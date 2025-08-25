8-часовой рабочий день за монитором без вреда: простая привычка, которая спасает зрение и позвоночник

Врач-офтальмолог клиники "Новый взгляд" Елена Воротникова в беседе с НьюсИнфо рассказала, как постоянное использование гаджетов отражается на зрении, опорно-двигательном аппарате и сне, а также дала рекомендации по снижению вредного воздействия экранов.

По словам специалиста, длительное пребывание перед экраном действительно сказывается на состоянии глаз, но не столь драматично, как принято думать. Орган зрения умеет адаптироваться к нагрузкам: у одних после отдыха зрение восстанавливается, у других формируется лёгкая близорукость. При этом, как подчеркнула врач, куда больший ущерб наносится организму в целом — из-за отсутствия движения страдают сосуды, нервы и опорно-двигательный аппарат.

Эксперт отметила, что важна не только продолжительность работы с устройством, но и положение тела. Так, использование смартфона или планшета в согнутой позе с наклонённой головой оказывается более вредным, чем работа за стационарным компьютером. Правильное кресло с поддержкой позвоночника и рабочее место с удобным монитором позволяют снизить нагрузку.

Что касается зрительной нагрузки, Воротникова пояснила: серьёзных угроз для глаз сами по себе гаджеты не представляют. Намного большее внимание стоит уделять регулярным перерывам. Оптимальным вариантом врач назвала режим "8 часов за компьютером и каждый час — 15 минут активного движения". Короткая зарядка, ходьба по лестнице или простые упражнения помогают восстановить нормальное кровообращение.

Офтальмолог также прокомментировала популярные методы профилактики. По её словам, специальные очки с фильтром синего света и гимнастика для глаз могут частично снизить нагрузку, хотя точный процент эффективности измерить сложно. Если же возникает ощущение сухости глаз, уместно использовать увлажняющие капли без консервантов.

Не менее важным аспектом специалист назвала влияние гаджетов на сон. Яркий экран снижает выработку мелатонина и перевозбуждает мозг. Поэтому, подчеркнула врач, за полтора часа до сна стоит полностью отказаться от телефонов, планшетов и даже от яркого искусственного освещения.

В завершение Воротникова посоветовала формировать простые, но полезные привычки: устраивать регулярные перерывы с лёгкой физической активностью и соблюдать "цифровой детокс" вечером. Эти меры помогают не только сохранить зрение, но и улучшить общее самочувствие.