли без консервантов.

Не менее важным аспектом специалист назвала влияние гаджетов на сон. Яркий экран снижает выработку мелатонина и перевозбуждает мозг. Поэтому, подчеркнула врач, за полтора часа до сна стоит полностью отказаться от телефонов, планшетов и даже от яркого искусственного освещения.

В завершение Воротникова посоветовала формировать простые, но полезные привычки: устраивать регулярные перерывы с лёгкой физической активностью и соблюдать "цифровой детокс" вечером. Эти меры помогают не только сохранить зрение, но и улучшить общее самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Калифорнии зафиксирован случай чумы у человека после укуса блохи — CDPH сегодня в 16:44

Болезнь Средневековья снова рядом: у туриста подтвердили опасное заражение

В Калифорнии зафиксирован случай чумы: житель озера Тахо заразился после укуса блохи во время кемпинга. Врачи напоминают о мерах предосторожности.

Читать полностью » Шесть признаков нехватки магния в организме вчера в 16:40

Тревожные звоночки организма: 6 признаков, что вы игнорируете дефицит магния — проверьте себя

Медики предупреждают: дефицит магния проявляется через судороги, усталость и перепады настроения. Узнайте 6 ключевых симптомов, как диагностировать гипомагниемию и какие продукты восполнят нехватку жизненно важного минерала.

Читать полностью » Индиец ослеп частично из-за паразита, попавшего в глаз с сырой рыбой и курицей сегодня в 16:23

Паразит пробрался в глаз: врачи предупреждают об опасности популярного блюда

35-летнему мужчине из Индии удалили живого червя из глаза. Врачи связывают редкий случай гнатостомоза с употреблением заражённой рыбы и птицы.

Читать полностью » Учёные выяснили, что препараты от давления могут замедлять рост агрессивного рака молочной железы сегодня в 16:21

Лежат в вашей аптечке: обычные сердечные таблетки неожиданно показали силу против агрессивного рака

Учёные нашли неожиданное применение бета-блокаторов: эти сердечные препараты могут замедлять рост трижды негативного рака молочной железы.

Читать полностью » В США выявлен первый случай заражения сегодня в 15:56

Муха, которая ест изнутри: в США подтверждён случай миаза у человека

В США впервые за полвека зафиксирован случай заражения человека мясной мухой Нового Света. Почему это опасно и насколько велик риск для общества?

Читать полностью » Бывший марафонец назвал семь правил долголетия и сохранения молодости сегодня в 15:46

Старше пенсионеров, но моложе их детей: семь шагов, которые делают 70-летнего мужчину моложе сорокалетних

В 71 год Марк Сиссон выглядит на 45. Его секрет — семь простых шагов, которые помогут сохранить молодость и энергию даже в зрелом возрасте.

Читать полностью » Эксперты напомнили, сколько часов сна в сутки нужно взрослому человеку для здоровья сегодня в 15:39

Не хватает 15 минут сна: как недосып рушит вашу жизнь

Почему днём накатывает сонливость? Врачи объясняют: дело не только в недосыпе, но и в скрытых болезнях, образе жизни и даже привычках питания.

Читать полностью » Трихологи: густоту волос определяет генетика, но уход снижает выпадение сегодня в 15:37

Шевелюра в два раза гуще: приём, который работает за 5 минут

Мечтаете о густых волосах? Узнайте о 5 шагах к роскошной шевелюре: правильное питание, уход и секреты стилистов. Как остановить выпадение и укрепить волосы.

Читать полностью »

Новости
Дом

Специалисты советуют делать часовой перерыв между стирками для защиты техники
Еда

Врач объяснила, почему кофеин усиливает жар и не подходит для летней жары
Питомцы

В России профессия кинолога не регулируется законом: на что обратить внимание хозяевам при выборе эксперта
Садоводство

Ошибки при сочетании удобрений приводят к закислению почвы
Туризм

Ростех заявил о возвращении России к полному циклу производства пассажирских самолетов
Авто и мото

Эксперты: ввоз автомобилей из Белоруссии в Россию стал экономически невыгодным
Дом

Хранение посуды перевёрнутой помогает избежать запаха и разводов от воды
Наука и технологии

Учёные: причиной 40% смертей на ИВЛ у ковидных стало воспаление лёгких
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru